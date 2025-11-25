Většina "amerických" ultrapravicových účtů na Twitteru vůbec není americká
25. 11. 2025
Pozn. red. Donald Trump přeposlal tweet, požadující, aby americká levicová poslankyně Ilhan Omar byla vyloučena z amerického parlamentu. Ukázalo se, že ten účet je veden v Africe. Trump retweetoval několik dalších účtů, údajně podporujících jeho politiku. Všechny byly kdesi v třetím světě.
(Mimochodem, proč je twitterový účet ČT 24 v USA?)
K výše uvedenému:
Moderátorka, pořad World at One, BBC Radio 4, pondělí 24. listopadu 2025, 13 hodin: V pátek sociální síť X změnila způsob svého fungování a začala zobrazovat skutečné místo, odkud uživatelé publikují své příspěvky. Ředitel produktu X Nikita Beer to popsal jako důležitý první krok k zajištění integrity globálního veřejného prostoru.
Zdá se, že se tak odhalilo, že mnoho pravicových účtů America First ve skutečnosti sídlí mimo Spojené státy, ale někteří uživatelé si stěžovali, že jejich uvedené umístění je velmi nepřesné. James Bald je technologický novinář, autor knihy Post Truth, která pojednává o tom, jak sociální média vedla k devalvaci pravdy v dnešním klimatu. Jamesi, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Moderátorka:Co jsme se podle vás z tohoto nového vývoje naučili? Je to spolehlivé a můžeme se z toho poučit?
Myslím, že byste to neměli brát jako evangelium v žádném případě. Vím jistě, že některé jsou nesprávné, protože znám lidi, kteří za účtem stojí, a vím, kde se nacházejí. Potvrzuje to však trend, který výzkumníci pozorují již delší dobu.
James Bald: Pokud sociální síť platí uživatelům za jejich příspěvky, pokud získají mnoho interakcí, a X je jednou ze sítí, která uživatelům platí, stejně jako Facebook, pak najdete lidi v zemích s nižšími příjmy, pro které to může být docela dobrý příjem. Je to tedy dobrý důkaz trendu, který jsme zaznamenali, a možná i toho, jak rozšířený je mezi některými z těchto účtů, které dělají to, čemu říkáme „engagement baiting“, tedy v podstatě zveřejňují jakýkoli obsah, který vyvolá silnou reakci a získá mnoho komentářů.
Moderátorka: Rage farming. Záměrné vyvolávání hněvu.
James Bald: Rage farming je přesně to. A často dělají ve svých příspěvcích chyby, aby jim mnoho lidí odpovědělo s opravou. Řeknou něco neuvěřitelně pobuřujícího nebo neuvěřitelně rasistického, aby se lidé cítili nuceni to sdílet. A bohužel v době, jako je tato, kdy jsme všichni docela polarizovaní, zejména v USA, ale v současné době také ve Velké Británii, je politický obsah pro tento účel velmi vhodný. To neznamená, že tito lidé v Íránu, Nigérii nebo Indii se zajímají o politiku. Víte, často dochází k ironické situaci, kdy černošský mladík v Nigérii zveřejňuje rasistický obsah pro Američany. Není to proto, že s ním souhlasí. Je to proto, že to funguje.
Moderátorka: Mám na mysli jeden příklad. Je tu někdo jménem Ewan McGregor, který ve skutečnosti provozuje účty se sídlem v Nizozemsku, ale naznačuje, že ve skutečnosti pocházejí z Íránu, a tweetuje ve prospěch skotské nezávislosti.
James Bald: Možná je v Íránu někdo, kdo opravdu cítí velkou solidaritu se skotskou věcí.
Moderátorka: Je tu několik dalších, kteří jsou všichni z Íránu a všichni tweetují ve prospěch skotské nezávislosti.
James Bald: Ano, a je lákavé si myslet, že se jedná o narušovací operaci íránského státu. Existují také účty se sídlem v Rusku. A to se skutečně děje. Takové případy se vyskytují, ale často fakt, že se něco nachází v Rusku nebo Íránu, pouze znamená, že tam se to nachází. Ve skutečnosti se jedná pouze o někoho, kdo se naučil používat internet k dosažení docela dobrého příjmu. Často je to stejně dobrý příjem, jaký by mohli mít v legální ekonomice. Je to podivná zvláštnost globalizace.
Moderátorka: Takže se dostaneme do bodu, kdy budeme schopni říci, jaké procento příspěvků na sociálních médiích je ve skutečnosti jen dílem někoho, kdo zneužívá systém, a ne skutečné osoby?
James Bald: Myslím, že to je vlastně dobrý vývoj od X. Měli bychom jim za to dát trochu uznání. Je to pozitivní vývoj. Pokud to vidíme, myslím, že nejde o všechny příspěvky, ale o ty nejvirálnější, o které bychom se měli starat, o ty, které pohánějí konverzaci. A pokud velké západní společnosti posílají peníze po celém světě za polarizující dezinformace, myslím, že právě na ně bychom měli ukázat prstem a klást jim otázky, jakmile získáme představu o rozsahu tohoto jevu. Neobviňuji dvacetiletého mladíka v Indii, Íránu nebo Rusku, který se snaží vydělat peníze. Myslím si však, že lidé, kteří z toho udělali obchodní model, by na některé otázky měli odpovědět.
