Prezident Guineje-Bissau, který čtyřikrát cestoval za Putinem, byl svržen armádou
28. 11. 2025
Humaru Sissoco Embalo navštívil Rusko čtyřikrát a setkal se s Vladimirem Putinem. V říjnu 2022 dorazil do Moskvy jako současný předseda Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS). V červenci 2023 vedl delegaci Guiney-Bissau na summitu Rusko-Afrika v Petrohradu, kde vedl jednání s Putinem na okraji fóra o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi.
V květnu 2024 se znovu setkal s Putinem a zúčastnil se akcí u příležitosti Dne vítězství. Embalo také navštívil Čečensko, kde byla na základě Ruské univerzity speciálních sil dosažena dohoda o výcviku armády Guineje-Bissau. Jeho poslední návštěva Ruska se uskutečnila v únoru 2025.
Kromě Umaru Sisoku Embala jsou zatčeni také náčelník generálního štábu ozbrojených sil, generál Biage Na Nthan, jeho zástupce generál Mamadou Touré a ministr vnitra Boche Kande.
Armáda své jednání vysvětluje spolčením mezi vedením země a drogovými bossy. Aby "obnovili ústavní pořádek", zavedli šest naléhavých opatření, mezi která patří odvolání Humaru Sissoka Embala z prezidentského úřadu, pozastavení voleb v zemi a uzavření všech institucí až do odvolání.
Seznam opatření zahrnuje také pozastavení provozu médií, uzavření pozemních, námořních a leteckých hranic a zavedení zákazu vycházení od 21:00 do 06:00. Ve své výzvě armáda apelovala občany, aby byli klidní, spolupracovali a chápali situaci v souvislosti s mimořádnými okolnostmi v zemi.
Dne 23. listopadu se v Guineji-Bissau konaly prezidentské volby. Humaru Sisoco Embalo vyhlásil vítězství a uvedl, že získal 65 % hlasů, zatímco opoziční kandidát Fernando Dias de Costa se také prohlásil za vítěze. Oficiální výsledky voleb měly být zveřejněny 27. listopadu.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
Diskuse