Lídři EU a Africké unie na summitu v Angole hovořili o obchodu a minerálech
26. 11. 2025
Evropští a afričtí lídři se v pondělí sešli v Angole na summitu, jehož cílem bylo prohloubit ekonomické a bezpečnostní vazby, což zároveň představovalo příležitost pro mimořádná jednání o Ukrajině.
Předseda Evropské unie Antonio Costa ráno předsedal neplánovanému summitu EU v hotelu v Luandě, zatímco Evropa a Kyjev usilují o přezkoumání amerického návrhu na ukončení války na Ukrajině, který je vnímán jako silně upřednostňující Moskvu.
"I když práce stále zbývá, nyní existuje pevný základ pro další postup," řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen po setkání, které následovalo po nedělních jednáních mezi americkými, ukrajinskými a evropskými představiteli v Ženevě.
Lídři EU, včetně Friedricha Merze z Německa a Donalda Tuska z Polska, poté zamířili do konferenčního centra v angolské metropoli na summit s africkými protějšky.
Jihoafričané Cyril Ramaphosa a Felix Tshisekedi z Demokratické republiky Kongo byli mezi proudem hlav států a vlád, které přivítal moderátor Joao Lourenco z Angoly.
"Očekáváme, že partnerství mezi oběma kontinenty bude stále silnější," řekl Ramaphosa po příjezdu.
"Osa Evropa-Afrika se musí stále více stávat ústřední osou mezinárodního společenství," řekl šéf OSN Antonio Guterres.
'Realizovatelné závazky'
Sedmé setkání EU-Africká unie, dvoudenní summit, přišel po setkání G20 v Jižní Africe, kde americký bojkot zdůraznil geopolitické rozkoly.
Znamená to 25 let vztahů mezi EU a Africkou unií – vztahů, které analytici považují za nutné přetvořit, pokud chce Evropa udržet roli největšího partnera kontinentu.
"Naše prosperita je propojenější než kdy dřív. Oba musíme budovat průmysl zítřka. Oba musíme co nejlépe využít svůj talent a zdroje a zbavit se nebezpečných závislostí," řekla von der Leyen v úvodním projevu.
"Argumenty pro spojení sil Afriky a Evropy jsou přesvědčivé. Najděme nové způsoby, jak toho dosáhnout."
Afrika se stala bojištěm pro klíčové minerály a energetický potenciál, přičemž Čína, Spojené státy a Rusko se také snaží posílit vazby.
EU je předním dodavatelem přímých zahraničních investic na kontinent a jejím největším obchodním protějškem. Obchod se zbožím a službami dosáhl v roce 2023 hodnoty 467 miliard eur.
Státy Perského zálivu a Turecko také dosáhly významných pokroků, které africkým státům poskytují vyjednávací sílu ve vztazích s EU, uvedl Geert Laporte z ECDPM, evropského think-tanku.
"Už nemáme situaci, kdy byla Evropa jediným partnerem," řekl.
Pozorovatelé říkají, že Evropa potřebuje investovat do infrastruktury, energetiky a průmyslových projektů vytvářejících pracovní místa v Africe a odklonit se od vznešených prohlášení o podpoře.
"Afrika nehledá nová prohlášení, ale důvěryhodné a proveditelné závazky," řekl mluvčí AU Nuur Mohamud Sheekh.
Minerály a důvěryhodnost
Posílení obchodu bude pravděpodobně nejvyšší prioritou, protože americká cla zasáhla oba kontinenty.
Očekává se, že EU nabídne odborné znalosti k rozvoji vnitroafrického obchodu, který podle diplomatů v současnosti tvoří pouhých 15 % celkového celosvětového obchodu.
Bude také usilovat o zajištění klíčových minerálů potřebných pro zelenou transformaci a zmírnění závislosti na Číně u vzácných zemin, které jsou nezbytné pro technologie a elektronické zboží.
Sedmadvacetičlenný blok pravděpodobně představí nové investice v rámci Global Gateway – rozsáhlého infrastrukturního plánu, o němž Brusel doufá, že dokáže čelit rostoucímu vlivu Číny.
Hostitel summitu Angola je domovem jednoho z hlavních projektů EU: koridoru Lobito, železničního projektu financovaného ve spolupráci se Spojenými státy s cílem propojit oblasti Demokratické republiky Kongo a Zambie bohaté na nerosty s atlantickým pobřežím.
"Důvěryhodnost Evropy nyní závisí na tom, zda dokáže podpořit realizaci projektů, které vytvářejí hodnotu v Africe, nejen viditelnost pro Brusel," řekl Ikemesit Effiong z nigérijské konzultační společnosti SBM Intelligence.
Zdroj v angličtině: ZDE
