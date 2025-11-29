Advent jako konec všech jistot a co nám říká Golgota
29. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Advent není jistotou, ale koncem všech jistot. Vždycky ve mně vyvolávalo pobavený úsměv, když se víra označovala za jistotu, asi jako říci, že je jisté, že dnes budou mít v krámu housky. Krám, housky, tady za rohem na ulici… ale i kdyby na konci světa. Všechno je to přehledné, známé, aspoň v představě, protože realita i těm největším jistotám přináší zádrhele.
Kořenem jistoty jen ten pocit osvobození se od reality ve vlastní představivosti, až na tu jednu jedinou skutečnou jistotu: že musíme umřít. To už je moc reálné. A Bůh? Pokud přijde, asi to nebude jako houska na krámě. Jistota je odmítání připustit si existenci Boha. On má být přece garantem našich přání, proto je jistý. A proto musí být jen naší představou. Běda kdyby byl reálný! To by nás mohla třeba popadnout bázeň, dokonce chvění.
Tím nechci říci, že se máme Boha bát. Bůh je láska. Bát se lásky (pomiňme v dějinách církve běžné brutální mučení ve jménu lásky)? Ona ale ani ta láska není houska na krámě. Její nejvyšší projev je Golgota. Možná je to jistota spásy, ale je docela znepokojující si jí, té spásy, byť jen všimnout. A bez povšimnutí, bez zájmu, spása nemůže být, nemůže se stát bez nás, být nadiktována. Spása jako ta strašná šibenice? Proč!? Proč ne nějaký hezký obrázek s hezkým mladíkem nebo dívkou? Koupíte jako suvenýr.
Někdo naopak při pohledu na kříž myslí na to, jak je důležité se obětovat, jak by se zapřel, jak by se stal někým, z koho bude mít Kristus radost. Je to vlastně útěšný útěk před Golgotou, je to způsob, jak neutralizovat zprávu, kterou dává Golgota o světě.
Advent není nadějeplné čekání na osobní zapření se a proměnu. Advent je nadějeplné čekání na spásu světa, na druhý příchod Mesiáše. A proto je to konec všech jistot, protože jistoty jsou smysluprázdné krvavé bahno darwinské „evoluce“. Houska na krámě. Oblíbené téma od středověku po baroko: Triumf Smrti. Kristus je naopak Život, radikální proměna světa, obsažená už v Golgotě. To je Golgota. Ne výzva „nes svůj kříž“, ale „tohle je svět! a tohle je odpověď Boha, Života, Lásky na svět!“.
349
Diskuse