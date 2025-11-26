Jen pro ten dnešní den stojí za to žít…
26. 11. 2025 / Boris Cvek
Na Seznamu právě vidím v těsném sousedství dva články. Jeden sděluje tohle:
„Čeští a slovenští dolaroví miliardáři zůstávají navzdory geopolitickému napětí mimořádně optimističtí. Zatímco dříve jejich majetek rostl hlavně díky podnikání, dnes se čím dál víc opírají o investice.“
Důležité je, že majetky rostou a zdanění nízkopříjmových je extrémně vysoké. Zdanění majetku naopak extrémně nízké. Druhý článek zmiňuje, že dětí je stále méně, tak výrobce tužek zavírá prodejny a přesouvá se do Asie.
Znáte to, ne? „Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš se život změní v sen ten den, kdy štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den.“
Optimismus je skvělá věc…
