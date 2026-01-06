Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla
6. 1. 2026 / Derek Sayer
První tři měsíce „komplexního mírového plánu pro Gazu“ Donalda Trumpa
Trumpův mírový plán pro Gazu
29. září 2025 Donald Trump ve společnosti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě oznámil světu svůj komplexní mírový plán pro Gazu. V následujících dnech americký prezident vyvíjel silný tlak na Hamás, aby jeho dohodu podepsal, a vyhrožoval, že pokud tak neučiní, Izrael „bude mít mou plnou podporu, aby dokončil práci“ a zničil tuto skupinu.
Ačkoli se Hamás ani žádná jiná palestinská organizace nepodílela na vypracování Trumpových 20 bodů, Hamás podepsal 9. října v poledne dohodu s Izraelem o provedení první fáze plánu, která vstoupila v platnost následující den.
Tato dohoda – která, aby bylo zcela jasno, je vše, co Izrael a Hamás dosud podepsaly – zavázala obě strany k příměří v Gaze, po kterém Izrael stáhne své síly na dohodnutou „žlutou linii“ a „nevrátí se do oblastí, ze kterých se stáhl, pokud Hamás dohodu plně realizuje“.
Do 72 hodin po stažení izraelských ozbrojených sil měly být všichni izraelští rukojmí v Gaze (nebo jejich ostatky) vyměněni za „250 vězňů odsouzených k doživotnímu vězení [v izraelských věznicích] a za 1700 obyvatel Gazy, kteří byli zadrženi po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí zadržených v této souvislosti“.
„Plná pomoc“ měla být také „okamžitě zaslána do pásma Gazy ... minimálně v souladu s dohodou o humanitární pomoci ze dne 19. ledna 2025“. Ta stanovila vstup nejméně 600 nákladních vozidel denně, včetně 50 cisteren s palivem.
Ačkoli tento aspekt dohody z 9. října vzbudil menší pozornost médií než propuštění izraelských rukojmí, pro Palestince byl zásadní. Nejvyšší světová autorita v oblasti zásobování potravinami, Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), prohlásila více než měsíc předtím „nezvratnou“ existenci hladomoru v Gaze.
Mírový summit v Šarm aš-Šajchu
Příměří oficiálně začalo 10. října. Hamás propustil posledních 20 živých rukojmí a Izrael začal 13. října propouštět palestinské vězně.
Na „mírovém summitu“ v egyptském Šarm aš-Šajchu téhož dne Donald Trump prohlásil, že „válka v Gaze skončila“. Mezi jeho posluchači bylo více než 30 světových lídrů, mezi nimi Mark Carney, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz a Giorgia Meloni, stejně jako lídři z Turecka, Egypta, Saúdské Arábie, Kataru a dalších států Blízkého východu a muslimských zemí a generální tajemník OSN Antonio Guterras.
„Prezident míru“ (jak svého šéfa pokřtil americký ministr zahraničí Marco Rubio) byl chválen ze všech stran. Kanadský premiér Mark Carney, „poblahopřál prezidentu Trumpovi k jeho zásadnímu vedení“ při realizaci tohoto „historického mírového plánu …, který otevírá novou kapitolu pro Izraelce, Palestince a celý svět“.
Jejich nadšení je pochopitelné, i když zcela neopodstatněné. Po celé měsíce čelili západní lídři mimo USA rostoucí veřejné opozici kvůli své podpoře izraelské kampaně v Gaze, stejně jako rostoucím obavám ohledně své vlastní potenciální odpovědnosti za spoluvinu na tom, co bylo stále více uznáváno jako genocida. Napětí mezi USA a jejich spojenci vyvrcholilo, když (k rozhořčení Izraele) Británie, Francie, Kanada, Austrálie a několik dalších západních zemí uznaly palestinský stát na 80. zasedání Valného shromáždění OSN v září v New Yorku.
Trumpův plán pro Gazu jim poskytl únikovou cestu. Jak jsem tehdy napsal: „Téměř lze slyšet obrovský kolektivní výdech úlevy, který se ozval v západních hlavních městech, jakmile byl Trumpův plán oznámen. Trhliny jsou zakryty, neposlušní spojenci jsou zpět v náručí USA a naši zbabělí vůdci jsou zbaveni odpovědnosti za genocidu.“
Konec války?
