Izraelská palba zabila dítě v Hebronu
2. 12. 2025
Nejméně jedno dítě bylo zabito izraelskou palbou v Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Podle ministerstva zdravotnictví byl 17letý Muhannad Tariq Muhammad al-Zughair zabit izraelskými kulkami poblíž oblasti Abu Dajjan ve městě za úsvitu.
Pokračuje pátrání po tělech zbývajících dvou izraelských zajatců
Členové brigád Qassam ve spolupráci s Červeným křížem zahájili nové vykopávky uprostřed tun trosek v uprchlickém táboře Jabalia.
Pokud Hamas nesplní, co slíbil, Izrael může argumentovat, že nesplnil podmínky pro spuštění druhé části dohody, včetně propuštění vězňů a přechodu k prozatímní vládě.
Papež Lev zakončil svou první zahraniční cestu výzvou k řešení dvou států
Papež Lev zakončuje třídenní návštěvu Libanonu.
Během své cesty, která začala v neděli v Turecku, označil řešení dvou států za „jediné řešení“ izraelsko-palestinského konfliktu.
„Všichni víme, že Izrael v tuto chvíli toto řešení stále nepřijímá, ale my ho považujeme za jediné řešení,“ řekl.
„Jsme také přátelé Izraele a snažíme se být zprostředkovatelem mezi oběma stranami, který by jim mohl pomoci najít řešení, které bude spravedlivé pro všechny.“
Izraelská dělostřelecká palba je slyšet na východ od města Khan Younis
Dělostřelecká palba a intenzivní střelba z izraelských vrtulníků byla slyšet uvnitř žluté linie na východ od města Khan Younis.
V čtvrti Tuffah, východně od města Gaza, izraelské síly také zničily obytné budovy uvnitř žluté linie.
Izraelské síly téměř denně překračují žlutou linii, která odděluje oblasti, kde mohou žít Palestinci, od oblastí, kde jsou rozmístěny izraelské jednotky, a porušují tak podmínky příměří.
Izraelská armáda sděluje, že podezřelý z bodného útoku v Ramalláhu byl zabit
Izraelská armáda tvrdí, že podezřelý byl zabit poté, co se zapletl do incidentu poblíž osady Ateret v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.
V prohlášení armáda tvrdila, že podezřelý začal bodat vojáky, kteří reagovali ostrou palbou a zabili ho.
Podle záchranné služby Magen David Adom byli při bodném útoku lehce zraněni dva Izraelci.
Palestinská žena zraněna na kontrolním stanovišti poblíž Betléma
Izraelské síly zahájily palbu na vojenském kontrolním stanovišti poblíž měst al-Numan a al-Khas, východně od Betléma, na okupovaném Západním břehu, a zranily palestinskou ženu.
Agentura Wafa oznámila, že 35letá žena byla postřelena do nohy a převezena do nemocnice.
Izraelské síly vtrhly do okolí tří nemocnic v Hebronu
Izraelské síly vtrhly do okolí tří nemocnic ve městě Hebron na okupovaném Západním břehu poté, co včera v noci při útoku autem byla zraněna vojákyně
Podle agentury Wafa izraelské síly vtrhly do areálů nemocnic al-Ahli, Muhammad Ali a al-Mizan a rozmístily se u jejich vchodů.
Po útoku izraelské síly také posílily svou přítomnost u severních vchodů do Hebronu a uzavřely vchody do Ras al-Joura, Farsh al-Hawa, Halhul, Nabi Yunis a al-Hawawer železnými branami, vojenskými bariérami a betonovými bloky.
Izraelské síly provádějí demolice na východ od města Gaza
Izraelské síly provedly za úsvitu demolice a destrukční operace na obytných budovách ve východních částech města Gaza, za žlutou linií.
Izraelská armáda odpálila robota v blízkosti křižovatky Shujayea v oblasti Sha'af, východně od města Gaza.
Izraelské síly útočí na východní části tábora Bureij, Khan Younis
Izraelská armáda dnes brzy ráno zahájila palbu východně od uprchlického tábora Bureij v centrální části pásma Gazy.
Izraelská armáda také ostřelovala východní části města Khan Younis na jihu Gazy.
Izraelská armáda sděluje, že zabila pachatele útoku autem v Hebronu
Izraelská armáda tvrdí, že zabila pachatele útoku autem v Hebronu, při kterém byl včera v noci zraněn jeden z jejích vojáků.
K incidentu došlo uprostřed bezprecedentního nárůstu útoků izraelské armády a osadníků na Palestince, jejich majetek a živobytí na okupovaném Západním břehu.
Shrnutí nedávných událostí
Izraelský útok dronem zabil dva palestinské chlapce ve věku 8 a 10 let v Bani Suheila, východně od Khan Younis.
Izraelská armáda uvedla, že za poslední týden zabila více než 40 Palestinců při operacích zaměřených na tunely poblíž Rafahu v pásmu Gazy.
Počet obětí genocidní války Izraele proti Gaze přesáhl 70 000.
Palestinský muž byl zraněn ostrou municí, když izraelské síly zahájily palbu ve městě ar-Ram na Západním břehu, severně od okupovaného Jeruzaléma.
Americký prezident Donald Trump pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Bílého domu v „blízké budoucnosti“, což by byla jeho pátá návštěva od Trumpova návratu do úřadu v lednu.
Netanjahu se poprvé od podání žádosti o milost prezidentovi Isaacovi Herzogovi v souvislosti s jeho probíhajícími korupčními kauzami objevil před okresním soudem v Tel Avivu.
