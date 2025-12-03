Rodina oběti zabíjení při Trumpově protidrogové operaci podala první oficiální žalobu
3. 12. 2025
Rodina v Kolumbii podala v úterý žalobu Meziamerické komise pro lidská práva se sídlem ve Washingtonu DC, v níž konstatuje, že kolumbijský občan Alejandro Carranza Medina byl nelegálně zabit při americkém leteckém útoku 15. září.
Žaloba je první oficiální stížností na letecké útoky Trumpovy administrativy proti podezřelým lodím údajně převážejícím drogy, které podle Bílého domu jsou oprávněné na základě Trumpovy nové interpretace zákona.
IACHR, která je součástí Organizace amerických států, má za úkol „prosazovat a chránit lidská práva v západní polokouli“. USA jsou členem této komise a v březnu ministerstvo zahraničí Trumpovy administrativy napsalo: „Spojené státy jsou rády, že jsou silným podporovatelem IACHR, a zavazují se pokračovat v podpoře práce komise a její nezávislosti. Zachování autonomie IACHR je pilířem naší politiky v oblasti lidských práv v tomto regionu.“
Žalobu podal pittsburský právník specializující se na lidská práva Dan Kovalik. „Dne 15. září 2025 americká armáda bombardovala loď Alejandra Andrese Carranzy Mediny,“ uvádí se v podání, „na které pan Carranza plul v Karibiku u pobřeží Kolumbie. Pan Carranza při tomto bombardování zahynul.“
Kovalik identifikoval jako pachatele Petea Hegsetha, ministra obrany USA, na základě Hegsethových vlastních prohlášení. „Z četných zpráv víme, že Pete Hegseth, ministr obrany USA, byl zodpovědný za nařízení bombardování lodí, jako byla loď Alejandra Carranzy Mediny, a za vraždu všech osob na těchto lodích. Ministr Hegseth přiznal, že vydal takové rozkazy, přestože neznal totožnost osob, které byly terčem těchto bombardování a mimosoudních poprav,“ pokračuje žaloba.
Žaloba dále uvádí: „Americký prezident Donald Trump potvrdil jednání ministra Hegsetha popsané v této žalobě.“
Mluvčí Bílého domu Anna Kelly přímo neodpověděla na otázky týkající se žaloby nebo smrti Carranzy Mediny, ale v e-mailu napsala, že média „nyní kryjí zahraniční teroristy pašující smrtící drogy určené k vraždění Američanů“.
Carranza, 42 let, byl zřejmě zabit při druhém útoku bombardovací kampaně Trumpovy administrativy 15. září. Administrativa veřejně oznámila 21 útoků na údajné drogové lodě. Carranzova rodina tvrdí, že byl rybářem, který často vyrážel na moře lovit marliny a tuňáky.
V den útoku Trump na své platformě Truth Social oznámil: „Dnes ráno provedly americké ozbrojené síly na můj rozkaz DRUHÝ kinetický útok proti jednoznačně identifikovaným, mimořádně násilným kartelům obchodujícím s drogami a narkoteroristům v oblasti působnosti SOUTHCOM“. Trump přiložil video označené jako „neklasifikované“, na kterém je vidět malá loď plující na vodě před útokem.
Ačkoli Trump uvedl, že posádka byla „z Venezuely“, kolumbijská vláda ji brzy identifikovala jako kolumbijskou.
