Tým OSN vstoupil do súdánského města al-Fášir po masakru paramilitárních sil: 'Je to jako město duchů'
7. 1. 2026
Jak se OSN blížila k al-Fáširu, situace se stávala stále ponuřejší. Poslední pátek v prosinci členové týmu OSN poprvé od října, kdy ho obsadily polovojenské Síly rychlé podpory (RSF), vstoupili do hlavního města Severního Dárfúru. Převzetí moci RSF zahrnovalo jeden z nejhorších masakrů v súdánské válce, ale také jeden z nejděsivějších v nedávné historii.
Členové týmu OSN byli prvními externími svědky, kteří dorazili do epicentra tragédie. Našli zničené a opuštěné město a opuštěné vesnice v okolí, což vyvolalo vážné obavy o civilisty, kteří tam bydleli, i o ty, kteří tam zůstali. V srpnu OSN odhadla populaci města na přibližně 260 000 lidí, z nichž asi 100 000 uprchlo poté, co RSF místo obsadila. Zatím se nikomu nepodařilo potvrdit polohu ani stav desítek tisíc pohřešovaných obyvatel.
"Je jasné, že tam nebyly tisíce lidí, které by bylo třeba vidět. Je to jako město duchů," řekla koordinátorka OSN pro humanitární pomoc v Súdánu Denise Brown v rozhovoru pro EL PAÍS. "Nevíme jistě, kolik lidí zůstalo v al-Fáširu. Jsou tu pohřešovaní lidé. Kde jsou? Mohou být mrtví, mohou být zadrženi, mohou být zraněni. Dříve nebo později budeme muset udělat triangulaci."
Tým který vstoupil do al-Fáširu strávil ve městě pouze dvě hodiny, navštívil jen malou oblast, protože se věřilo, že části města jsou poseté nevybuchlou municí. Jejich prioritou byla oblast kolem Saúdské nemocnice, jediného zdravotnického zařízení provozovaného civilními i vojenskými týmy, které bylo funkční až do pádu města.
Když al-Fášir 26. října padl, paramilitanti v této nemocnici zabili více než 460 lidí, včetně pacientů a návštěvníků. V následujících dnech identifikovalo Yaleovo humanitární výzkumné centrum (HRL) hromady objektů, které mohly být mrtvolami poblíž i uvnitř areálu, pomocí satelitních snímků. Vedle některých byly na zemi načervenalé stopy, které naznačovaly krev a tekutiny. Brzy byly hromady spáleny.
"Budova [nemocnice] tam je, ale je jasné, že ji vyčistili," říká Brown. "Je tu zdravotnický personál, ale nežádáme je o průkazy. Pacientů je velmi málo a téměř žádné zásoby." Podle Afrického centra pro studium spravedlnosti a míru (ACJPS) tvoří personál nemocnice profesionálové, kteří byli uneseni RSF v al-Fáširu a Jižním Darfúru.
Málo známek života
Brown vysvětluje, že v okolí nemocnice žijí někteří lidé "v poměrně nejistých podmínkách" kvůli rozsáhlým škodám v al-Fáširu během roku, které zahrnovaly obléhání RSF před konečným převzetím. Ti kteří zůstali žijí v opuštěných budovách nebo v velmi hrubých přístřešcích z dek či plastu, bez toalet a přístupu k pitné vodě.
Ve stejném koutě okresu Daraja Oula — poslední čtvrti v al-Fáširu, která padla, kam se v posledních měsících ukryla většina civilního obyvatelstva — tým OSN našel malý trh, kde se prodávalo několik druhů zeleniny jako cibule, rajčata a také pytle rýže a sušenek. Nebylo jasné, jak se tam jídlo dostalo. Nebyly zde žádné otevřené školy ani veřejné služby. "Nic tu nefunguje a nikdo nefunguje, takže je to opravdu místo duchů," říká Brown.
Situace pozorovaná na zemi odpovídá tomu, co naznačují satelitní snímky. V listopadu HRL neidentifikovala aktivity, které by naznačovaly významnou civilní přítomnost v al-Fáširu. Nebyly zde žádné známky každodenního života, jako je doprava, obchodní pohyb nebo lidé shromažďující se kvůli vodě. Na městských trzích vyrostly plevele.
Brown věří, že návštěva týmu ukázala, že mohou splnit svou prioritu – bezpečný vstup a výstup z al-Fáširu. A zvažuje, že teď musí začít posílat základní zdroje. "Musíme se vrátit co nejdříve se základními zásobami, ne za týdny, ale za dny. Nebudou to velké konvoje, ale nezbytné zásoby v několika vozidlech."
