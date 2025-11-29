Channel 4 News: OSN vyjádřila zděšení, že Izrael vyvraždil dva neozbrojené Palestince, kteří se vzdali
29. 11. 2025
Moderátor, Channel 4 News, pátek 28. listopadu 2025, 19 hodin: OSN vyjádřila zděšení nad tím, co označila za bezohledné zabití dvou palestinských mužů izraelskými silami na okupovaném Západním břehu, a popsala jej jako zjevnou popravu bez soudu. K incidentu, který prý Izrael vyšetřuje, došlo uprostřed rozšiřujících se izraelských vojenských operací na palestinských územích a v sousedních zemích v posledních dnech.
Při nočním útoku izraelské armády na syrskou vesnici Beit Jin bylo zabito nejméně 13 lidí. IDF tvrdí, že útok byl zaměřen na "podezřelé z terorismu", ale syrská vláda jej označila za válečný zločin.
Izrael také pokračuje v útocích na cíle Hizballáhu v jižním Libanonu. V Gaze byly hlášeny útoky v Rafahu, přičemž Izrael a Hamás se navzájem obviňují z opakovaného porušování příměří. Reportáž Harryho Forstera začíná ve městě Jenin na Západním břehu Jordánu a obsahuje znepokojivé záběry:
Reportér: Izraelská pohraniční policie obklíčila budovu v Jeninu na okupovaném Západním břehu. Obrněný bagr již prorazil díru do garážových vrat. Zevnitř vycházejí dva muži, kteří zvedají své svršky, aby ukázali, že nejsou ozbrojeni. Konec toho, co Izrael označuje za několikahodinové obléhání, jehož cílem bylo zadržet podezřelé hledané za útoky na izraelské vojáky. Muži však nejsou zadrženi. Nejprve jsou fyzicky napadeni, poté posláni zpět dovnitř, jeden z nich si drží břicho. Okamžitě policista stojící napravo od dveří vystřelí nejméně tři rány a oba muže zabije. Bagr poté srazí dveře na jejich těla, z nichž jedno je vytaženo ven.
Palestinský Islámský džihád tvrdí, že muži byli bojovník Mahmoud Abdallah a Yusuf Assassa, velitel v terénu. Dnes je mezi těmi, kteří přišli na vlastní oči vidět místo, kde byli muži zabiti, i Assassův bratr. Je to brutální a odporný incident.
"Každý, kdo vidí tato videa, je tím otřesen. Ten čin byl tak odporný. Člověk, který zvedne ruce a vzdá se, může být zatčen. Ale zabít ho tak brutálním způsobem je velmi špatné."
Zatímco izraelský ministr národní bezpečnosti dnes chválil to, co nazval zabitím teroristů, ministerstvo spravedlnosti zahájilo trestní vyšetřování poté, co policisté zapojení do incidentu řekli izraelskému armádnímu rádiu, že muže zastřelili, protože neuposlechli pokyny a znovu vstoupili do budovy.
"Myslím, že to, co Palestinci viděli v tom videu, je srdcervoucí. Ale opět je to také pocit potvrzení, že to bylo konečně zdokumentováno, protože v rozhovorech, které jsem provedla v terénu, se opakovaně objevovaly zprávy o popravách Palestinců, včetně nezletilých, ze strany izraelské armády."
Kontextem je masivní nárůst izraelských operací na Západním břehu. Od 7. října 2023 bylo izraelskými silami a osadníky zabito více než 1 000 Palestinců. A izraelské síly pokračují v akcích i dále od hranic.
Noční razie v syrské vesnici Beit Jin, poblíž izraelsky okupovaných Golanských výšin. Sýrie tvrdí, že při tom, co nazývá zločinným útokem, bylo zabito 13 lidí. Izrael tvrdí, že útok byl namířen proti militantům z libanonské skupiny Jamaa Islamia, kterou obvinil z přípravy přeshraničních útoků.
Při razii bylo zraněno šest izraelských vojáků. V Damašku se konala demonstrace k připomenutí začátku loňského povstání, které svrhlo režim Assada, a která se stala téměř rovnocennou součástí pochodu proti stále častějším izraelským vojenským vpádům.
