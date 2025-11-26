Německá policie provedla razii v nemovitostech při hledání odesílatelů výhrůžek bombovými útoky

26. 11. 2025

Německé úřady prohledaly nemovitosti ve čtyřech spolkových zemích při vyšetřování případu stovek e-mailů vyhrožujících bombovými útoky na školy, vlaková nádraží a další veřejná místa.

Razie v západní spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, v severní spolkové zemi Dolní Sasko a ve středních spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Hesensko byly zaměřeny na čtyři osoby, včetně dvou nezletilých, uvedla policie a státní zástupci.

Podezřelí jsou obviněni z "odpovědnosti za stovky výhružných e-mailů s falešnými celonárodními bombovými hrozbami proti školám, centrálním nádražím, nákupním centrům a dalším městským a veřejným zařízením."

Podle spolkových žalobců byl cílem e-mailů "narušit veřejný pořádek hrozbou spáchání trestných činů... vyvolat co největší počet policejních operací a vytvořit co největší nejistotu mezi obyvatelstvem".

