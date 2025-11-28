Studie: Mikroplasty narušují střevní mikrobiom a fermentaci u hospodářských zvířat
Zjištění společné studie Univerzity v Helsinkách, Univerzity v Curychu, Univerzity Hohenheim a Technické univerzity v Mnichově nejen osvětlují, jak se mikroplasty transformují v trávicím systému hospodářských zvířat, ale také poukazují na potenciální rizika pro zdraví zvířat, produktivitu a bezpečnost potravin. Článek byl publikován v časopise Journal of Hazardous Materials.
Pomocí kontrolovaného laboratorního fermentačního systému inkubovali bachorovou tekutinu z krav konzumujících seno nebo ječmen a pět běžných typů mikroplastů používaných v zemědělství: polylaktickou kyselinu (PLA), polyhydroxybutyrát (PHB), polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), polyvinylchlorid (PVC) a polypropylen (PP). Mikroplasty byly testovány v různých velikostech částic a dávkovaní, aby se zhodnotil jejich vliv na fermentaci v bachoru, mikrobiální aktivitu a samotné plasty.
Klíčová zjištění studie jsou:
- Všechny testované mikroplasty nezůstaly v bachoru inaktivní; místo toho interagovaly s mikrobiálním ekosystémem, měnily fermentaci a funkce mikroorganismů.
- Jejich přítomnost konzistentně snižovala kumulativní produkci plynu, což je klíčový ukazatel celkové fermentační aktivity bez ohledu na typ plastu, velikost částic nebo dávku.
- Celkové mizení suché hmoty se zvýšilo s přidáváním mikroplastů, což naznačuje, že během fermentace se rozkládá nejen krmivo, ale i část plastové hmoty, což potenciálně snižuje velikost mikroplastů, čímž se zvyšuje riziko pronikání do tkáně.
Při inkubacích založených na ječmeni se mikrobiální aktivita změnila, přičemž proteinů spojených se stresovými reakcemi přibývalo, zatímco proteinů zapojených do metabolismu sacharidů a aminokyselin ubývalo – vzorec typický pro mikrobiální stresovou reakci.
Výsledky naznačují, že mikroplasty narušují normální mikrobiální metabolismus a pravděpodobně budou bachorovými mikroorganismy alespoň částečně rozloženy na menší fragmenty.
Studie uzavírá důležitou mezeru ve znalostech o tom, jak se mikroplasty chovají v trávicím systému hospodářských zvířat. Zatímco předchozí výzkumy prokázaly, že hospodářská zvířata jsou vystavena mikroplastům prostřednictvím kontaminovaných půd a krmiva, nebylo jasné, zda tyto částice zůstaly nezměněné, nebo interagovaly s mikrobiomem.
Stresovaný a méně efektivní mikrobiom může negativně ovlivnit zdraví a produktivitu zvířat. Navíc menší plastové fragmenty vzniklé při trávení mohou být snáze vstřebávány do tkání a potenciálně vstoupit do lidského potravního řetězce. Toto riziko může být zvláště výrazné u mladých nebo vystresovaných zvířat s propustnějšími střevními bariérami.
Výzkumníci zdůrazňují potřebu lepšího řízení používání plastů v zemědělství, včetně silážových fólií, obalových materiálů a kalu z odpadních vod na polích, aby se snížila kontaminace mikroplasty v krmivu pro zvířata.
Zdroj v angličtině: ZDE
