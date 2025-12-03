Existují rozdíly v duševním zdraví a užívání alkoholu mezi sexuálními menšinami a heterosexuály?
Předchozí výzkumy opakovaně ukázaly, že jedinci ze sexuálních menšin uvádějí horší duševní zdraví než heterosexuální jedinci. Tyto rozdíly jsou například pozorovatelné, takže jedinci ze sexuálních menšin hlásí více příznaků deprese a úzkosti, konzumují více alkoholu a zažívají více sexuálních stresů.
Studie použila čtyři vlny populačních panelových dat shromážděných ve Finsku v letech 2006, 2012, 2019 a 2022 k prozkoumání změn příznaků duševního zdraví během šestnáctiletého období.
Žádná jednoduchá vysvětlení
Neexistuje jednoduchá odpověď na to, proč sexuální menšiny trpí horším duševním zdravím ve srovnání s heterosexuálními jedinci. Jedna z hlavních teorií, konkrétně teorie menšinového stresu, však předpokládá, že tyto rozdíly jsou alespoň částečně způsobeny tím, že sexuální menšinoví jedinci zažívají v každodenním životě jedinečné stresory kvůli své sexuální orientaci.
Studie ukázala, že příznaky úzkosti a deprese se během studie zvýšily jak u sexuálních menšin, tak u jejich heterosexuálních protějšků, což znamená, že lidé bez ohledu na sexuální orientaci hlásí v současnosti horší duševní zdraví než před 16 lety.
Bylo však pozoruhodné, že rozdíl v duševním zdraví mezi sexuálními menšinami a heterosexuálními jedinci se za posledních patnáct let nezmenšil, a to i přes společenské změny, které by měly zlepšit životy sexuálních menšin (např. legislativa předložená ke zlepšení socioprávního postavení sexuálních menšin, jako zákon legalizující manželství osob stejného pohlaví přijatý v roce 2014).
Snížení konzumace alkoholu, stejné množství negativních pocitů
Užívání alkoholu během studie klesalo jak mezi sexuálními menšinami, tak mezi heterosexuálními jedinci. To znamená, že lidé dnes pijí méně než před 16 lety, bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Studie však ukázala, že jedinci ze sexuálních menšin nadále konzumují více alkoholu než heterosexuální jedinci v každém z měřících bodů studie.
Sexuální úzkost byla také častější u jedinců ze sexuálních menšin ve všech měřicích bodech, ale během období studie se nezvýšila ani nesnížila ani u sexuálních menšin, ani u jejich heterosexuálních protějšků.
Celkově studie ukázala, že sexuální menšiny jsou stále zranitelnější z hlediska duševních problémů ve srovnání s heterosexuálními jedinci.
Výsledky studie naznačují, že je stále důležité pokračovat v úsilí o rovnost a zlepšovat zdraví sexuálních menšin. Je také důležité pokračovat ve výzkumu za účelem pochopení příčin duševních problémů mezi sexuálními menšinami a hledání způsobů, jak zlepšit duševní zdraví v této demografické skupině.
Zdroj v angličtině: ZDE
