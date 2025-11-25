Izrael zabil náčelníka štábu Hizballáhu v Bejrútu
25. 11. 2025
Izrael zabil vysokého velitele Hizballáhu při útoku na jižní předměstí Bejrútu, který přišel jen dva dny poté, co libanonský prezident oznámil, že země podlehla izraelskému nátlaku a souhlasila s jednáním.
Hizballáh potvrdil, že jeho náčelník štábu Haytham Ali Tabtabai byl mezi pěti lidmi zabitými a 28 dalšími zraněnými při izraelském útoku na čtvrť Haret Hreik v Bejrútu v neděli.
Hizballáh potvrzuje smrt „velkého velitele“ Haythama Aliho Tabatabaiho a tvrdí, že izraelské útoky „otevírají dveře k eskalaci útoků“.
Tabatabai, náčelník štábu ozbrojeného křídla skupiny, byl mezi nejméně pěti lidmi zabitými při nedělním útoku na bytový dům v baště Hizballáhu Dahiyeh v jižním Bejrútu.
V prohlášení Hizballáh uvedl, že „velký velitel“ Tabatabai byl zabit při „zrádném izraelském útoku na oblast Haret Hreik v jižních předměstích Bejrútu“, aniž by upřesnil jeho postavení v rámci skupiny.
Tabatabai je nejvyšším velitelem Hizballáhu, který byl zabit Izraelem od začátku příměří v listopadu 2024, jehož cílem bylo ukončit více než rok trvající nepřátelství mezi oběma stranami.
Izraelská armáda uvedla, že Tabatabaiho při útoku „eliminovala“, zatímco kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dříve uvedla, že byl cílem útoku. Izraelská média uvedla, že se jednalo o třetí pokus armády o jeho zabití od loňské války.
Vysoký představitel Hizballáhu Mahmúd Qmati dříve uvedl, že izraelský útok překročil „červenou linii“ a že vedení skupiny zvažuje, zda na něj bude reagovat.
„Dnešní útok na jižní předměstí otevírá dveře eskalaci útoků po celém Libanonu,“ řekl.
Tabatabai se narodil v roce 1968 v Bejrútu libanonské matce a íránskému otci. Vyrůstal v jižním Libanonu a ve věku 12 let se připojil k Hizballáhu.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelský útok také zranil 28 lidí.
Libanonská oficiální národní tisková agentura (NNA) oznámila, že na bytový dům v ulici al-Arid v Haret Hreik byly vypáleny dvě rakety, které způsobily značné škody na automobilech a okolních budovách.
V Libanonu roste obava, že Izrael, „který dosud jednal beztrestně, bude své útoky stupňovat“.
Libanonský prezident Joseph Aoun vyzval mezinárodní společenství, aby zasáhlo a zastavilo izraelské útoky na zemi.
V nedělním prohlášení Aoun uvedl, že Libanon „opětovně vyzývá mezinárodní společenství, aby převzalo odpovědnost a zasáhlo rázně a rozhodně, aby zastavilo útoky na Libanon a jeho obyvatele“.
Izrael zavraždil dlouholetého vůdce Hizballáhu Hassana Nasralláha při leteckém útoku na jižní Bejrút před etwas více než rokem.
Nedělní útok přišel jen několik dní před plánovanou návštěvou papeže Lva XIV. v zemi uprostřed zesílené izraelské agrese v posledních týdnech.
Poslanec Hizballáhu Ali Ammar uvedl, že Izrael útočí na celý Libanon od uzavření dohody o příměří zprostředkované Spojenými státy před etwa rokem.
Izrael provádí téměř denní útoky na jižní Libanon a několikrát zaútočil také na Bejrút, ale hlavní město nebylo v posledních několika měsících zasaženo.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo při izraelském leteckém útoku na palestinský uprchlický tábor v jižním Libanonu tento týden zabito nejméně 13 lidí.
Dron zasáhl v úterý auto na parkovišti mešity v uprchlickém táboře Ein el-Hilweh na okraji pobřežního města Sidon, informovala státní agentura NNA.
Izrael a USA vyvíjejí na Libanon tlak, aby odzbrojil Hizballáh.
Libanonská armáda vydala plán, který vláda schválila v září a který počítá s odzbrojením Hizballáhu v celé zemi do konce roku. Hizballáh odmítl tento plán splnit, zatímco Izrael pokračuje v bombardování země a okupaci části jihu.
Izrael tvrdí, že Hizballáh se snaží obnovit své vojenské kapacity v jižním Libanonu, libanonská vláda však tato tvrzení popírá.
Útok byl prvním za několik měsíců na jižní předměstí libanonského hlavního města, které je známé jako sídlo představitelů Hizballáhu.
Vysoký americký úředník uvedl, že Izrael Washington o útoku předem neinformoval, uvedl v neděli reportér Axios v příspěvku na X.
Úředník uvedl, že administrativa byla informována ihned po útoku, a druhý vysoký americký úředník uvedl, že USA již několik dní věděly, že Izrael plánuje eskalaci útoků v Libanonu, uvádí se v příspěvku.
USA uvalily na Tabtabaiho v roce 2016 sankce, označily ho za klíčového vojenského vůdce Hizballáhu a nabídly odměnu až 5 milionů dolarů za informace o něm.
Útok zasáhl hlavní silnici v jižních předměstích Bejrútu, kde obyvatelé uvedli, že před výbuchem slyšeli řev stíhaček. Lidé vyběhli ze svých bytových domů ze strachu, že dojde k dalším útokům, uvedl reportér agentury Reuters v této oblasti.
Izraelské útoky na Hizballáh v posledních dvou letech zabily jeho bývalého vůdce Hassana Nasralláha, většinu nejvyšších vojenských představitelů skupiny a asi 5 000 bojovníků.
Netanjahu v neděli ráno před útokem řekl své vládě, že Izrael bude pokračovat v boji proti „terorismu“ na několika frontách. „Budeme i nadále dělat vše, co je nutné, abychom zabránili Hizballáhu obnovit jeho schopnost ohrožovat nás,“ řekl.
Izrael zintenzivnil letecké útoky v jižním Libanonu a pokračuje v téměř denních útocích, které podle něj mají zabránit vojenskému oživení Hizballáhu v pohraniční oblasti.
