Putin navrhl zaplavit loajální země bývalého SSSR ruskými zbraněmi
1. 12. 2025
"Navrhujeme zahájit rozsáhlý program vybavení kolektivních sil moderními modely ruských zbraní a vybavení, které se osvědčily jako účinné v průběhu skutečných vojenských operací," uvedl Putin na zasedání Rady kolektivní bezpečnosti OSKB v Biškeku.
Zdůraznil, že Rusko bude i nadále úzce spolupracovat se svými spojenci na všech otázkách posilování vojenského potenciálu OSKB a zaměří své hlavní úsilí na "zvýšení bojové schopnosti národních kontingentů a zlepšení řízení kolektivních sil". V současnosti KSB zahrnuje bývalé republiky SSSR: Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Rusko. Současně po válce s Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu Arménie na neurčito zmrazila svou účast v organizaci.
Putinův návrh dodat zemím OSKB ruské zbraně přišel v době poloviny ruského vývozu zbraní oproti roku 2022, kdy číslo dosáhlo 14 miliard dolarů ročně. Šéf monopolního exportéra ruských zbraní, státní korporace Rostec Sergej Čemežov poznamenal, že v současnosti vojensko-průmyslový komplex země pracuje především na dodávkách produktů ruské armádě. Nicméně ujistil, že v blízké budoucnosti se vývoz začne zotavovat: "Rozšířili jsme naše kapacity a zvýšili výrobu, takže budeme schopni nejen uspokojit potřeby naší armády, ale také dodávat produkty našim partnerům."
Podle Nadace Jamestown Foundation Rusko loni vyvezlo zbraně v hodnotě pouze 1 miliardy dolarů, což je o 92 % méně než v roce 2021. V prvním roce války se prodej zbraní zahraničním zákazníkům Rostecu snížil na polovinu na 8 miliard dolarů, v roce 2023 na 3 miliardy dolarů a poté na další trojnásobek.
Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SPIRI) odhaduje pokles ruského vývozu zbraní jako nižší – o 47 % v letech 2022–2024 a o 64 % za posledních pět let. Podle SIPRI se podíl ruských zbraní na globálním trhu snížil z 21 % na 7,8 %. V důsledku toho Rusko ztratilo druhé místo v žebříčku největších vývozců zbraní ve prospěch Francie. Spojené státy drží první místo – jejich podíl vzrostl na 44 % na konci roku 2024 oproti 35 % v roce 2019.
Před plnohodnotnou válkou na Ukrajině byly ruské zbraně dodávány do 47 zemí po celém světě a v roce 2024 do 33. Současně zůstává Indie největším odběratelem zbraní z Ruska s podílem 38 %. Podle údajů SIPRI následuje Čína (17 %) a Kazachstán (11 %).
