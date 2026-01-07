USA zabavily dva tankery, Trump rozšiřuje krádež venezuelské ropy a prohlašuje, že Venezuela bude nakupovat americké zboží
7. 1. 2026
Kolonizace: Trump píše, že Venezuela bude podle nové dohody nakupovat „pouze“ americké zboží za výnosy z prodeje ropy
Donald Trump v příspěvku na své platformě Truth Social uvedl, že Venezuela bude nakupovat americké výrobky za peníze, které získá z nové dohody uzavřené s jeho administrativou.
Právě jsem byl informován, že Venezuela bude nakupovat POUZE americké výrobky za peníze, které získá z naší nové ropné dohody. Tyto nákupy budou mimo jiné zahrnovat americké zemědělské produkty a americké léky, zdravotnické přístroje a zařízení pro zlepšení venezuelské elektrické sítě a energetických zařízení.
Jinými slovy, Venezuela se zavazuje obchodovat se Spojenými státy americkými jako se svým hlavním partnerem – moudrá volba a velmi dobrá věc pro obyvatele Venezuely i Spojených států.
Trump podepsal prohlášení o vystoupení z mezinárodních organizací, oznámil Bílý dům
Donald Trump také podepsal prohlášení o vystoupení Spojených států z 35 organizací mimo OSN a 31 subjektů OSN, které „působí v rozporu s národními zájmy USA“, uvedla Bílý dům ve svém prohlášení. Seznam organizací nebyl uveden.
Dnešní den
USA zadržely dva sankcionované ropné tankery spojené s Venezuelou během dvou samostatných misí v severním Atlantiku a Karibiku.
Po dvoutýdenním pronásledování americké síly zadržely loď Marinera plující pod ruskou vlajkou – původně známou jako Bella 1 – kvůli údajnému porušení sankcí. Jednalo se o riskantní operaci, která mohla vést ke konfrontaci s Kremlem poté, co Moskva údajně vyslala ponorku, aby loď ochránila.
Spojené království potvrdilo, že poskytlo pomoc při zadržení lodi Marinera, přičemž RAF zajistila dodatečný dohled a námořnictvo doplňování paliva během zadržení. Spojené království argumentovalo, že operace byla legální a oprávněná, protože „bez státní příslušnosti“ loď porušila sankce USA vůči Íránu. Podpora Spojeného království byla „plně v souladu s mezinárodním právem“, uvedl ministr obrany John Healey.
Rusko však uvedlo, že zadržení porušilo námořní právo, poté co tvrdilo, že před měsícem dalo plavidlu povolení plout pod ruskou vlajkou.
Mezitím americká pobřežní stráž uvedla, že v operaci před svítáním v Karibiku samostatně zadržela další tanker temné flotily, který podléhá sankcím, M Sophia.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt později potvrdila, že členové posádky lodi Marinera budou nyní stíháni a „v případě nutnosti“ mohou být převezeni do USA.
Ruské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby USA zajistily humánní a důstojné zacházení s ruskými občany na palubě lodi Marinera a zaručily jejich rychlý návrat do Ruska.
Ukrajinský ministr zahraničí uvedl, že Kyjev vítá zadržení tankeru, a dodal, že je to dobrý příklad toho, jak postupovat proti Moskvě, a že to ukazuje „rozhodné vedení prezidenta Trumpa“. „Vítáme takový přístup k jednání s Ruskem: jednat, ne se bát. To se týká i mírového procesu a přiblížení trvalého míru,“ napsal Andrii Sybiha na X.
Pokud jde o Venezuelu, Bílý dům také prohlásil, že ropa z této země dorazí do USA „velmi brzy“, poté co Trump oznámil dohodu s Caracasem o získání přístupu k venezuelské ropě v hodnotě až 2 miliardy dolarů.
Státní ropná společnost PDVSA však uvedla, že jednání s USA o prodeji ropy pokročila, přičemž člen představenstva společnosti řekl agentuře Reuters, že USA budou muset nakupovat náklad za mezinárodní ceny. „Pokud ji chtějí koupit, dostanou ji včas, prodávanou za mezinárodní cenu,“ řekl agentuře Reuters člen představenstva PDVSA Wills Rangel. „Ne tak, jak to zamýšlí [Trump], jako by ta ropa patřila jim, protože jim údajně dlužíme. Spojeným státům nic nedlužíme.“
Americký ministr zahraničí Marco Rubio novinářům řekl, že USA „nejednají bez rozmyslu“ ve Venezuele a že Trumpova administrativa má pro tuto zemi dlouhodobý plán. Rubio novinářům sdělil, že třífázový plán pro Venezuelu začne stabilizací země poté, co americké síly v sobotu zadržely Nicoláse Madura, bude pokračovat dohledem nad oživením země a nakonec přechodem k reprezentativnější formě vlády.
Rubio také potvrdil, že se příští týden setká s Dánskem, aby projednal otázku Grónska.
Leavittová novinářům řekla, že Trumpova administrativa „aktivně diskutuje“ o koupi ostrova a že ačkoli diplomacie je první možností, „všechny možnosti jsou vždy na stole“. V prohlášení z dřívějšího dne Leavittová dodala, že „využití americké armády je vždy možností, kterou má velitel k dispozici“. Novinářům také řekla, že ovládnutí Grónska ze strany USA odradí Rusko a Čínu od agrese v Arktidě.
„Nesmíme USA nic“: Venezuelská ropná společnost říká, že jednání pokračují
Venezuelská státní ropná společnost PDVSA uvedla, že pokročila v jednáních s USA o prodeji ropy, přičemž člen představenstva společnosti řekl agentuře Reuters, že USA budou muset nakupovat náklad za mezinárodní ceny.
V úterý Washington oznámil dohodu s Caracasem o získání přístupu k venezuelské ropě v hodnotě až 2 miliardy dolarů, což je známkou toho, že venezuelští vládní představitelé reagují na požadavek Donalda Trumpa, aby se otevřeli americkým ropným společnostem, jinak riskují další vojenskou intervenci.
Trump uvedl, že chce, aby prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, která byla jmenována tento týden poté, co USA sesadily Nicoláse Madura, poskytla USA a soukromým společnostem „plný přístup“ k ropnému průmyslu své země.
Dříve tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům sdělila, že venezuelská ropa dorazí do USA „velmi brzy“.
PDVSA v krátkém prohlášení uvedla, že strany jednají o podobných podmínkách, jaké platí pro zahraniční partnery, jako je Chevron, hlavní partner společnosti v joint venture, který v současné době kontroluje veškerý vývoz ropy do USA.
Tento proces ... je založen na přísně komerčních transakcích za podmínek, které jsou legální, transparentní a výhodné pro obě strany.
Člen představenstva PDVSA Wills Rangel, který je také odborovým předákem, řekl agentuře Reuters, že pokud USA chtějí venezuelskou ropu, budou ji muset nakupovat za mezinárodní ceny.
Pokud ji chtějí koupit, dostanou ji včas, prodávanou za mezinárodní cenu. Ne tak, jak to zamýšlí [Trump], jako by ta ropa patřila jim, protože jim údajně dlužíme. Spojeným státům nic nedlužíme.
Chevron, který má speciální americkou licenci na vývoz venezuelské ropy navzdory sankcím, je v současné době jedinou společností, která z této země ropu vyváží, dodal Rangel, protože americká blokáda Venezuely paralyzuje vývoz do Číny, která je hlavním odběratelem její ropy.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse