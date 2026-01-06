Pete Hegseth vydal oficiální napomenutí demokratickému senátorovi Marku Kellymu
Americký ministr obrany také zahájil řízení, které by mohlo Kellyho zbavit vojenské hodnosti a snížit mu důchod
Ministr obrany Pete Hegseth v pondělí oznámil, že vydal oficiální kritiku demokratického senátora Marka Kellyho a zahájil řízení, které by mohlo zbavit arizonského zákonodárce jeho vojenské hodnosti v záloze a snížit jeho důchod, čímž eskaloval spor, který začal, když Kelly vyzval vojáky, aby se bránili nezákonným rozkazům.
Jen několik dní po tajné misi s cílem zajmout venezuelského diktátora Nicoláse Madura a zaútočit na hlavní město oznámil Hegseth, že Kelly čelí řízení o určení hodnosti v důchodu, což je vzácný administrativní krok, který by mohl vést k degradování bývalého astronauta a kapitána námořnictva v jeho hodnosti v důchodu. Hegseth obvinil Kellyho z „podvratných prohlášení“, která podkopávají vojenskou disciplínu.
V listopadu Kelly a dalších pět demokratických zákonodárců, všichni veteráni z armády nebo zpravodajských služeb, zveřejnili 90sekundové video, ve kterém přímo oslovili vojáky ohledně zvažovaného nasazení národní gardy po celé zemi a vyzvali je, aby dodržovali ústavu a neuposlechli rozkazy, které označili za nezákonné.
„Senátor Mark Kelly a dalších pět členů Kongresu zveřejnili bezohledné a pobuřující video, jehož jasným záměrem bylo podkopat pořádek a vojenskou disciplínu,“ Hegseth uvedl v prohlášení zveřejněném na X a dodal, že Kelly „je stále odpovědný vojenskému soudnictví“ jako důstojník v důchodu, který pobírá vojenskou mzdu.
Pentagon se odmítl vyjádřit nad rámec příspěvku na sociálních médiích.
Poté, co se Kelly dozvěděl o kritice, označil Hegsetha za „nejméně kvalifikovaného ministra obrany v historii naší země“ a slíbil, že „bude proti tomu bojovat se vší silou“.
„Pete Hegseth chce vyslat vzkaz všem vysloužilým vojákům, že pokud řeknou něco, co se jemu nebo Donaldu Trumpovi nelíbí, půjdou po nich stejným způsobem,“ uvedl Kelly ve svém prohlášení. „Je to pobuřující a špatné. Není nic více neamerického než tohle.“
„Pokud si Pete Hegseth, nejméně kvalifikovaný ministr obrany v historii naší země, myslí, že mě může zastrašit kritizováním nebo hrozbami degradací či trestním stíháním, stále to nechápe.
Hegseth ve svém prohlášení tvrdí, že Kellyho chování v období od června do prosince 2025 porušilo články 133 a 134 jednotného vojenského trestního zákoníku, kterému senátor jako důstojník v důchodu pobírající penzi podléhá. Ministr obrany tvrdí, že Kelly „označil zákonné vojenské operace za nezákonné a radil členům ozbrojených sil, aby odmítali zákonné rozkazy“.
Toto obvinění je však již několik měsíců zpochybňováno. Vojenské právo již vyžaduje, aby vojáci odmítali nezákonné rozkazy, což Kelly a další členové Kongresu opakovali. A federální soudci rozhodli, že vojenské nasazení Donalda Trumpa v Los Angeles a dalších městech porušilo zákon Posse Comitatus Act, což naznačuje, že rozkazy, před nimiž Kelly varoval, mohly být ve skutečnosti nezákonné.
Ve videu, které v listopadu zveřejnili Kelly a jeho kolegové – senátorka Elissa Slotkinová a zástupci Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlanderová a Chrissy Houlahanová – Slotkinová uznala, že vojenský personál je v současné době „pod enormním stresem a tlakem“ v důsledku politiky Trumpovy administrativy.
Několik dní po zveřejnění videa Trump obvinil zákonodárce z podněcování k povstání, které je „trestné SMRTÍ“, v příspěvku na sociálních médiích.
Kelly má 30 dní na to, aby na kritiku reagoval, která bude zařazena do jeho trvalého vojenského osobního spisu. Šéf Pentagonu nařídil ministru námořnictva, aby do 45 dnů dokončil přezkum hodností.
Tento krok představuje mimořádné opatření ministerstva obrany proti současnému senátorovi USA a hrozí, že by mohly následovat další kroky.
„Postavení kapitána Kellyho jako současného senátora Spojených států ho nezbavuje odpovědnosti a další porušení by mohlo vést k dalším opatřením,“ napsal Hegseth.
