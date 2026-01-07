Krize se zhoršuje: USA zadržely tanker plující pod ruskou vlajkou v Atlantiku a loď spojenou s Venezuelou v Karibiku
7. 1. 2026
Americká armáda potvrdila zadržení tankeru plujícího pod ruskou vlajkou. Rusko to považuje za provokaci:
„Žádný stát nemá právo použít sílu proti lodím“ z jiných jurisdikcí, prohlásilo Rusko po zabavení tankeru Spojenými státy
V reakci na zabavení tankeru Bella 1/Marinera obvinilo ruské ministerstvo dopravy Spojené státy z porušení Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982 a prohlásilo, že „žádný stát nemá právo použít sílu proti lodím řádně registrovaným v jurisdikcích jiných států“.
Tanker obdržel 24. prosince dočasné povolení k plavbě pod ruskou vlajkou, uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Americké evropské velitelství nyní potvrdilo zadržení tankeru.
V příspěvku na X uvedlo:
„@TheJusticeDept & @DHSgov ve spolupráci s @DeptofWar dnes oznámily zadržení lodi M/V Bella 1 za porušení amerických sankcí.
Loď byla zadržená v severním Atlantiku na základě zatykače vydaného americkým federálním soudem poté, co ji sledovala USCGC Munro.“
„Budeme vždy stát za NATO, i když oni nebudou stát za námi,“ říká Trump
Mezitím americký prezident Donald Trump vyjádřil svůj názor na NATO v dlouhém příspěvku na Truth Social, kde uvedl, že „pochybuje, že by NATO stálo za námi, kdybychom je opravdu potřebovali“, ale trval na tom, že „my budeme vždy stát za NATO, i když oni nebudou stát za námi“.
(Nenapsal ani slovo o tom, co to znamená vzhledem k jeho opakovaným hrozbám, že převezme Grónsko, které je součástí členského státu NATO, Dánska.)
Trump si také připsal zásluhy za to, že přiměl NATO ke zvýšení výdajů na obranu, a prohlásil, že „bez mého zapojení by Rusko právě teď ovládalo celou Ukrajinu“, přičemž ostře kritizoval Nobelovu komisi za to, že mu neudělila Nobelovu cenu míru (ehm.).
Trump také řekl, že „jedinou zemí, kterou Čína a Rusko respektují a se kterou se bojí, je DJT [Donald J. Trumpem] obnovené USA.“
Zde je celý příspěvek:
„Pamatujte si, že všichni ti velcí fanoušci NATO měli výdaje ve výši 2 % HDP a většina z nich neplatila své účty, NEŽ JSEM PŘIŠEL JÁ. USA za ně hloupě platily! Já jsem je s veškerou úctou dostal na 5 % HDP A ONI PLATÍ, okamžitě. Všichni říkali, že to nejde, ale šlo to, protože především jsou to všichni moji přátelé. Bez mého zásahu by Rusko mělo v tuto chvíli CELOU UKRAJINU. Pamatujte si také, že jsem sám ukončil 8 válek a Norsko, člen NATO, se hloupě rozhodlo neudělit mi Nobelovu cenu míru. Ale to nevadí! Důležité je, že jsem zachránil miliony životů. RUSKO A ČÍNA SE BEZ SPOJENÝCH STÁTŮ NATO VŮBEC NEBOJÍ A POCHYBUJI, ŽE BY NATO BYLO PRO NÁS K DISPOZICI, KDYBYCHOM JE OPRAVDU POTŘEBOVALI. VŠICHNI MAJÍ ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM BĚHEM SVÉHO PRVNÍHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ OBNOVIL NAŠE VOJENSKÉ SÍLY A NADÁLE V TOM POKRAČUJI. Vždy budeme NATO podporovat, i když oni nás nepodpoří. Jedinou zemí, kterou Čína a Rusko respektují a se kterou se bojí, jsou USA OBNOVENÉ DJTEM. UDĚLEJME AMERIKU ZNOVU VELKOU!!! Prezident DJT”
V příspěvku komentujícím zabavení lodí Bella/Marinera americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl:
„Blokáda sankcionované a nelegální venezuelské ropy zůstává v PLNÉM PLATNOSTI – kdekoli na světě.“
Nejnovější informace o sledování, prostřednictvím TankerTrackers, ukazují, že Marinera nebo Bella 1 po zadržení změnila kurz na východ-jihovýchod, přičemž služba spekuluje, že by mohla směřovat do Skotska.
Mezitím jsme také obdrželi potvrzení o druhém, zcela samostatném zadržení tankeru spojeného s Venezuelou v mezinárodních vodách v Karibském moři (13:43).
Jižní velitelství USA uvedlo dne X:
„V akci před svítáním dnes ráno ministerstvo války ve spolupráci s ministerstvem vnitřní bezpečnosti bez incidentu zadrželo bez státní příslušnosti sankcionovaný motorový tanker temné flotily.
Zadržené plavidlo M/T Sophia operovalo v mezinárodních vodách a provádělo nelegální činnosti v Karibském moři. Pobřežní stráž USA eskortuje M/T Sophia do USA k finálnímu rozhodnutí.
Prostřednictvím operace Southern Spear je ministerstvo války neochvějné ve své misi potlačit nelegální aktivity na západní polokouli. Budeme bránit naši vlast a obnovit bezpečnost a sílu v celé Americe.“
Snímek obrazovky z videa zveřejněného americkým Jižním velitelstvím Fotografie: Americké Jižní velitelství
Prohlášení USA pokračuje:
„Toto zabavení podporuje prohlášení @POTUSe zaměřené na sankcionovaná plavidla, která ohrožují bezpečnost a stabilitu západní polokoule.
Operaci provedly složky DHS s podporou @DeptofWar, což ukazuje celostátní přístup k ochraně vlasti.“
Tanker plující pod ruskou vlajkou a spojený s Venezuelou zadržen v severním Atlantiku poblíž Islandu – informují americká média
NBC News nyní informuje, že tanker byl zajištěn americkými silami, citující americké úředníky zapojené do operace.
Vysílací společnost uvedla, že „operace byla vedena Ministerstvem vnitřní bezpečnosti s podporou americké armády“ a „americké bezpečnostní složky jsou v současné době na palubě“.
