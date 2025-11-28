Rusko po ukrajinských útocích na rafinerie zvýšilo nákupy benzínu v Bělorusku takřka padesátinásobně
28. 11. 2025
V listopadu pokračoval růst zásob: během prvních 19 dnů měsíce bylo na burze prodáno 21 720 tun běloruského benzínu, což je sedmkrát více než ve stejném období loňského roku. Současně však na burze dosud nebyl zaznamenán podobný nárůst prodeje běloruské nafty. V říjnu objem obchodování meziročně klesl o 27 % na 27 360 tun a od 1. do 19. listopadu vzrostly dodávky o 21 % na 23 820 tun.
V posledním měsíci začaly ceny ropných produktů na burze v Petrohradu klesat. Od 24. října do 25. listopadu klesla cena benzínu Ai-92 o 19 % na 60 049 rublů za tunu, Ai-95 klesla o 9 % na 79 645 rublů a cena nafty klesla o 11 % na 57 606 rublů. Podle zdrojů agentury Reuters obeznámených s utajovanými statistikami odvětví klesla rafinace ropy v Rusku v srpnu až říjnu po sérii útoků drony o 6 % oproti červenci a v ročním vyjádření o stejnou hodnotu.
Aby vláda zaplnila domácí trh palivem, zakázala vývoz benzínu a nafty ze země až do konce roku 2025. Úřady také iniciovaly dovoz benzínu z Běloruska, Číny, Jižní Koreje a Singapuru.
Benzín v Bělorusku vyrábějí rafinerie Mozyr a Novopolock. Před zavedením sankcí EU v roce 2020 činila výroba benzínu v zemi 3,2 milionu tun, z čehož 1,3 milionu tun bylo odesláno na běloruský trh a 1,8 milionu vyvezeno, říká Sergej Tereškin, generální ředitel Open Oil Market. Na základě těchto údajů může Bělorusko dodat Rusku přibližně 150 tisíc tun benzínu měsíčně, dodal expert.
Současné objemy dodávek běloruského paliva nejsou tak významné vzhledem k celkové spotřebě benzínu v Rusku, ale jsou důležité pro stabilizaci trhu tváří v tvář ztrátě části výrobních objemů, uzavřel Sergej Frolov, managing partner společnosti Neft Research.
