"Trumpův" plán pro Ukrajinu vrazil klín do vztahů se spojenci v NATO
26. 11. 2025
Zvláštní vyslanec Trumpa Steve Witkoff a zeť Jared Kushner začali vyvíjet počáteční verzi plánu poté, co Trump předložil svému týmu pro národní bezpečnost návrhy podobné plánu na řešení konfliktu v Gaze, uvádí The Wall Street Journal po rozhovorech s americkými představiteli a lidmi obeznámenými se situací. Výsledný dokument, který se dostal na veřejnost před týdnem, způsobil v Evropě šok, protože vůbec nezohledňoval její zájmy a omezoval bezpečnost jak pro ni, tak pro Ukrajinu. "Důsledky tohoto mírového plánu by přesahovaly Ukrajinu a mohly by nás pronásledovat ještě dlouho," řekl jeden vysoký evropský diplomat Financial Times.
Podle evropských představitelů a analytiků by přístup Washingtonu mohl podkopat důvěryhodnost NATO, protože by zakázal vstup Ukrajiny do NATO, vynutil si změny v pravidlech členství a v důsledku toho zpochybnil závazek USA k politice aliance. "Je to Rusko, kdo mění politiku NATO," řekla Claudia Major, senior viceprezidentka German Marshall Fund. "Ani Stalin by toho nedosáhl."
A Vladimir Putin a jeho zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev dokázali přinejmenším přimět Trumpovu administrativu, aby tak učinila. Koncem října přivedli Witkoff a Kushner, které Dmitriev zná již dlouho, ředitele RDIF do Witkoffova domu v Miami, kde strávil tři dny pomáháním s přípravou seznamu podmínek pro ukončení bojů.
Podle zdrojů z WSJ to byl Dmitrijev, kdo trval na zákazu vstupu Ukrajiny do NATO a jejím úplném stažení z Donbasu, včetně území, která Rusko neobsadilo, stejně jako na výrazném snížení počtu ozbrojených sil Ukrajiny, který nyní přesahuje 900 000 lidí. Navrhl také ustanovení o obnovení rusko-americké hospodářské spolupráce.
Když Witkoff a Kushner pozvali ministra Národní bezpečnostní a obranné rady Ukrajiny Rustema Umerova, aby se seznámil s návrhem dohody, řekl jim, že je mnohem výhodnější pro Rusko než pro Ukrajinu a nabídl jednání s Volodymyrem Zelenským. Witkoff a Kushner o tom informovali ukrajinského prezidenta 16. listopadu, který jim i Trumpovi poděkoval za jejich úsilí o dosažení míru a slíbil, že návrhy zváží a pošle zpět, píše WSJ.
Státní tajemník Marco Rubio obdržel text plánu 18. listopadu; večer téhož dne o tom informoval Axios. Trump se o plánu dozvěděl na poslední chvíli, ale po obdržení krátkých informací jej schválil, uvedl Bloomberg.
Jedním z bodů plánu byl "dialog mezi Ruskem a NATO za zprostředkování Spojených států za účelem vyřešení všech bezpečnostních otázek a vytvoření podmínek pro deeskalaci". To znamená, že USA by působily jako nezávislý arbitr, nikoli jako vedoucí síla aliance a hráz proti ruské agresi, řekl Ian Bond, ředitel zahraniční politiky v Centru pro evropskou reformu, pro FT:
"To nám ukazuje, že Trump a jeho doprovod skutečně věří, že USA nejsou součástí NATO."
Další odstavec se zmiňoval o vytvoření "společné americko-ruské pracovní skupiny... zajistit dodržování všech ustanovení této dohody", která vylučovala nejen Ukrajince, ale i Evropany z procesu. "Nejdůležitější je, že už není žádná jistota, kam Spojené státy směřují," říká Christian Mölling, ředitel evropského obranného think-tanku Edina. "Není to jen to, že je to úplný chaos, ale podkopává to důvěryhodnost toho, co můžeme od Američanů očekávat."
Za takovými řečmi je smutná pravda, říká komentátorka Foreign Policy Emma Ashford: "Ano, Trumpovy pokusy zorganizovat mírový proces mezi Ukrajinou a Ruskem vypadají chaoticky, ale téměř všichni ztratili naději na něco lepšího než současný hrozný status quo." Nový plán Bílého domu možná nepřijde, ale alternativa k mírovému procesu je podle ní ještě horší.
Poté co ministr zahraničí převzal vedení jednání o mírovém plánu, bylo z něj vynecháno mnoho nepříjemných bodů, včetně omezení velikosti ozbrojených sil Ukrajiny, zákazu nasazení zahraničních vojsk na Ukrajině a jejího vstupu do NATO, a otázky vztahů mezi Ruskem a aliancí budou projednávány samostatně.
Podle Norberta Röttgena, vysoce postaveného představitele Bundestagu, však přišla další rána do vztahů mezi Evropou a Spojenými státy:
"Evropané nyní mají zkušenost: nemůžeme se spoléhat na Ameriku, a to je nový jev od konce 2. světové války. Teď žijeme v novém světě."
Zdroj v angličtině: ZDE
