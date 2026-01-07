Ceny ropy po Madurově zajetí mírně rostou

Co znamená americký vliv na venezuelskou ropu pro Asii?
7. 1. 2026Kapitál bude proudit k dodavatelům, kteří nabídnou předvídatelnost, institucionální hloubku a ochranu před konfrontací velmocí, upozorňuje Nigel Green.
Ceny ropy v pondělí opět mírně vzrostly po několika hodinách oscilací, v kontextu ovládaném geopolitickou nejistotou vyvolanou událostmi ve Venezuele a opatrným postojem OPEC+.
Brent, evropský benchmark, vzrostl o 0,43 % a překročil 61 dolaru za barel, zatímco West Texas Intermediate (WTI) vzrostl o 0,49 % a byl blízko 57,6 dolaru, což odráží nerozhodnost obchodníků tváří v tvář protichůdným tržním signálům, podle údajů Bloombergu.
Po zahájení seance zisky ceny ropy během rána ztratily půdu pod nohama a poté část ztrát získaly zpět, což je dynamika, která podle analytiků spíše ukazuje taktické pohyby než strukturální změnu.
Zkušený analytik eToro Javier Molina věří, že americká intervence ve Venezuele může vyvolat krátkodobé vrcholy volatility, ale varuje, že takové epizody jen zřídka mění základní trajektorii energetických aktiv.
Ačkoliv je venezuelský podíl na globálním trhu s ropou v současnosti malý, někteří odborníci vidí možné efekty přelévání, pokud se Washington rozhodne usnadnit větší odliv venezuelské ropy na mezinárodní trhy.
Pro Raphaëla Thuina, ředitele strategie kapitálových trhů ve společnosti Tikehau Capital, je makroekonomický dopad Venezuely "omezený", ale uznává, že pokud budou exportní toky flexibilnější, mohou se objevit pozitivní katalyzátory.
Jiní analytici, jako José Manuel Marín Cebrián, varují, že hlavní riziko není politické, ale operační: konečný logistický kolaps, důsledek let sankcí, institucionálního úpadku a nedostatku investic do infrastruktury.
Banca March souhlasí, že bezprostřední dopad na ceny bude marginální, protože kapacita obnovy venezuelské produkce je snížena a bude vyžadovat značné investice, aby bylo dosaženo relevantních úrovní.
V tomto kontextu americký ministr zahraničí Marco Rubio zdůraznil zájem své země o zpracování venezuelské těžké ropy v rafinériích v Mexickém zálivu, které jsou navrženy speciálně pro tento typ ropy a v současnosti jsou ovlivněny globálním nedostatkem těžké ropy.
