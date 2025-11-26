Trumpův vyslanec údajně řekl představiteli Kremlu, že Ukrajina musí postoupit území za mírovou dohodu
26. 11. 2025
Steve Witkoff řekl Juriji Ušakovovi v říjnovém telefonátu, že mír bude vyžadovat, aby Rusko získalo kontrolu nad Doněckem
Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Witkoff minulý měsíc řekl vysokému představiteli Kremlu, že dosažení míru na Ukrajině bude vyžadovat, aby Rusko získalo kontrolu nad Doněckem a potenciálně i samostatnou výměnu území, jak vyplývá ze záznamu jejich rozhovoru, který získala agentura Bloomberg.
V telefonním hovoru s Jurijem Ušakovem, hlavním poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku, který se uskutečnil 14. října, Witkoff uvedl, že podle jeho názoru jsou územní ústupky nezbytné, a zároveň Ušakovovi poradil, aby Trumpovi poblahopřál a formuloval diskuse optimističtěji.
„Teď vám řeknu, co je podle mě nutné k dosažení mírové dohody: Doněck a možná výměna území někde jinde,“ řekl Witkoff Ušakovovi během pětiminutového rozhovoru, podle přepisu agentury Bloomberg. „Ale říkám, že místo toho, abychom mluvili takhle, pojďme mluvit optimističtěji, protože si myslím, že se tady dohody dočkáme.“
Nahrávka nabízí přímý vhled do Witkoffova přístupu k vyjednávání a zdá se, že odhaluje původ kontroverzního 28bodového mírového návrhu, který se objevil na začátku listopadu.
Během hovoru Witkoff, který nedávno pomohl zprostředkovat dohodu o příměří v Gaze, navrhl Moskvě a Washingtonu, aby vypracovaly společný mírový rámec podle vzoru této dohody. „Sestavili jsme 20bodový Trumpův plán, který obsahoval 20 bodů pro mír, a myslím, že bychom mohli udělat totéž s vámi,“ řekl.
Vyslanec také nabídl taktické rady, jak by Putin měl tuto otázku nadhodit Trumpovi, včetně návrhů na naplánování telefonického rozhovoru mezi Trumpem a Putinem před návštěvou Volodymyra Zelenského v Bílém domě později toho týdne.
Ušakov se zdál některé rady přijmout. Putin „poblahopřeje“ a řekne: „Pan Trump je skutečný mírotvůrce,“ uvedl.
Silně kritizovaný 28bodový návrh by vyžadoval, aby Ukrajina postoupila Rusku celý Doněcký region, včetně oblastí, které jsou v současné době pod ukrajinskou kontrolou. Rusko Doněck ještě zcela nezískalo.
Tato území by se stala demilitarizovanou nárazníkovou zónou mezinárodně uznávanou jako ruská a plán by také Rusku udělil kontrolu nad Luhanskem a Krymem a zároveň zmrazil současné bojové linie v Chersonu a Záporoží.
Putin tento měsíc uvedl, že věří, že americký plán by mohl sloužit jako „základ pro konečné mírové urovnání“, ačkoli Kreml tvrdí, že návrh s Washingtonem podrobně neprojednal.
Tyto informace přišly poté, co Trump v úterý oznámil, že vysílá Witkoffa na schůzku s Putinem do Moskvy a ministra armády USA Dana Driscolla na schůzku s Ukrajinci – před možným pátečním setkáním Trumpa a Zelenského v Bílém domě.
„Těším se na brzkou schůzku s prezidentem Zelenským a prezidentem Putinem, ale POUZE tehdy, když bude dohoda o ukončení této války FINÁLNÍ nebo v její finální fázi,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social.
USA tlačí na Ukrajinu, aby přijala tento rámec jako základ pro ukončení téměř čtyřletého konfliktu, ačkoli ukrajinští představitelé trvají na tom, že neuznají ruskou kontrolu nad okupovanými územími ani nepřijmou omezení svých ozbrojených sil.
Telefonický rozhovor se uskutečnil v době, kdy se Trumpův postoj vůči Moskvě zdál být stále tvrdší. Ve stejný den, kdy proběhl rozhovor mezi Witkoffem a Ušakovem, Trump vyjádřil frustraci z Putinovy neochoty ukončit válku slovy: „Nevím, proč v této válce pokračuje. Prostě tu válku nechce ukončit. A myslím, že to na něj vrhá velmi špatné světlo.“
Diskuse