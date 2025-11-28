O diskreditaci falešným materiálem na sociálních sítích
28. 11. 2025
Kam až může zajít snaha o diskreditaci člověka, který má jiný názor na konflikt v Gaze? Evidentně až tam, kam by ještě nedávno nikoho ani nenapadlo. Zjistit, že z mého pracovního emailu byl údajně rozesílán text s názvem „Žádná tolerance vůči izraelské ani antisemitské kritice“, byl opravdu šok. Obsahuje totiž výroky, jejichž jediným cílem je mě profesně zničit: „Pravidelné monitorování veřejných příspěvků studentů… kontrola komunikace na jejich mobilních telefonech… okamžitá cenzura.” Něco takového není jen lež – je to útok na mou profesní integritu.
Od 7. října 2023 jsem čelila výzvám „anonymních akademiků“ k propuštění ze zaměstnání, novinářům z ideologicky motivovaných médií, kteří mě bez váhání obviňují z podpory genocidy, nenávistným komentářům na sociálních sítích od známých a neznámých, i akademickým kolegům, kteří podepisují petice volající po bojkotu izraelských akademických institucí – a fakticky tak i po omezení působení Herzlova centra na UK. To vše bylo nepříjemné, ale to, že někdo zneužije můj pracovní email k šíření falešného obsahu, je zcela nová úroveň útoku. Co bude dál? Deepfake video s mým obličejem a hlasem? Kde je hranice toho, co si někdo dovolí s cílem mě zdiskreditovat?
Univerzita Karlova a především Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy chci poděkovat za okamžitou reakci a podání trestního oznámení. Další postup je nyní na policii. Pro mě je to tvrdé, ale jasné memento: reputaci člověka lze dnes zničit během několika minut – a jakýkoli „zaručený“ obsah šířený online je nutné ověřovat dřív, než se zapojíme do jeho šíření.
