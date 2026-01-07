Přeregistrovaný Ruskem, sledovaný Velkou Británií, zadržený USA: proč takový zájem o rezavý tanker v Atlantiku?
Loď byla dlouho součástí stínové flotily používané k obcházení západních sankcí. Neměla na palubě žádnou ropu – ale přepravovala ruské zbraně?
Obrovský rezavý tanker s ropou plující na sever přes Atlantik se stal středem globálního zájmu poté, co byl několik dní sledován a nakonec zabaven americkými silami, zatímco k němu spěchala ruská armáda.
Přestože loď o délce 300 metrů nepřepravovala žádnou ropu, má zjevně velkou hodnotu. Teorie o důvodech se pohybují od spekulací, že v trupu jsou ukryty cenné ruské zbraně, až po potenciál lodi stát se symbolickou trofejí v transatlantickém mocenském boji mezi Washingtonem a Moskvou.
Loď, která se v současné době jmenuje Marinera, je součástí stínové flotily používané Ruskem, Íránem a Venezuelou k obcházení západních sankcí. Po celá léta tyto lodě přepravovaly náklad a levné palivo po celém světě, včetně Číny.
Washington a jeho evropští spojenci se již dlouho snaží zakročit proti nelegálnímu námořnímu obchodu. Tyto snahy dosáhly kritického bodu minulý měsíc poté, co Donald Trump uložil námořní blokádu tankerům porušujícím sankce, které operují v blízkosti Venezuely, domova největších ropných rezerv na světě a klíčové destinace pro lodě stínové flotily.
Marinera je nejznámější z asi tuctu ropných tankerů, které se pokoušely uniknout blokádě. V prosinci se vyhnula zajetí v Karibském moři, změnila si jméno z Bella 1 a změnila kurz směrem k severnímu Rusku, než byla ve středu zadržena při plavbě v ledovém Atlantiku.
Marinera je od června 2024 pod sankcemi amerického ministerstva financí kvůli obvinění z přepravy nelegálního nákladu pro Hizballáh, libanonskou militantní skupinu podporovanou Íránem.
Americká pobřežní stráž se v prosinci pokusila nalodit na loď v Karibiku, když směřovala do Venezuely, ale posádka lodi to odmítla.
Existuje precedens pro vstup amerických sil na palubu lodí stínové flotily. Minulý měsíc se americké speciální jednotky spustily z helikoptér, aby vstoupily na palubu lodi Skipper, tankeru u pobřeží Venezuely, na který americké ministerstvo financí uvalilo sankce v roce 2022. Ve středu byli členové americké pobřežní stráže viděni, jak vstupují na palubu tankeru v mezinárodních vodách poblíž Karibiku.
Ale udělat totéž na lodi Marinera je něco úplně jiného a má to mnohem větší dopad. Zatímco loď Skipper plula pod vlajkou Guyany, loď Marinera je registrována a pluje pod ruskou vlajkou.
Jedná se o nedávný vývoj: posádka tankeru minulý měsíc narychlo namalovala na trup ruskou vlajku. Moskva později podala formální diplomatickou protestní nótu, v níž požadovala, aby Washington zastavil pronásledování na volném moři.
Není to jediný tanker operující ve venezuelských vodách, který byl v posledních týdnech přeznačen pod ruskou vlajku. Tím, že Moskva umístila svou vlajku na některé tankery bývalé stínové flotily, v podstatě stínové lodě vytáhla ze stínu a otevřeně tak vyzvala Západ.
Craig Kennedy, spolupracovník Davisova centra pro ruské a euroasijské studie na Harvardově univerzitě, uvedl, že rozhodnutí Moskvy zaregistrovat loď mohlo být pokusem získat vliv obcházením americké ropné blokády Venezuely.
„Zabavení lodi plující pod ruskou vlajkou na volném moři znamená ignorování nároků Ruska na výlučnou jurisdikci nad touto lodí,“ řekl Kennedy a dodal, že Moskva možná předpokládala, že USA nevstoupí na palubu lodi plující pod ruskou vlajkou.
Kreml však podle Kennedyho špatně odhadl, jak daleko Trump zajde. Minulý víkend provedly americké síly před svítáním zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové, kteří jsou nyní souzeni v New Yorku.
„Rusko se tímto pokusem snažilo získat vliv zasáhnutím do americké blokády,“ řekl Kennedy. „A pak se to obrátilo proti němu.“
Jiné teorie naznačují, že na lodi může být něco, co má pro Moskvu hodnotu. Ačkoli loď neobsahuje ropu, existuje podezření, že trasa, kterou dříve plula mezi Íránem a Venezuelou, sloužila k nelegálnímu obchodu, včetně obchodu se zbraněmi.
Podle Wall Street Journal Rusko tento týden vyslalo námořní síly, včetně ponorky, aby tanker eskortovaly, čímž zvýšilo sázky. Tato zpráva byla zveřejněna několik hodin předtím, než americké síly vstoupily na palubu lodi, když Washington oznámil, že loď byla zadržena za „porušení amerických sankcí“.
Americká průzkumná letadla loď několik dní sledovala a nad její trasou zřejmě letělo také průzkumné letadlo britského královského letectva. Platformy pro sledování letů ukázaly, že průzkumné letadlo RAF RC-135W Rivet Joint opustilo v úterý leteckou základnu Waddington v Lincolnshire a zamířilo do stejné oblasti Atlantiku, kde se nacházela loď.
Britská armáda uvedla, že poskytla „předem naplánovanou operační podporu, včetně základny“. A v posledních dnech sledovací data a pozorovatelé zaznamenali náhlý příliv amerických vojenských sil, včetně letounu C-17 Globemaster III, který může přepravovat vrtulníky, což vyvolalo spekulace o blížící se speciální operaci proti lodi Marinera.
John Foreman, bývalý britský vojenský přidělenec v Moskvě, předtím, než americké síly vstoupily na loď, uvedl, že rozsah amerického sledování tankeru a zjevné přípravy na jeho zabavení přesunem letadel do blízkého Spojeného království byly nápadné.
„Proč USA nasadily všechny tyto prostředky ve Spojeném království jen kvůli nějakému ropnému tankeru?“ řekl bývalý úředník, nyní analytik v oblasti obrany. „Mohlo by jít o ruské zbraně směřující do Venezuely?“
