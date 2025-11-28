Kdo platí nejvíc za elektřinu?
28. 11. 2025
To je základ české politiky, píše Martin Rozumek. Fosilní kazisvěti Tykač, Křetínský a spol. musí rekordně vydělávat a přitom Češi platí za energie nejvíc v Evropě.
“A může za to Green Deal a evropští byrokraté.”
No spíš naše blbost hloupá politika a hamižnost oligarchů.
Suverénně nejlevnější a nejšetrnější obnovitelné zdroje totiž fosilním baronům nevyhovují, takže to raději zaplatíme my všichni a hlavně mladí lidé budoucností na stále teplejší a extrémnější planetě. #klimatickamigrace #climatechange
Pozn. JČ: Energie z obnovitelných zdrojů je v poslední době rekordně daleko levnější než energie z fosilních zdrojů a existují už také baterie, do nichž je možno ukládat energii, když slunce nesvítí a vítr nefouká. Ovšem Česko do obńovitelných zdrojů řádně neinvestovalo a neinvestuje.
