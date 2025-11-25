Americké ministerstvo spravedlnosti obnovilo žádost o odtajnění materiálů velké poroty v případu Epstein
25. 11. 2025
Americké ministerstvo spravedlnosti argumentuje, že rozhodnutí Kongresu z minulého týdne o zveřejnění spisů v případu Epstein umožňuje odtajnění soudních záznamů
Ministerstvo spravedlnosti obnovilo svou žádost o odtajnění materiálů velkého poroty z vyšetřování Jeffreyho Epsteina, které vedlo k federálnímu obvinění tohoto zneuctěného finančníka z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v roce 2019.
V podání, podepsaném americkým prokurátorem Jayem Claytonem pro jižní okres v New Yorku, se uvádí, že Kongres při schvalování zveřejnění vyšetřovacích materiálů minulý týden jasně uvedl, že soudní spisy by měly být zveřejněny.
Clayton v podání k federálnímu soudu na Manhattanu požádal, aby bylo zveřejnění materiálů provedeno neprodleně, protože zákonodárci poskytli 30denní lhůtu poté, co Donald Trump minulý týden podepsal opatření do zákona.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že opatření Kongresu má přednost před stávajícím zákonem, což umožňuje odtajnění záznamů velké poroty.
Soudce Richard Berman však zamítl předchozí žádost Trumpovy administrativy o zveřejnění zápisů velké poroty s odůvodněním, že existuje „významný a přesvědčivý důvod“ k zamítnutí této žádosti.
Berman v srpnu uvedl, že 70 stran zápisů z jednání velké poroty a důkazů, včetně prezentace v PowerPointu, čtyř stran záznamů hovorů a dopisů od obětí a jejich právníků, je nicotných ve srovnání s dokumenty, které vláda již o Epsteinovi má.
V tomto rozhodnutí Berman napsal, že „100 000 stran vládních spisů a materiálů o Epsteinovi zastiňuje 70 stran materiálů velké poroty o Epsteinovi“ a že žádost se jevila jako „odvedení pozornosti“ od zveřejnění dokumentů, které má vláda v držení.
Materiály velké poroty se skládají převážně z výpovědi agenta FBI, jediného svědka v řízení velké poroty, „který neměl přímou znalost skutečností případu a jehož výpověď byla převážně založena na zprostředkovaných informacích“.
Berman však uvedl, že přesvědčivým důvodem pro utajení dokumentů jsou „možné hrozby pro bezpečnost a soukromí obětí“.
Podobná žádost o odtajnění výpovědí velké poroty týkajících se stíhání Epsteinovy spolupachatelky Ghislaine Maxwellové byla rovněž zamítnuta. Soudce federálního soudu na Manhattanu Paul Engelmayer napsal, že žádost vlády o odtajnění „naznačuje, že materiály velké poroty jsou nevyčerpaným zdrojem nezveřejněných informací o Epsteinovi, Maxwellové nebo jejich spolupracovnících, což rozhodně nejsou“.
Claytonova žádost však přichází krátce poté, co byl pověřen vyšetřováním Epsteinových vztahů s prominentními demokraty, a čtyři měsíce poté, co byla Maurene Comeyová, jedna z hlavních žalobkyň v případech proti Epsteinovi a Maxwellové, propuštěna krátce předtím, než se náměstek generálního prokurátora Todd Blanche vydal na Floridu, aby vyslechl Maxwellovou.
