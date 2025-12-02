Izraelští osadníci napadli a okradli italské a kanadské dobrovolníky na Západním břehu
2. 12. 2025
Skupina byla v časných ranních hodinách napadena ve vesnici, kde se dobrovolně zapojila do ochrany Palestinců před násilím osadníků
Itálie a Kanada vyjádřily znepokojení nad zacházením se svými občany, kteří byli napadeni a okradeni izraelskými osadníky na okupovaném Západním břehu.
Tři Italové a jeden Kanaďan byli v neděli brzy ráno napadeni ve vesnici Ein al-Duyuk poblíž Jericha, kde se dobrovolně přihlásili k ochraně palestinského obyvatelstva před sílícím násilím osadníků.
Všichni čtyři byli hospitalizováni a jeden z nich, Ital, byl v pondělí stále v Ramalláhu léčen pro vážnější zranění.
Kanadský občan v písemném prohlášení uvedl: „30. listopadu v 4:30 ráno vtrhlo do domu, kde jsme spali po noční hlídce, 10 maskovaných osadníků, z nichž dva měli armádní pušky.
„Mlátili nás asi 15 minut. Opakovaně mě kopali do hlavy, žeber, boků a stehen. Křičeli na nás urážky v arabštině a říkali nám, že nemáme právo tam být. Než odešli, rozbili interiér domu a zničili solární baterie.“
Žena, která z bezpečnostních důvodů nechtěla zveřejnit své jméno, dodala: „Tady nejde o nás. Byli jsme mláceni 15 minut. Palestinci zde snášejí toto násilí každý den, každou hodinu, tisíckrát.“
Tempo a intenzita útoků v Ein al-Duyuku se za poslední dva měsíce výrazně zvýšily od založení osady poblíž a příjezdu mladých a agresivních osadníků.
Aktivisté tvrdí, že násilné incidenty se staly téměř každodenní záležitostí. Útoky zahrnovaly vpád osadníků do domů a bití vesničanů, krádež 200 ovcí, dvou aut a zničení solárních panelů.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani novinářům řekl: „Máme už dost této agrese. Tohle není způsob, jakým [osadníci] mohou prosazovat svá práva.“
Izraelské úřady na Západním břehu byly požádány o komentář. Vesničané a aktivisté tvrdí, že nedošlo k žádnému významnému zásahu policie, který by útoky zastavil nebo osadu rozebral. Vedoucí členové vládní koalice Benjamina Netanjahua aktivně podporují osadníky na Západním břehu.
Podle údajů OSN izraelští osadníci a bezpečnostní síly zabili za poslední dva roky na Západním břehu více než 1 000 Palestinců, včetně 233 dětí, v rámci toho, co mnoho izraelských a palestinských pozorovatelů považuje za koordinovanou kampaň násilí zaměřenou na zabrání území.
Manal Tamimi, palestinská aktivistka v organizaci Faz3a, která verbuje zahraniční dobrovolníky na pomoc při ochraně palestinských vesnic na Západním břehu, řekla: „Za dva měsíce od vybudování nové osady poblíž vesnice přivedli krajně pravicové osadníky, kteří jsou velmi násilní a zdá se, že patří k organizované skupině, protože dobrovolníky napadli opravdu organizovaným způsobem.
„Lidé tam jsou velmi odolní a odmítají opustit tuto oblast. Proto je velmi důležité, aby s nimi byli mezinárodní dobrovolníci.“
Kanadská dobrovolnice řekla, že navzdory útoku a svému zranění cítila, že přítomnost dobrovolníků v Ein al-Duyuk byla cenná.
