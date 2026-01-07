Rusko navrhuje zatknout jednoho z lídrů EU
7. 1. 2026
"Agrese je agrese... Navíc, pokud bychom mluvili o silnější zemi než je Venezuela, takové kroky pokračují jednoznačným vyhlášením války," řekl.
Podle představitele Kremlu je po událostech v Caracasu "všem jasné, že žádná země se nemůže cítit bezpečně, pokud nemá Spojené státy ráda, a ještě více Dánsko se svým Grónskem."
Současně hodnotil kroky Spojených států jako "konzistentní obranu zájmů jejich země", zejména ekonomických, které zahrnují venezuelské ropné zásoby.
"Maduro opakovaně říkal, že skutečným cílem současné americké administrativy je plenit jejich ropu a další nerosty. A Trump to neskrývá. Co mohu říct, je lex fortissimum, tedy právo nejsilnějšího. Ale řekněme přímo "soudruhům ze slunečného Pindostánu": teď nemají co ani formálně vyčítat naší zemi," řekl Medveděv.
Na otázku, zda je podobný útok na jinou zemi možný, řekl, že v tom je "určitý realismus".
"Únos stejného neonacisty Merze by mohl být skvělým zvratem v této karnevalové sérii... V tomto scénáři je také určitá dávka realismu. Prostě má důvod být pronásledován i v Německu. Proto to nebude škoda," dodal.
Zdroj v ruštině: ZDE
