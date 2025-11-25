Miroslav Ševčík: věčný bojovník proti všem, kdo si dovolí očekávat profesionalitu
25. 11. 2025 / Fabiano Golgo
Nominace na rektora měla být jeho velkým návratem na scénu Vysoké školy ekonomické, odkud byl v roce 2023 odvolán kvůli „nevhodnému chování na veřejnosti“. Soud jeho námitky zamítl, ale Ševčík se nikdy nenechal odradit tím, že mu instituce či soud nedá za pravdu. Naopak — přijal roli oběti systému s vervou hodnou profesionálního martýra. A přestože byl v roce 2024 znovu jmenován proděkanem, dlouho mu to nevydrželo: letos v březnu rezignoval, tentokrát prý kvůli nátlaku rektora. V jeho světě totiž každý konflikt musí mít svého viníka — a ten se nikdy nejmenuje Ševčík. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vse-dal-povede-petr-dvorak-40550214
Jeho odstoupení z volby rektora s odkazem na „pozdní zaslání pozvánky“ už působí spíše jako elegantní úniková strategie. Rektor Dvořák to trefně shrnul: těžko si představit lepší záminku, když účast v soutěži, kterou nejspíš nelze vyhrát, přestane být pohodlná. Ostatně senátoři jasně ukázali, že Ševčíkovu představu o vedení školy sdílí zhruba tři z nich — a i ti raději odevzdali prázdné lístky.
Ševčíkova kariéra na VŠE se tak zapsala do historie méně akademickými úspěchy a více sérií sporů, osobních roztržek a veřejných výstupů, které škole způsobily víc vrásek než prestiže. Rektor Dvořák to řekl diplomaticky; studenti a zaměstnanci by to možná popsali expresivněji.
Zdá se, že VŠE dala svou volbou jasně najevo jediné: akademická půda už má podobných dramat dost a ráda by se věnovala skutečnému rozvoji, ne nekonečným epizodám ze Ševčíkových svérázných bitev proti ostatnímu světu.
