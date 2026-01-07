"Padli po zuřivém odporu". Kubánský prezident oznámil smrt desítek Kubánců ve Venezuele
7. 1. 2026
"Během zločinného útoku americké vlády proti bratrské Bolivarovské republice Venezuela ráno 3. ledna zahynulo v boji 32 Kubánců," uvádí prohlášení.
Kubánský prezident poznamenal, že jeho krajané zemřeli ve Venezuele při plnění úkolů "na žádost mých kolegů".
Díaz-Canel upřesnil, že Kubánci ve Venezuele "zemřeli po zuřivém odporu v přímém boji proti útočníkům nebo v důsledku bombardování a svými hrdinskými činy podpořili solidaritu milionů krajanů".
V souvislosti se smrtí Kubánců ve Venezuele prezident Kuby vyhlásil dvoudenní národní smutek.
Zdroj ve španělštině: ZDE