Realita je však méně růžová – jak si jistě uvědomovali všichni přítomní v Šarm aš-Šajchu.
Za prvé, dohoda z 9. října nezavazovala Izrael ani Hamás k přijetí ostatních částí Trumpova 20bodového plánu. Hamás byl vždy připraven zapojit se do výměny vězňů – to byl koneckonců důvod, proč 7. října vzali rukojmí – Izrael však již méně. Jiné otázky se ukázaly jako obtížněji řešitelné.
Několik členů izraelské vlády se ostře postavilo proti příměří a Netanjahu sám ho pravděpodobně uzavřel pouze pod tlakem Donalda Trumpa (který otevřeně vedl kampaň za Nobelovu cenu míru). Netanjahuova koalice, která čelila výzvám opozice, aby podpořila Trumpův plán, bojkotovala hlasování Knesetu o této otázce.
V následujících dnech a týdnech izraelští představitelé dali jasně najevo, že i nadále odmítají vytvoření palestinského státu, ať už nyní nebo kdykoli v budoucnu, a nemají v úmyslu v dohledné době stáhnout IDF z Gazy. 58 procent pásma, včetně téměř veškeré orné půdy, leží v oblasti, kterou IDF nyní kontroluje za žlutou linií.
Hamás ze své strany 24. října oznámil, že je sice ochoten „předat správu pásma Gazy dočasnému palestinskému výboru složenému z nezávislých ‚technokratů‘“, jak předpokládá Trumpův plán, ale není připraven odzbrojit bez seriózních jednání o vytvoření palestinského státu.
Stejně jako většina toho, co vychází z úst amerického prezidenta, je i Trumpovo prohlášení v rozhovoru pro PBS Newshour z 29. prosince, že „Hamás slíbil a přísahal, že se odzbrojí“, zcela jednoduše nepravdivé.
„Válka“ v Gaze zdaleka neskončila a nejobtížnější otázky – pokračující okupace palestinských území Izraelem, odzbrojení palestinského odporu a vytvoření životaschopného, suverénního palestinského státu – dosud nebyly vyřešeny. Stejně tak osud více než milionu přeživších civilistů v Gaze, uvězněných v otřesných podmínkách mezi žlutou linií a mořem.
Dvě předchozí příměří umožnila výměnu rukojmích v listopadu 2023 a lednu 2025. Izrael je však opakovaně porušil a nakonec jednostranně ukončil. Nebylo – a není – žádný dobrý důvod se domnívat, že tentokrát bude výsledek jiný.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2803
Navzdory těmto vážným překážkám skutečného míru Rada bezpečnosti OSN v přelomové rezoluci ze 17. listopadu, která byla přijata poměrem hlasů 13:0 (Rusko a Čína se zdržely hlasování), uvítala Trumpův plán a podpořila jeho klíčová ustanovení.
Rezoluce 2803 „zmocnila“ „Radu míru“ – jejíž složení není v rezoluci specifikováno, ale které bude předsedat sám Donald Trump – k těmto krokům:
- zřízení „přechodné správní vlády, včetně … palestinského technokratického, apolitického výboru kompetentních Palestinců z pásma“
- zřídit „dočasné mezinárodní stabilizační síly (ISF) … s jednotkami poskytnutými zúčastněnými státy“
- vytvořit „nově vycvičené a prověřené palestinské policejní síly“, které budou spolupracovat s ISF na zajištění „procesu demilitarizace pásma Gazy, včetně … trvalého vyřazení zbraní z neštátních ozbrojených skupin“.
„Jakmile ISF zajistí kontrolu a stabilitu, izraelské obranné síly (IDF) se stáhnou z pásma Gazy … s výjimkou bezpečnostního perimetru, který zůstane zachován, dokud nebude Gaza řádně zabezpečena před jakoukoli obnovenou teroristickou hrozbou,“ pokračuje text.
„Standardy, milníky a časové rámce“ budou „dohodnuty mezi IDF, ISF, garanty [USA, Tureckem, Egyptem a Katarem] a Spojenými státy“.
Překvapivě neexistuje žádné ustanovení o palestinském vkladu do této pro obě strany nejdůležitější otázky. Pokud Palestinci odevzdají své zbraně bez mezinárodně podpořené záruky budoucího státního uspořádání, budou bezbranní tváří v tvář armádě, která opakovaně prokázala svou bezohlednost. Ale dokud nebude Hamás odzbrojen, Izraelci se obávají opakování strašlivých událostí z 7. října 2023, které vyvolaly současnou takzvanou „válku“ a byly využity k ospravedlnění všech izraelských akcí od té doby.
Dohoda století?
Tato přechodná opatření, jak uvádí rezoluce, zůstanou v platnosti „do doby, než Palestinská samospráva (PA) uspokojivě dokončí svůj reformní program, jak je nastíněn v různých návrzích, včetně mírového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 ... a bude schopna bezpečně a účinně převzít zpět kontrolu nad Gazou“.
Jak PA, tak Hamás odsoudily Trumpův plán z roku 2020 (který skromně nazval „dohodou století“), přičemž Hamás jej popsal jako pokus „likvidovat palestinský národní projekt“. Plán by mimo jiné umožnil Izraeli anektovat velkou část Západního břehu, včetně Jordánského údolí, a zanechat za sebou demilitarizovaný palestinský „stát“ složený z řady bantustánů.
Teprve „po věrném provedení reformního programu PA a pokroku v obnově Gazy“, pokračuje rezoluce 2803, „mohou být“ – všimněte si, že se píše „mohou“, nikoli „budou“ – splněny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti. Spojené státy naváží dialog mezi Izraelem a Palestinci, aby se dohodly na politickém horizontu pro mírové a prosperující soužití.“
Odložení vytvoření dokonce i „cesty“ k palestinské státnosti na neurčito – přičemž Izrael a USA fakticky získávají právo veta nad tímto procesem – je obzvláště ironické, protože k tomu dochází tak brzy poté, co Kanada, Velká Británie a všechny ostatní země údajně „uznaly“ palestinský stát.
Není překvapením, že Hamás a další frakce v Gaze rezoluci 2803 odmítly. Podle jejich názoru není Trumpův plán ničím jiným než „formou hlubokého mezinárodního partnerství ve válce o vyhlazení, kterou vede [izraelská] okupace proti našemu lidu“.
Právní pozadí
Je těžké přecenit, jak významný je odklon rezoluce 2803 od předchozí politiky OSN v palestinské otázce – a od souboru právních předpisů vytvořených dvěma nejvyššími mezinárodními soudy na světě.
Po šestidenní válce v roce 1967, kdy Izrael okupoval Západní břeh, Východní Jeruzalém a Gazu, rezoluce Rady bezpečnosti 242 vyzvala k:
Stažení izraelských ozbrojených sil z území okupovaných v nedávném konfliktu [a] … Ukončení všech nároků nebo válečných stavů a respektování a uznání suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti každého státu v této oblasti …
Izrael rezoluci č. 242 ignoroval, stejně jako dosud ignoroval doslova stovky dalších rezolucí OSN – obvykle s podporou Spojených států, které často využily svého práva veta, aby Izrael ochránily před sankcemi nebo jinými opatřeními OSN. Jen v průběhu současné „války“ USA vetovaly nejméně šest rezolucí Rady bezpečnosti OSN o příměří.
V reakci na žádost Valného shromáždění OSN dne 19. července 2024 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) rozhodl, že „pokračující přítomnost Izraele na okupovaném palestinském území je protiprávní“ a že musí „ukončit svou protiprávní přítomnost ... co nejrychleji“, „okamžitě zastavit veškeré nové osadnické aktivity“ a „evakuovat všechny osadníky z okupovaného palestinského území“.
Soudci dále zdůraznili, že „všechny státy“ i mezinárodní organizace (včetně OSN) mají „povinnost neuznávat jako legální situaci vyplývající z nezákonné přítomnosti Státu Izrael na okupovaném palestinském území a neposkytovat pomoc ani podporu“ při udržování okupace.
S odvoláním na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a na dřívější rezoluce přijalo Valné shromáždění OSN dne 3. prosince 2024 rezoluci, která požaduje, aby Izrael „dodržoval mezinárodní právo, včetně zastavení veškerých osadnických aktivit a evakuace osadníků z okupovaného palestinského území“. Hlasování skončilo 157 hlasy pro, 8 proti a 7 se zdrželo. Ačkoli USA i Izrael byli proti tomuto návrhu, drtivá většina západních demokracií, včetně Kanady a Velké Británie, jej podpořila.
Dne 21. listopadu 2024 Mezinárodní trestní soud (ICC), který byl zřízen Římským statutem v roce 1998 jako „nezávislý, stálý soud poslední instance … k vyšetřování a stíhání nejzávažnějších zločinů mezinárodního významu, jmenovitě genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a agresi“, vydal zatykače na Benjamina Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Yoava Gallanta za „válečný zločin hladovění jako metody vedení války a zločiny proti lidskosti v podobě vražd, pronásledování a jiných nelidských činů“.
Ačkoli není uznáván USA ani Izraelem, jedná se o stejný soud, který odsoudil Mladka Radiće a Radovana Karadžiće za jejich podíl na genocidě ve Srebrenici v roce 1995 a – se souhlasem USA – obvinil Vladimira Putina v roce 2023 z válečných zločinů na Ukrajině.
Reakcí Trumpovy administrativy na obvinění Netanjahua a Gallanta ze strany ICC bylo uložení sankcí jak na soud, tak na několik jeho jednotlivých úředníků a soudců.
OSN zrazuje Palestinu – a sama sebe
Přijetí Trumpova „mírového plánu“ Radou bezpečnosti je přelomovým momentem pro poválečný mezinárodní řád. Znamená definitivní opuštění pokusů o řešení izraelsko-palestinského sporu v rámci mezinárodního práva a jejich nahrazení podřízením se imperativům reálné politiky velmocí.
Ačkoli Rusko i Čína Trumpův plán kritizovaly, rezoluci 2803 zjevně nevetovaly. Rusko nemá o dodržování mezinárodního práva větší zájem než Izrael nebo USA, vzhledem k jeho invazi na Ukrajinu, zatímco Čína by uvítala volnou ruku na Tchaj-wanu, o kterém vždy tvrdila, že je nedílnou součástí jejího národního území (a proto se na něj nevztahuje mezinárodní právo týkající se vztahů mezi státy).
V ostře formulované reakci na rezoluci Rady bezpečnosti č. 2803 se Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka Rady OSN pro lidská práva pro situaci lidských práv na okupovaných palestinských územích, dostala k jádru věci.
„Navzdory hrůzám posledních dvou let a jasné judikatuře Mezinárodního soudního dvora,“ napsala,
Rada se rozhodla nezakládat svou reakci na právních předpisech, které je povinna dodržovat: na mezinárodním právu v oblasti lidských práv, včetně práva na sebeurčení, právu upravujícímu použití síly, mezinárodním humanitárním právu a Chartě OSN.
Místo toho „rezoluce riskuje upevnění vnější kontroly nad správou, hranicemi, bezpečností a obnovou Gazy“ a „zrazuje lidi, které tvrdí, že chrání“.
Konkrétně
Vojenská síla podřízená takzvané „Radě míru“ v čele s prezidentem Spojených států, aktivní stranou tohoto konfliktu, která neustále poskytuje vojenskou, ekonomickou a diplomatickou podporu nelegální okupační moci, není legální. Jedná se o nestoudný pokus vnutit zájmy USA a Izraele prostým a jednoduchým způsobem, a to hrozbou pokračujícího použití síly proti prakticky bezbrannému obyvatelstvu.
V podstatě to ponechá Palestinu v rukou loutkové vlády a pověří Spojené státy, které se podílejí na genocidě, novým správcem otevřené věznice, kterou již Izrael zřídil.
Tím, že se zřekla svých právních povinností a předala budoucnost Gazy Trumpově „radě míru“, zradila OSN nejen palestinský lid, ale i své vlastní zakládající principy zakotvené v článcích 1 a 2 Charty OSN.
Vy přestanete, já vystřelím
Uplynuly téměř tři měsíce od vstupu „příměří“ v Gaze v platnost. Izrael opakovaně brzdil pokrok v přechodu k fázi 2 Trumpova „mírového plánu“, dokud nebudou vrácena všechna těla zemřelých izraelských rukojmí – což není snadný úkol, vzhledem k obtížnosti jejich nalezení v zdevastované Gaze. Do 4. prosince byly nalezeny ostatky všech rukojmí kromě jednoho, policisty Rana Gviliho. Izrael stále zdržuje.
Ačkoli obě strany obvinily druhou stranu z četných porušení příměří, monstrózní asymetrie obětí naznačuje, že vina leží převážně na straně Izraele.
Od 10. října bylo při izraelských útocích zabito nejméně 416 Palestinců a více než 1 110 jich bylo zraněno. Ve stejném období přišli v Gaze o život pouze tři izraelští vojáci. Podle palestinských zdrojů dva z nich zemřeli, když jejich vozidlo najelo na nevybuchlou munici, a nikoli, jak tvrdí Izrael, při přepadu Hamásu.
Zatímco nebyl hlášen ani jeden případ, kdy by Hamás vystřelil rakety na Izrael, úřady v Gaze tvrdí, že mezi 10. říjnem a 28. prosincem „Izrael 298krát střílel na civilisty, 54krát provedl razie v obytných oblastech za ‚žlutou linií‘, 455krát bombardoval a ostřeloval Gazu [a] 162krát zničil majetek obyvatel“.
Celkem Izrael porušil dohodu o příměří od 10. října do 28. prosince nejméně 969krát. Popisovat Trumpovo příměří jako „křehké“, „nejisté“ nebo „ověřené“, jak to obvykle dělají mainstreamová západní média, znamená natahovat význam slov za hranice veškeré věrohodnosti. Alespoň na izraelské straně se jednalo o příměří pouze na papíře.
Omezení pomoci
Na závěr se zaměřím na jediné další ustanovení Trumpova plánu pro Gazu kromě výměny vězňů, které bylo skutečně dohodnuto v dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem 9. října, a to obnovení „plné pomoci“ Gaze.
Izrael neotevřel hraniční přechod Rafah do Egypta, jak výslovně stanoví Trumpův plán, a během příměří výrazně omezil a v některých případech zcela zastavil provoz na ostatních hraničních přechodech. Ačkoli počet humanitárních nákladních vozidel, kterým byl od uzavření příměří povolen vjezd do Gazy, je sporný, je zřejmé, že je mnohem nižší než dohodnuté minimum 600 vozidel denně.
Podle izraelské organizace pro lidská práva B’tselem „v důsledku izraelských omezení bylo k 16. prosinci provedeno pouze 57 % z 556 humanitárních misí plánovaných OSN a jejími partnery, včetně dodávek nezbytné pomoci a vybavení, lékařských evakuací a oprav infrastruktury“.
Podle organizace Oxfam, zveřejněné 22. prosince,
Od začátku současného příměří 10. října izraelské úřady nadále svévolně odmítají desítky zásilek životně důležité pomoci do Gazy. Potraviny, voda, stany a zdravotnické potřeby v hodnotě téměř 50 milionů dolarů jsou stále zadržovány na hraničních přechodech a ve skladech. Jen organizace Oxfam má v Jordánsku pomoc v hodnotě 2,5 milionu dolarů, včetně 4 000 balíčků s potravinami.
Zastupující „vážné obavy z dalšího zhoršení humanitární situace v Gaze, která zůstává katastrofální“, vydali 30. prosince ministři zahraničí Kanady, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Japonska, Norska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království společné prohlášení, v němž vyzývají Izrael, aby plně otevřel všechny hraniční přechody a „zrušil nepřiměřená omezení dovozu zboží s dvojím použitím, včetně naléhavě potřebného zdravotnického a ubytovacího vybavení“.
Omezování mezinárodních nevládních organizací
Prohlášení dále požadovalo, aby mezinárodní nevládní organizace „mohly v Gaze působit trvale a předvídatelným způsobem“ a aby „OSN a její partneři mohli pokračovat ve své důležité práci“. Zdůraznilo, že „to zahrnuje i Úřad OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě [UNRWA], který poskytuje základní služby, jako je zdravotní péče a vzdělávání, milionům palestinských uprchlíků“.
Tento poslední bod je důležitý, protože Izrael zakázal UNWRA – nejdůležitější agentuře pro koordinaci humanitární pomoci v Gaze – působit v Izraeli od ledna 2025 na základě obvinění (pro která neposkytl žádné důkazy), že někteří její zaměstnanci se podíleli na útoku Hamásu ze 7. října. Tento zákaz zůstává v platnosti.
