Robert Reich: Toto je skutečné nebezpečí, které představuje Trump
7. 1. 2026
Mezi Trumpovým pokusem o převrat před pěti lety a jeho vpádem do Venezuely minulý víkend – a jeho současnými hrozbami vůči Kolumbii, Kubě a Grónsku – existuje přímá souvislost.
Trumpova domácí a zahraniční politika – od jeho pokusu o převrat proti Spojeným státům před pěti lety, přes jeho vpád do Venezuely minulý víkend, až po jeho současné výhrůžky vůči Kubě, Kolumbii a Grónsku – podkopává domácí i mezinárodní právo. Ale to není vše.
Ohrožuje to, co chápeme pod pojmem civilizace.
Morálním účelem civilizované společnosti je zabránit silnějším, aby napadali a vykořisťovali slabší. Jinak bychom byli trvale ponořeni do brutální války, ve které by přežili pouze ti nejschopnější a nejmocnější.
Tento princip je jádrem zakládajících dokumentů Ameriky: Deklarace nezávislosti, Ústavy a Listiny práv. Je také jádrem mezinárodního řádu po druhé světové válce, za který se zasazují Spojené státy, včetně Charty OSN – zdůrazňující multilateralismus, demokracii, lidská práva a vládu zákona.
Je to však křehký princip, který mohou snadno porušit ti, kdo chtějí zneužít svou moc. Udržení tohoto principu vyžaduje, aby mocní měli dostatek integrity, aby se zdrželi hledání krátkodobých vítězství, a aby je ostatní z nás v případě, že tak neučiní, volali k odpovědnosti.
Pokaždé, když bohatší a mocnější lidé, společnosti nebo země napadají a vykořisťují ty, kteří bohatší a mocnější nejsou, struktura civilizace se rozpadá. Pokud taková agrese není zastavena, struktura se rozpadne. Pokud se tomu nezabrání, svět může upadnout do chaosu a války. Už se to stalo.
Nyní žijeme ve společnosti a světě, který je mnohem nerovnější. Politická a ekonomická moc je koncentrovanější než kdykoli předtím. To vybízí mocné k vykořisťování slabších, protože se cítí všemocní.
Bohatství Elona Muska, Jeffa Bezose, Marka Zuckerberga, Larryho Ellisona, Charlese Kocha a několika dalších je téměř nepochopitelné. Vliv velkých technologických a ropných společností a největších leteckých a obranných korporací sahá do velké části světa. Umělá inteligence pravděpodobně ještě více centralizuje bohatství a moc. Ničivá síla Spojených států, Číny a Ruska nemá v lidské historii obdoby.
Trump – s podporou zbabělých republikánů v Kongresu a poddajné většiny v Nejvyšším soudu – proměnil americké prezidentství v nejmocnější a nejméně zodpovědný orgán americké vlády v historii.
Spojte si to všechno dohromady a uvidíte hrozbu.
Přímá linie spojuje Trumpův pokus o převrat před pěti lety s jeho zajetím Nicoláse Madura minulý víkend. Oba činy byly protiprávní. Oba vycházely z arogance všemohoucnosti.
Stejná linie se táhne i k Trumpovým současným hrozbám vůči Kubě, Kolumbii a Grónsku.
Podobné vidíme i v Putinově válce proti Ukrajině. V Siiových hrozbách vůči Tchaj-wanu. V globálním drancování a monopolizaci ze strany velkých technologických a ropných společností. V ruských, čínských a amerických oligarších, kteří spojili veřejnou moc se svým osobním bohatstvím.
Ale neomezená moc neznamená právo. Vede k nestabilitě, nepokojům a válkám.
Historie ukazuje, že zákony a normy, které mají omezovat mocné, je také chrání. Bez těchto omezení je jejich nenasytná touha po větší moci a bohatství nakonec srazí na kolena – spolu s jejich korporacemi, národy nebo impérii. A ohrozí světovou válku.
Trumpova do očí bijící bezohlednost bude pronásledovat Ameriku, svět – a civilizaci – ještě mnoho let.
