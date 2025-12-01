Kávový odpad pomáhá vyrábět beton s nižším obsahem uhlíku
1. 12. 2025
Analýza životního cyklu poprvé ukázala, že biouhlí vyrobené z použitých kávových usazenin může pomoci vytvořit beton s nižším obsahem uhlíku a zároveň podporuje přínosy pevnosti pozorované v dřívějších laboratorních studiích.
Předchozí experimenty týmu RMIT používaly ohřáté kávové sedliny při přibližně 350 stupních Celsia bez kyslíku k výrobě jemného biouhlí. Když tato hmota nahradila 15 % písku v betonu, jeho osmadvacetidenní pevnost se zvýšila asi o 30 %, což naznačuje praktický způsob, jak snížit tlak na přírodní zásoby písku.
Na tomto základu vychází nová studie vedená Dr. Ťing-süanem Čangem a Dr. Mohammadem Saberianem komplexním hodnocením životního cyklu – analýzou od kolébky až po hrob, která měří emise uhlíku, spotřebu zdrojů a další dopady na životní prostředí od výroby až do konce životnosti.
Výsledky ukazují snížení emisí oxidu uhličitého během životního cyklu o 15 %, 23 % a 26 % při nahrazování písku biouhlím v rozsahu 5, 10 a 15 %, spolu s až o 31 % nižší spotřebou fosilních paliv a zlepšením dopadů na řeky a jezera.
Tento výzkum podporuje přechod Austrálie k cirkulární ekonomice a cílům uhlíkové neutrality tím, že přeměňuje hojný odpad na funkční materiály, snižuje závislost na přírodním písku a zvyšuje zapojení veřejnosti do těžby zdrojů.
RMIT a partneři již pokročili v veřejných demonstracích, včetně pilotního projektu pěší stezky a první části kávovo-biouhelného betonu na viktoriánské Big Build, a představili koncept prostřednictvím výstavy Making Good: Redesigning the Everyday v Národní galerii Viktorie.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse