Srí Lanka a Indonésie nasazují armádu, počet obětí povodní v Asii přesáhl 1100
2. 12. 2025
Miliony lidí byly postiženy přívalovými dešti na Srí Lance a v velké části indonéské Sumatry, jižním Thajsku a severní Malajsii
Srí Lanka a Indonésie nasadily vojenský personál, aby pomohly obětem ničivých povodní, které si vyžádaly více než 1100 životů ve čtyřech asijských zemích.
Miliony lidí byly v posledních dnech postiženy kombinací tropických cyklónů a silných monzunových dešťů na Srí Lance, v částech indonéské Sumatry, Thajsku a Malajsii.
V Indonésii bylo podle národní agentury pro katastrofy zabito nejméně 604 lidí a 464 zůstává pohřešovaných. Počet obětí na Srí Lance je 366, 366 lidí je pohřešovaných a v Thajsku zemřelo 176 lidí. V Malajsii byla hlášena tři úmrtí.
Indonéský prezident Prabowo Subianto během pondělní návštěvy provincie Severní Sumatra řekl, že „to nejhorší je snad za námi“, a dodal, že vláda se soustředí na poskytování pomoci.
Do nejvíce postižených oblastí, kde záchranné práce brzdí zablokované silnice, zřícené mosty a přerušené komunikační linky, byly vyslány tři válečné lodě a dvě nemocniční lodě, stejně jako letadla, aby dopravily pomoc a podporu. Některé oblasti jsou odříznuty od záchranných týmů.
Povodně jsou nejtragičtější událostí v Indonésii od zemětřesení v roce 2018 a následné tsunami, které zabily více než 2 000 lidí na Sulawesi.
Zaplavily domy, zemědělská pole a vyvolaly sesuvy půdy v celém regionu, ačkoli skutečný rozsah škod zatím není znám. Někteří lidé se při čekání na záchranu drželi stromů nebo stáli na střechách.
Srí Lanka vyhlásila stav nouze a požádala o mezinárodní pomoc po cyklónu Ditwah, který donutil 148 000 lidí evakuovat se do dočasných úkrytů.
Voda v hlavním městě Kolombu dosáhla přes noc svého maxima a s přerušením dešťů se objevila naděje, že voda začne opadávat. Některé obchody a úřady začaly znovu otevírat, i když celkový rozsah škod zůstává nejasný.
V Ma Oya, severně od hlavního města, Hasitha Wijewardena řekl, že se snaží uklidit po povodních. „Voda opadla, ale dům je teď plný bláta,“ řekl místním novinářům a požádal o pomoc armádu.
Prezident Srí Lanky Anura Kumara Dissanayake, který vyhlásil stav nouze, aby se s katastrofou vypořádal, slíbil, že zemi znovu vybuduje. „Čelíme největší a nejnáročnější přírodní katastrofě v naší historii,“ řekl v projevu k národu. „Určitě vybudujeme lepší zemi, než jaká existovala předtím.“
Ztráty a škody jsou nejhorší na Srí Lance od ničivého asijského tsunami v roce 2004, které zabilo asi 31 000 lidí a více než 1 milion lidí připravilo o domov.
Déšť na Srí Lance ustál, ale nízko položené oblasti hlavního města byly zaplaveny a úřady se připravovaly na rozsáhlou záchrannou operaci.
K evakuaci uvízlých lidí a dodávkám potravin byly nasazeny vojenské vrtulníky, ale jeden z nich se v neděli večer zřítil severně od Kolomba.
Selvi (46), která žije v předměstí Kolomba Wennawatte, opustila v neděli svůj zaplavený dům se čtyřmi taškami oblečení a cenností. „Můj dům je úplně zaplavený. Nevím, kam mám jít, ale doufám, že existuje nějaké bezpečné útočiště, kam mohu vzít svou rodinu,“ řekla.
V Thajsku navštívil v pondělí místopředseda vlády Thamanat Prompow Hat Yai, jednu z nejvíce postižených oblastí. Uvedl, že provinční vodárenské a energetické úřady dostaly příkaz okamžitě obnovit dodávky a že se distribuují solární lampy.
Místní média informovala, že 80 % obyvatel Hat Yai se vrátilo z evakuačních center domů, aby zhodnotili škody, a že probíhají záchranné a úklidové práce.
Obyvatelé Hat Yai byli vyzváni, aby se zaregistrovali pro získání kompenzace ve výši 9 000 bahtů (215 liber) od vlády, přičemž bude k dispozici také bezúročná půjčka ve výši 100 000 bahtů.
Monzunové období v této oblasti často přináší silné deště, které mohou způsobit sesuvy půdy a bleskové povodně, ale nedávné povodně v jihovýchodní Asii byly ještě zhoršeny vzácnou tropickou bouří, která se vytvořila v Malackém průlivu.
Kromě způsobených škod bouře narušila také vzdělávání a podle mezinárodní charitativní organizace Save the Children donutila desítky tisíc dětí v Indonésii a Thajsku opustit školu.
Charitativní organizace uvedla, že na Sumatře v Indonésii bylo poškozeno a uzavřeno nejméně 1 000 škol. Výuka byla odložena, protože některé školy byly využívány jako nouzová útočiště, dodala.
Klimatická změna způsobená člověkem zvýšila výskyt nejintenzivnějších a nejničivějších tropických cyklónů, i když celkový počet bouří za rok se globálně nezměnil. Důvodem je to, že oteplující se oceány poskytují více energie, což vede k silnějším bouřím. Extrémní srážky z tropických cyklónů se podstatně zvýšily, protože teplejší vzduch obsahuje více vodní páry.
