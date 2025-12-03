Nigerijský ministr obrany rezignoval kvůli únosům
3. 12. 2025
Podle prezidentského mluvčího Bayo Onanuga ministr obrany Mohammed Badaru Abubakar v pondělí okamžitě odstoupil.
Třiašedesátiletý ministr údajně uvedl zdravotní důvody pro svůj odchod – krok, který přichází po vyhlášení celostátní bezpečnostní nouzové situace prezidentem Bolou Tinubuem minulý týden.
"Jeho rezignace přichází v době, kdy prezident Tinubu vyhlásil národní bezpečnostní nouzovou situaci a plánuje v budoucnu podrobněji upřesnit její rozsah," uvedl Onanuga ve svém prohlášení.
Vláda brzy slíbila podrobnější informace o tom, co bude tento nouzový stav obnášet, ale zatím jde jen o sdělení, že Abuja hodlá jednat rychle.
Nigérie – nejlidnatější africká země, které bezpečnostní výzvy nejsou cizí – zůstala v horečce po sérii únosů, při nichž byly během několika dnů minulý měsíc zadrženy stovky lidí, převážně školáků.
Krize také přitáhla ostrou mezinárodní pozornost. V říjnu označil americký prezident Donald Trump Nigérii za "zemi zvláštního zájmu" pro porušování náboženské svobody, přičemž uvedl, že křesťané jsou zabíjeni "radikálními islamisty".
Dokonce zašel tak daleko, že hrozil vojenskou intervencí. Abudža a nezávislí bezpečnostní analytici tvrzení Washingtonu důrazně odmítli, ale nepochybně to opět upozornilo na dlouhodobou nestabilitu Nigérie.
Hromadné únosy
Nejdramatičtější incident nastal 21. listopadu, kdy ozbrojené gangy vtrhly do smíšené školy St Mary's v severo-centrální Nigérii a unesly více než 300 žáků, učitelů a zaměstnanců.
Padesáti se podařilo uniknout, zbytek je stále držen. Při významné návštěvě Kontagory ve státě Niger se poradce pro národní bezpečnost Nuhu Ribadu snažil uklidnit znepokojené rodiny slovy: "Děti jsou v pořádku a brzy se vrátí."
Takové únosy nesou ponuré ozvěny únosů školaček v Chiboku v roce 2014, kdy bojovníci Boko Haram zadrželi téměř 300 studentů z jejich kolejí – událost, která šokovala svět a odhalila omezený dosah nigerijské vlády v odlehlých oblastech.
Od té doby se hromadné únosy staly běžnými, obvykle vyvolanými zločineckými gangy usilujícími o rychlé výkupné.
Džihádistické tažení
Vedle únosů bojuje Nigérie od roku 2009 s džihádistickým povstáním v severozápadních regionech, což přidává další vrstvu do složitého bezpečnostního prostředí země.
Nedávné razie byly zaměřeny na školní děti a učitele, věřící a kněze, nevěstu a její družičky, farmáře, ženy a děti – ponurý seznam účastníků z několika států a komunit.
V reakci na to vláda Tinubu nařídila rozsáhlou náborovou kampaň jak pro policisty, tak pro vojenský personál, což naznačuje snahu posílit bezpečnostní složky rozprostřené na rozsáhlých územích.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse