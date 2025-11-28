Pařížská policie zatkla tři osoby za špionáž a šíření ruské propagandy
28. 11. 2025
Francouzské úřady zatkly tři osoby podezřelé ze špionáže pro Rusko a propagace jeho válečné propagandy v rámci vyšetřování francouzsko-ruské asociace, uvedli prokurátoři.
Zatčení přicházejí v době, kdy rostou obavy z ruského zasahování po celé Evropě, přičemž západní metropole ukazují prstem na moskevské špionážní služby, zatímco vojenské tažení Kremlu na Ukrajině se vleče.
Jeden z zadržených, čtyřicetiletý Rus, byl v září zachycen na videozáznamu z bezpečnostních kamer, jak vyvěšuje proruské plakáty na Vítězný oblouk v Paříži, uvedla městská prokuratura.
Muž poté telefonicky informoval šéfa asociace SOS Donbass, ženu také čtyřicetiletou, kterou francouzští kontrarozvědní pracovníci podezřívali z pokusu získat ekonomické informace od francouzských firemních manažerů.
Žena, která se narodila v Rusku, byla na radaru francouzské domácí zpravodajské služby, Generálního ředitelství pro vnitřní bezpečnost (DGSI), nejméně od začátku roku.
Poté, co DGSI zjistila "činy pravděpodobně poškozující základní zájmy národa" týkající se ní, byl v březnu jmenován vyšetřující soudce, který měl vyšetřit různé podezřelé trestné činy včetně "spiknutí s cizí mocností", za což hrozí trest 10 let vězení.
SOS Donbass se prezentuje jako humanitární organizace poskytující pomoc civilistům ve východní oblasti Donbasu na Ukrajině, která je částečně pod kontrolou Moskvy.
Třetí osobou ve vazbě je třiašedesátiletý muž narozený v severopařížském předměstí Seine-Saint-Denis.
Čtvrtý podezřelý, 58 let, byl ušetřen předběžného zadržení, ale je pod přísným dohledem a nucen se jednou týdně hlásit na policejní stanici.
Zdroj v angličtině: ZDE
