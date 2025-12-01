Člen Rady ČT za uhlobarony otevřeně popisuje, jak plní jejich zadání
“Tohle je síla. Člen Rady ČT za uhlobarony vůbec nemá
problém otevřeně popisovat, že má politické zadání a pracuje na jeho
naplnění.
Komu toto není zřejmé: něco takového NAPROSTO není úkolem
ani pravomocí člena Rady ČT, respektive to jde naprosto proti jejímu
smyslu a zákonného vymezení. Rada má naprosto nulovou, respektive
zákonem přímo ZAKÁZANOU činnost týkající se obsahu veřejnoprávního média
- právě proto, aby nedošlo k uplatňování politického vlivu.
Fakticky
by za tohle mělo následovat promptní odvolání Sněmovnou nebo Senátem
(tou institucí, která jej zvolila); pokud se zde veřejně přiznává k této
činnosti, porušuje zákon o České televizii, viz výše.”
Ještě si dovolím dodat, jak charakterizovaly tohoto pána, jenž v letech 2020 - 2022 Radě ČT předsedal, další důvěryhodné zdroje:
Matocha malopodvodník a nenovinář
“Novopečený šéf Rady České televize Pavel Matocha dlouhodobě porušuje zákony České republiky. Ovládá zcela netransparentní neziskovku, která získává statisíce korun od státem ovládaných firem, od obcí a od obcemi ovládaných firem. Ve sponzorské smlouvě se podepsal pod lživé informace. Navíc jako novinář podvádí čtenáře, když porušuje elementární pravidla profese a propaguje výrobky, ze kterých má prospěch on sám, jeho neziskovka a jeho firma.” (Hlídací pes
)
Matocha uhlobaronův poskok
“Rok před zvolením Jana Součka do čela České televize se odehrála klíčová schůzka u miliardáře Pavla Tykače. Účastnili se jí tehdejší šéf Rady ČT Pavel Matocha a šéf ČT Petr Dvořák. Ten se potom svým spolupracovníkům svěřil, že jej Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce.” (Deník N
)
Matocha vyděrač
“„Kvůli Václavu Moravcovi na mě tlačil Pavel Matocha, kvůli odškodnému Pavel Matocha a Luboš Veselý,“ citoval Součka Respekt. V rozhovoru popisoval své údajné schůzky s radními a jejich průběh. Jako pokus o vydírání už dříve zmínil údajnou nabídku, že dostane milionový ředitelský bonus za loňský rok, pokud propustí Moravce a nebude vymáhat škodu po členech rady kvůli nezákonnému odvolání komise před pěti lety.
Výhružné zprávy od „prostředníka“
Deníku N Souček ukázal SMS, které mu přišly od údajného prostředníka Pavla Matochy, jak tvrdí ředitel televize. Tím má být podnikatel Ondřej Stejskal, který má vazby na poradce šéfa SPD Tomia Okamury a zároveň radil i Součkovi. Stejskal měl řediteli televize psát, ať splní výše popsané požadavky. „Nebo se na to vyse*eš a přijde tohle: 9. 4. bude projednán bonus = 0. 16. 4. bude návrh na odvolání a najde se důvod. 30. 4. končíš,“ stojí ve zprávě.” (Seznam Zprávy
)
