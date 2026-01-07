Jde do tuhého II
7. 1. 2026 / Adam Sybera
čas čtení 1 minuta
Nemůžu uvěřit, že to píšu, ale domnívám se, že armády EU musí co nejdříve vyslat vojáky na Ukrajinu a do Grónska, píše Adam Sybera.
Je to jediný způsob, jak získat dostatek času a vyhnout se přímé konfrontaci s USA i Ruskem v tomto roce.
Pokud se USA rozhodnou postupovat na Grónsko, NATO je mrtvé, Rusko toho využije a než vymyslíme novou bezpečnostní strategii EU, budeme mít příliš svázané ruce, abychom čelili hrozbám ze dvou stran.
Závěr: Musíme USA i Rusku ukázat, že jakýkoli nepřátelský tlak kdekoli na našem kontinentu bude potrestán smrtící silou.
Bohužel je to jediný odstrašující prostředek.
USA se do Grónska nepustí, pokud vážně zhodnotí, že je tam čeká boj.
A Rusko se nepokusí o území NATO, pokud bude příliš zaneprázdněno ničením Ukrajiny.
Pokud uvěří, že mají šanci na rychlý úspěch, půjdou do toho a válka vypukne na všech kontinentech.
Putin a Trump to s změnou světa podle svých představ myslí vážně a jsou připraveni použít sílu.
Musíme to brát vážně. Musíme vytvořit odstrašující prostředek, shromáždit naše armády a vypracovat desetiletou strategii bezpečnosti kontinentu, včetně scénářů a pokynů pro občanský odpor.
Musíme si uvědomit, že EU je ve válce.
519
Diskuse