Aby ještě více přitvrdil, Kneset schválil 29. prosince zákon, který přerušuje dodávky elektřiny a vody do zařízení vlastněných nebo provozovaných agenturou UNRWA na okupovaných palestinských územích a zakazuje poskytování telekomunikačních, bankovních a jiných finančních služeb této agentuře.
Podle pravidel zavedených v březnu 2025 Izrael požadoval, aby humanitární organizace působící v Gaze a na Západním břehu do 31. prosince předložily seznamy svých palestinských zaměstnanců k prověření zpravodajskými službami. Mnohé z nich to odmítly z obavy, že by tím vystavily své zaměstnance nebezpečí, že se stanou terčem izraelské armády. Jejich obavy jsou opodstatněné. Jen v roce 2024 bylo v Gaze zabito 125 humanitárních pracovníků UNRWA, což je nejvyšší počet obětí v historii OSN.
Navzdory příměří v Gaze Izrael trvá na zavedení tohoto takzvaného „bezpečnostního“ opatření. V důsledku toho nyní 37 mezinárodních nevládních organizací ztratilo akreditaci a do 1. března bude muset ukončit svou činnost. Mezi nimi jsou například Lékaři bez hranic, Oxfam, Vision International, ActionAid, Mezinárodní záchranný výbor, CARE, Medico International, Medical Aid for Palestinians a Norská rada pro uprchlíky.
Tato omezení pomoci vstupující do Gazy jsou příliš četná a systematická, než aby šlo o náhodu. Zbraně možná dočasně utichly, ale Izrael pokračuje v etnických čistkách a genocidě jinými prostředky.
S příchodem zimy budou i nadále umírat staří, nemocní a především děti. Za těchto okolností mohou být ti, kteří přežili, mnohem ochotnější opustit svou vlast a odejít do „dobrovolného“ exilu. Na další tiskové konferenci s Netanjahuem 29. prosince Donald Trump naznačil, že více než polovina obyvatelstva by takovou nabídku ráda využila („Pro mě je to zdravý rozum“).
Náhodou či nikoli, 2. ledna se Izrael stal první zemí na světě, která uznala odtržený stát Somaliland, enklávu strategicky umístěnou na pobřeží Adenského zálivu. Vláda Somalilandu popřela, že by souhlasila s umístěním izraelských základen nebo přijetím vysídlených obyvatel Gazy, ale podezření přetrvávají.
Co bude dál?
Po třech měsících vypadají vyhlídky na „komplexní mírový plán“ Donalda Trumpa rozhodně nejistě. Poté, co Izrael získal zpět všechny své rukojmí a zajistil si vojenskou okupaci 53 procent pásma Gazy, může odmítnout přejít do fáze 2 a najít nějakou záminku k obnovení konfliktu, jako tomu bylo v případě předchozích příměří.
Hamás pravděpodobně nesouhlasí s odzbrojením, pokud nebude mít záruky konečného státního uspořádání, které Izrael nikdy neposkytne – co víc mohou Palestinci ztratit tím, že si ponechají své zbraně? Mezitím se státy, které byly navrhovány jako přispěvatelé vojsk do Trumpovy navrhované mezinárodní stabilizační síly, včetně Egypta, Turecka a Indonésie, údajně začínají obávat, že budou vtaženy do této bažiny.
V jistém smyslu však na tom nezáleží. Trumpův plán splnil svůj účel. Gaza zmizela z titulních stránek novin, spojenci jsou zpět na palubě a USA mají hlavní slovo – s požehnáním Rady bezpečnosti OSN, která přijala nevyhnutelné.
„Řád založený na pravidlech“, který byl zaveden na konci druhé světové války, skončil. Svět vstupuje do „nové éry soupeření velmocí; generačního boje o udržení míru prostřednictvím síly“ – citujeme amerického ministra války Pete Hegsetha, který promluvil po invazi USA do Venezuely – éry, v níž právo ustupuje síle.
Rezoluce 8302 je ztělesněním této kapitulace. Gaza je budoucnost. A to nejen pro Palestince.
Diskuse