Brown si je vědoma, že vstup do al-Fáširu trval příliš dlouho, ale tvrdí, že bylo třeba jednat opatrně. "Bylo naprosto jasné, že musíme vstoupit, ale muselo to být za našich podmínek: nebudeme spěchat a nechat je nás politizovat," říká. " Jsou zde lidé, kteří jsou zadrženi a zranění, které je třeba evakuovat, ale s každým krokem, který podnikneme, doufám, že se otevřou dveře k dalšímu kroku, aniž bychom ohrozili ty, kteří zůstávají."
Od začátku občanské války v Súdánu v roce 2023 dvě hlavní znepřátelené frakce — pravidelná armáda a RSF — systematicky bránily poskytování pomoci v oblastech nejvíce zasažených konfliktem. Opakovaně také bránily a zasahovaly do práce humanitárních organizací, nutící je udržovat obtížnou rovnováhu uprostřed rozšířené mezinárodní lhostejnosti.
Chybějící obyvatelé
Skutečnost, že tým OSN našel v al-Fáširu tak málo živých lidí, vyvolává obavy z rozsahu masakru RSF podporované Spojenými arabskými emiráty. V prosincovém vyšetřování HRL dospěla k závěru, že RSF spáchala hromadné vraždy civilistů, kteří se snažili uprchnout nebo našli útočiště v Daraja Oula. HRL také pozorovala, jak RSF ničila důkazy pohřbíváním, pálením a likvidací lidských ostatků ve velkém měřítku.
Celkem HRL identifikovala 150 hromad předmětů slučitelných s lidskými ostatky, z nichž 83 leželo na okraji al-Fáširu, což naznačuje, že šlo o lidi zabité při pokusu o útěk. Dalších 52 bylo v Daraja Oula, kde se zdá, že polovojenské jednotky páchaly vraždy od dveří ke dveřím. Zbytek byl v prostorách přeměněných na detenční centra, jako byla El Fasher University, a vojenské základny.
Na druhé straně HRL uznala pálení objektů — viditelných na satelitních snímcích díky spáleným stopám na zemi — na 20 místech ve městě. Všechny byly pozorovány v Daraja Oula, včetně saúdské nemocnice, kromě jednoho u jednoho z hlavních kontrolních stanovišť, které RSF postavily na zemní hradbě, která zcela obklopovala al-Fášir. Identifikovali také důkazy o osmi hromadných hrobech, z nichž šest opět leží v Daraja Oula.
"Návštěva týmu OSN v al-Fáširu potvrzuje a potvrzuje zjištění Yale HRL, že ve městě zůstalo jen málo civilistů a že v důsledku masakru způsobeného Silami rychlé podpory došlo k velkému počtu obětí," říká Nathaniel Raymond, výkonný ředitel výzkumného centra.
Více než dva měsíce po převzetí města RSF však žádná agentura nedokázala spočítat počet obětí, ačkoli se obecně považuje za řádově desítky tisíc. Britští poslanci v prosinci sdělili deníku The Guardian, že obdrželi soukromé informace poukazující na přibližně 60 000 úmrtí během tří týdnů. Pokud se toto číslo potvrdí, bude to jeden z největších masakrů v nedávné historii během tak krátké doby.
Pro srovnání, počet obětí v Pásmu Gazy v důsledku izraelského bombardování oficiálně přesáhl v červenci 2025 po roce a devíti měsících 60 000. Situace tam je považována za genocidu mnoha mezinárodními organizacemi, lídry a odborníky. V roce 2023 RSF a jejich spojenecké skupiny zabily v Geneině, hlavním městě Západního Darfúru, mezi 10 000 a 15 000 lidí, podle panelu expertů OSN.
"Jakákoli současná debata o číslech a o tom, co se děje ve městě, je pobuřující, protože jsme věděli, co se stane, co se stalo a co se děje," uvádí Raymond. "Reakce mezinárodního společenství ve všech fázích této krize by nás měla všechny naplnit studem."
Kromě masově zavražděných jsou zde také tisíce zatčených a pohřešovaných. V polovině prosince ACJPS uvedla, že v den pádu al-Fáširu paramilitanti zajali více než 4 000 lidí prchajících na sever a převezli je do bývalé Dětské nemocnice, která byla přeměněna na provizorní detenční centrum. Po třech dnech vzrostl počet zadržených na více než 7 300.
Současně bylo při pokusu o útěk z al-Fáširu uneseno velké množství lidí, většinou pastevci a členy arabských komunit spojených s RSF, kteří je drželi v okolí města, jak dokumentují súdánská média jako Atar. Požadavky na výkupné s každým dnem rostly, ale zatím není jasné, kolik lidí je tímto způsobem drženo.
"Jediné, co zbývá zjistit, je, jestli s tím něco uděláme, a zatím se zdá, že odpověď je stále ne," říká Raymond.
Zdroj v angličtině: ZDE
