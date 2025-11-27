„Zrádce“: Američtí poslanci požadují propuštění Trumpova vyslance Witkoffa po úniku informací o telefonátu s Kremlem
27. 11. 2025
Republikáni a demokraté varují, že Witkoffovi „nelze věřit“ poté, co údajně radil ruským úředníkům ohledně mírového plánu
Několik amerických zástupců reagovalo rozhořčeně na uniklou nahrávku, na které údajně zvláštní vyslanec na Ukrajině radil Moskvě, jak jednat s Donaldem Trumpem, ale většina z nich zatím mlčí k odhalení, že američtí úředníci radili nepříteli USA.
Brian Fitzpatrick, republikán z Pensylvánie, napsal, že únik informací představuje „velký problém“ a „jeden z mnoha důvodů, proč je třeba ukončit tato směšná vedlejší představení a tajné schůzky“. Vyzval, aby ministr zahraničí Marco Rubio mohl „vykonávat svou práci spravedlivým a objektivním způsobem“.
Demokratický zástupce Ted Lieu zašel ještě dál a nazval Witkoffa „skutečným zrádcem“ a dodal: „Steve Witkoff má pracovat pro Spojené státy, ne pro Rusko.“
V nahrávce, kterou získala agentura Bloomberg, z telefonického rozhovoru mezi Witkoffem a Jurijem Ušakovem, hlavním poradcem Vladimira Putina pro zahraniční politiku, Witkoff řekl, že mír bude vyžadovat, aby Moskva získala kontrolu nad Doněckem a potenciálně i dalšími ukrajinskými územími.
„Teď vám řeknu, co bude podle mě zapotřebí k dosažení mírové dohody: Doněck a možná výměna území někde jinde,“ uvedl Witkoff podle přepisu agentury Bloomberg. „Ale říkám, že místo toho, abychom mluvili takhle, pojďme mluvit optimističtěji, protože si myslím, že se tady dohody dočkáme.“
Witkoff také dal Ušakovovi taktické rady, včetně toho, jak by ruský vůdce měl přistupovat k této otázce s Trumpem. Zahrnovalo to návrhy na naplánování telefonátu mezi Trumpem a Putinem před plánovanou návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě.
Ve středu Ušakov potvrdil pravost telefonátu ruské státní televizi a naznačil, že únik informací má „bránit“ jednání. Během rozhovoru Ušakov řekl, že Putin poblahopřeje Trumpovi a nazve ho „skutečným mírotvůrcem“.
Trump v úterý večer Witkoffa obhajoval. „To je to, co dělá vyjednavač. Musíte říct: podívejte, oni to chtějí, musíte je o tom přesvědčit,“ řekl Trump na palubě Air Force One. „To je velmi běžná forma vyjednávání.“ Dodal, že si představuje, že Witkoff „říká totéž Ukrajině“.
Zvláštní vyslanec prezidenta Richard Grenell mezitím vyzval k propuštění osoby, která informace vynesla, nikoli Witkoffa. „Najděte osobu, která informace vynesla, a okamžitě ji propusťte. Žádné výmluvy. Anonymní osoba, která informace vynesla, představuje riziko pro národní bezpečnost,“ napsal v příspěvku na sociálních médiích.
Kontroverzní 28bodový návrh by donutil Ukrajinu vzdát se celého doněckého regionu, včetně oblastí, které jsou v současné době pod ukrajinskou kontrolou. Tato území by se stala demilitarizovanou nárazníkovou zónou mezinárodně uznávanou jako ruské území.
Plán by také Rusku udělil kontrolu nad Luhanskem a Krymem a zmrazil by bojové linie v Chersonu a Záporoží. Rusko navzdory téměř čtyřleté válce Doněck zcela nezískalo.
Putin na začátku tohoto měsíce uvedl, že americký plán by mohl být základem pro konečné urovnání, ačkoli Kreml tvrdí, že s Washingtonem neprojednával podrobnosti.
Diskuse