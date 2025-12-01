Polský prezident se odmítl setkat s maďarským premiérem po jeho návštěvě u Putina
1. 12. 2025
"V souvislosti s Orbánovou návštěvou Moskvy a jejím kontextem se Nawrocki rozhodl omezit program své návštěvy Maďarska výhradně na summit," uvedl Marcin Przydacz, vedoucí Mezinárodněpolitického úřadu Prezidentského úřadu.
Zdůraznil, že Nawrocki "důsledně prosazuje hledání skutečných způsobů, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou rozpoutala Ruská federace" a opírá se o odkaz prezidenta Lecha Kaczyńského, který zdůraznil, že "bezpečnost Evropy závisí na solidárních akcích".
Setkání bylo zrušeno po kritice ze strany šéfa polské vlády Donalda Tuska. "Orbán navštěvuje Putina, Nawrocki Orbána. Chaos v jednáních o Witkoffově plánu a politická krize v Kyjevě. Smrtící kombinace," řekl premiér. Dvoudenní návštěva Maďarska začne 3. prosince.
Orbán navštívil Moskvu 28. listopadu. Jeho rozhovor s Putinem trval téměř čtyři hodiny. Po setkání maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó uvedl, že Rusko zaručilo pokračování dodávek ropy a plynu a výstavbu jaderné elektrárny Paks. Nyní Budapešť nakupuje 80 % uhlovodíků a 100 % jaderného paliva z Moskvy.
Na setkání Orbán zopakoval připravenost poskytnout platformu pro mírová jednání o Ukrajině. Putin naopak poznamenal "vyvážený postoj" maďarského premiéra k válce a potvrdil zájem o summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Budapešti – setkání však ztroskotalo kvůli neochotě Ruska vzdát se maximalistických požadavků.
Orbán odjel do Moskvy "bez evropského mandátu", zdůraznil německý kancléř Friedrich Merz. Dále poznamenal, že po podobné návštěvě maďarského premiéra v červenci 2024 Rusko zesílilo útoky na Ukrajinu.
Dne 28. listopadu Orbán zveřejnil rozhovor, ve kterém uvedl, že Ukrajina by se měla smířit se ztrátou území a rolí "nárazníkového státu" mezi Ruskem a NATO. Dříve opakovaně vystupoval proti pokusům EU zastavit dovoz ruské ropy a plynu a vinil Evropu z války, kterou rozpoutal Putin.
Tento týden Orbán poslal dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen, v němž vyzval k okamžitým a bezpodmínečným mírovým jednáním s Kremlem. Zdůraznil, že nepodporuje další financování Ukrajiny EU ani využívání zmrazených ruských aktiv pro podobné účely.
