"Padli po zuřivém odporu". Kubánský prezident oznámil smrt desítek Kubánců ve Venezuele

7. 1. 2026

Dne 3. ledna bylo během speciální americké operace na dopadení neuznaného prezidenta Venezuely Nicoláse Madura v Caracasu zabito 32 kubánských občanů. Toto oznámil 5. ledna kubánský prezident Miguel Mario Diaz-Canel, jeho prohlášení bylo zveřejněno na Facebooku kubánskou vládou.

"Během zločinného útoku americké vlády proti bratrské Bolivarovské republice Venezuela ráno 3. ledna zahynulo v boji 32 Kubánců," uvádí prohlášení.

Kubánský prezident poznamenal, že jeho krajané zemřeli ve Venezuele při plnění úkolů "na žádost mých kolegů".

Díaz-Canel upřesnil, že Kubánci ve Venezuele "zemřeli po zuřivém odporu v přímém boji proti útočníkům nebo v důsledku bombardování a svými hrdinskými činy podpořili solidaritu milionů krajanů".

V souvislosti se smrtí Kubánců ve Venezuele prezident Kuby vyhlásil dvoudenní národní smutek.

Zdroj ve španělštině: ZDE

