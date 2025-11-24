Suverenita bez územní integrity, garance bez garancí a dejte nám konečně pokoj
24. 11. 2025 / Boris Cvek
Moderátor Pokorný se v tomtéž pořadu správně ptal experta Smetany: co je to vlastně ta suverenita Ukrajiny? Smetana tvrdil, že suverenita bývá spojována s územní integritou. No, řekl bych, že to je právě jádro trumpismu, totiž doublethink, výsměch realitě a faktům. Budeme si hrát na suverenitu, která je naprosto drasticky a brutálně popřena. Budeme si hrát na mír, který není a nebude. Budeme si hrát na garance, které neexistují. A budeme, stejně jako německý ministr, nadšení.
Proč by se ostatně mělo Německo trápit s nějakou východní Evropou, když si Spojené státy hodily přes palubu? Neudělalo už dost? Co by ještě ty východní země plné korupce chtěly? A nejsou ty země přece suverénní? Potřebují Německo nebo Unii? Desítky let říkají, že ne. Proč by se proboha měly integrovat, vždyť jsou suverénní. Ať se tedy starají samy o sebe. Telegraph píše, že Evropa pozvala Putina zpět do G8. Budou si zase podávat ruce. A Buča? Zapomeňte, neotravujte, jste suverénní.
