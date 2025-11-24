Ukrajina podle zdrojů provedla významné změny v „mírovém plánu“ Ruska a USA
24. 11. 2025
Některé maximalistické požadavky Ruska byly z původního 28bodového návrhu odstraněny
Ukrajina podle lidí obeznámených s jednáním významně pozměnila „mírový plán“ Ruska a USA pro Ukrajinu a odstranila některé maximalistické požadavky Ruska, zatímco evropští lídři v pondělí varovali, že dohody nelze dosáhnout rychle.
Volodymyr Zelenskyj se možná setká s Donaldem Trumpem v Bílém domě koncem tohoto týdne, uvedli, uprostřed četných telefonátů mezi Kyjevem a Washingtonem. Ukrajina také tlačí na to, aby se do jednání zapojila Evropa.
Během nedělních jednání ve Švýcarsku, která vedl americký ministr zahraničí Marco Rubio a šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak, byl plán podstatně revidován. Nyní obsahuje pouze 19 bodů. Kyjev a jeho evropští partneři zdůrazňují, že výchozím bodem pro jednání o území musí být stávající fronta.
Říkají, že nelze uznat území, které Rusko zabralo vojensky, a dodávají, že Kyjev by měl sám rozhodovat o tom, zda vstoupí do EU a NATO.
Rubio poté označil nedělní rozhovory za „velmi, velmi pozitivní“. Trump, který několik dní předtím obvinil ukrajinské vedení z „nulové vděčnosti“, se na Truth Social vyjádřil pozitivně.
Napsal: „Je opravdu možné, že se v mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou dosahuje velkého pokroku??? Nevěřte tomu, dokud to neuvidíte, ale možná se právě děje něco dobrého. BŮH ŽEHNEJ AMERICE!“
Ukrajinská delegace informovala Zelenského o pondělních rozhovorech po návratu z Ženevy do Kyjeva. Poslední verzi plánu popsali jako realističtější. Samostatně Zelenskyj hovořil s americkým viceprezidentem JD Vancem a vyzval ho, aby do procesu zapojil evropské země. Vance údajně souhlasil.
Velká Británie a EU byly minulý týden zaskočeny, když původní plán unikl do amerických médií. Armádní tajemník Dan Driscoll – Vancův přítel a spolužák z univerzity – byl vyslán do Kyjeva s vojenskou delegací, aby Zelenského informoval o jeho obsahu.
Od té doby se evropské vlády snaží dokument, který byl zřejmě původně napsán v ruštině, revidovat. O víkendu zveřejnily své vlastní protinávrhy, v nichž požadují respektování suverenity Ukrajiny.
Jednání se konají v době, kdy je Zelenskyj nejzranitelnější od začátku války, poté co korupční skandál vedl k odvolání dvou jeho ministrů a Rusko dosahuje úspěchů na bojišti.
Druhé největší město Ukrajiny, Charkov, bylo v neděli zasaženo podle úředníků masivním útokem dronů, při kterém zahynuli čtyři lidé. Z trosek stoupal kouř a byl vidět jeden muž, který klečel a držel za ruku mrtvé tělo.
„Byla tam rodina, byly tam děti,“ řekl agentuře Reuters Ihor Klymenko, velitel pohotovostního týmu Červeného kříže v Charkově. „Nemohu vám říct jak, ale děti jsou naživu, díky Bohu, muž je naživu. Žena bohužel zemřela.“
Na druhé straně hranice sestřelila ruská protivzdušná obrana ukrajinské drony směřující do Moskvy, což donutilo tři letiště obsluhující hlavní město pozastavit lety. Nedělní útok ukrajinských dronů podle zpráv způsobil výpadek elektřiny pro tisíce obyvatel v okolí Moskvy, což je vzácný obrat oproti ruským útokům na energetické cíle, které pravidelně způsobují výpadky elektřiny pro miliony Ukrajinců.
