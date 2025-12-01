Putinovi přátelé zahájili tajná jednání s USA o společných obchodních projektech v Rusku
1. 12. 2025
Podle zdrojů z The Wall Street Journal během tajných schůzek nabízeli zástupci podnikatelů americkým firmám přístup k ložiskům plynu, vzácným zeminám a velkým energetickým aktivům.
Řeč je o plynových koncesích v Ochotském moři a ve čtyřech dalších oblastech. Putinovi přátelé také zmínili těžbu vzácných zemin poblíž niklových ložisek v Norilsku a v šesti nevyužitých oblastech Sibiře.
Podle WSJ jednal univerzitní přítel Donalda Trumpa Jr. a sponzor kampaně jeho otce, Gentry Beach, o koupi 9,9 % podílu v projektu Arctic LNG s Novatekem, který částečně vlastní Timčenko. A viceprezident Exxon Mobil Neil Chapman se tajně setkal v katarské metropoli Dauhá s generálním ředitelem Rosněfti Igorem Sečinem, aby projednali návrat k projektu Sachalin – americká společnost opustila ruský trh po začátku války na Ukrajině.
Exxon, miliardářský investor Todd Boehly a další také zvažovali koupi aktiv společnosti Lukoil, druhého největšího ruského producenta ropy, který se dostal pod americké sankce po kolapsu budapešťského summitu v říjnu kvůli Putinovu odmítnutí uzavřít příměří na Ukrajině.
Dalším tématem bylo oživení zničeného plynovodu Nord Stream, který je pod sankcemi EU. Podle zdrojů investor Stephen Lynch také zaplatil 600 000 dolarů Chasu McDowellovi, lobbistovi blízkému Trumpovi Jr., za pomoc při získání licence od amerického ministerstva financí na nákup Nord Streamu 2.
Hlavní společné projekty, včetně Nord Streamu a těžby vzácných zemin, byly také projednávány na uzavřeném jednání, které se konalo v říjnu ve vile zvláštního vyslance šéfa Bílého domu Stevea Witkoffa v Miami. Jednání se zúčastnili Trumpův zeť Jared Kushner a Putinův zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev. Druhý navrhoval použít zmrazená ruská aktiva v hodnotě 300 miliard eur jako základ pro společné investice – od rozvoje Arktidy až po obnovu Ukrajiny pod americkou správou. Mezi nápady byla dokonce i společná mise na Mars za účasti podnikatele Elona Muska a jeho SpaceX.
Zdroj v angličtině: ZDE
