Kdo platí nejvíc za elektřinu?

28. 11. 2025

To je základ české politiky, píše Martin Rozumek. Fosilní kazisvěti Tykač, Křetínský a spol. musí rekordně vydělávat a přitom Češi platí za energie nejvíc v Evropě. 

“A může za to Green Deal a evropští byrokraté.”

 No spíš naše blbost   hloupá politika a hamižnost oligarchů. 

Suverénně nejlevnější a nejšetrnější obnovitelné zdroje totiž fosilním baronům nevyhovují, takže to raději zaplatíme my všichni a hlavně mladí lidé budoucností na stále teplejší a extrémnější planetě. #klimatickamigrace #climatechange

Pozn. JČ: Energie z obnovitelných zdrojů je v poslední době rekordně daleko levnější než energie z fosilních zdrojů a existují už také baterie, do nichž je možno ukládat energii, když slunce nesvítí a vítr nefouká. Ovšem Česko do obńovitelných zdrojů řádně neinvestovalo a neinvestuje. 

Obsah vydání | 28. 11. 2025