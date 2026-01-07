Od Gazy po Venezuelu, USA byly odhaleny jako padouch recidivista
7. 1. 2026
Cesta do Caracasu – a potenciálně i do Kolumbie, Kuby a Grónska, dalších cílů koloniální chamtivosti Donalda Trumpa – byla vydlážděna v Gaze, míní Jonathan Cook
[Poprvé publikováno v Middle East Eye]
Po celá desetiletí se Spojené státy a Izrael striktně držely svých předem daných rolí na Blízkém východě: role hodného a zlého policajta.
Tato komedie pokračovala i přes aktivní účast Washingtonu na 25měsíčním vyvražďování obyvatel Gazy ze strany Izraele – a přes rostoucí uvědomění stále větší části západní veřejnosti, že byla oklamána.
Zde je moje první předpověď pro rok 2026: tato role strážců zákona bude pokračovat i po skandálním nelegálním únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Trumpovou administrativou o víkendu a Trumpovým přiznáním, že cílem útoku USA bylo zmocnit se ropy této země.
Cesta do Caracasu – a potenciálně i do Mexika, Kolumbie, Kuby, Grónska a Kanady, dalších cílů chamtivosti Donalda Trumpa – byla vydlážděna v Gaze.
Stojí za to se na konci jednoho roku a na začátku druhého zastavit a zamyslet se nad tím, jak jsme se sem dostali a co nás čeká.
Ústředním motivem příběhu o dobrém a špatném policistovi je, že jak USA, tak Izrael jsou ti, kdo dodržují zákon a bojují proti zločincům.
Na rozdíl od hollywoodské verze není ani jeden z těchto skutečných policistů v žádném případě dobrý. Existuje však další rozdíl: toto divadlo není určeno těm, proti nimž oba stojí. Palestinci totiž až příliš dobře vědí, že již desítky let trpí pod nadvládou bezohledného společného zločinného podniku USA a Izraele.
Ne, cílovým publikem jsou diváci: západní veřejnost.
Zákaz humanitárních organizací
Mýtus o USA jako „čestném zprostředkovateli“ měl už dávno zmizet. Ale nějak přetrvává, navzdory důkazům, které ho neustále diskreditují. A to proto, že západní metropole a západní média tento mýtus stále podporují a považují ho za věrohodný popis událostí, které prostě nedokážou vysvětlit.
Nic nenarušilo oficiální „policejní“ příběh v Gaze, údajně proti „porušování zákonů“ Hamásem.
Nyní se to odráží v Trumpově bizarním tvrzení, že jeho samozvaná snaha o získání ropy ve Venezuele je ve skutečnosti snahou postavit Madura před soud za údajný obchod s drogami – neboli „narkoterorismus“, jak to raději nazývá jeho administrativa.
Proč Gaza zmizela z titulních stránek? Jedině proto, že „hodný policajt“ prohlásil, že ukončil nepřátelství „zlého policajta“.
Minulý týden Trump veřejně pochválil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě za to, že se drží prezidentova takzvaného „mírového plánu“. „Izrael tento plán splnil na 100 procent,“ prohlásil Trump.
Skutečností však je, že Izrael porušil „příměří“ téměř 1 000krát během prvních dvou měsíců po jeho vstupu v platnost v polovině října. Izrael pokračuje v zabíjení a vyhladovění obyvatel Gazy, i když pomalejším tempem.
Minulý týden Izrael oznámil, že zakazuje 37 humanitárním organizacím přístup do Gazy, včetně Lékařů bez hranic, kteří podporují každé páté lůžko v nouzových nemocnicích v pásmu. Skupina poznamenala, že Izrael „odřízl životně důležitou lékařskou pomoc pro stovky tisíc lidí“.
Příměří je jen nejnovějším dějem ve dvouletém divadelním představení.
Hrůzostrašný sen
Zatímco západní metropole a média tvrdohlavě lpí na narativu hodného a zlého policajta, západní veřejnost se z něj začíná probouzet, jako by se jednalo o zlý sen.
Masové demonstrace před dvěma lety sice postupně ubývaly, ale až poté, co západní politici a média proti nim vedli agresivní válku na vyčerpání a kampaň hanobení. Veřejnost je vyčerpaná.
Příčina nedůvěry a hněvu, která přiměla miliony lidí vyjít do ulic a na univerzitní kampusy, zůstává nevyřešena. Západní mocnosti se stále hluboce podílejí na zločinech Izraele. Původní pobouření veřejnosti se pomalu proměnilo v hořící zášť a pohrdání vůči vlastním politickým a mediálním institucím.
Tato nálada se zesiluje pokaždé, když západní představitelé, neschopní vyhrát diskusi, sahají k násilí.
Británie je obzvláště výrazným příkladem autoritářských a represivních tendencí, které jsou patrné v celém západním světě.
Tam byly protesty proti genocidě označeny za „pochod nenávisti”. Slogany vyjadřující solidaritu s Palestinci jsou nyní důvodem k zatčení za antisemitismus. Novináři kritizující vládu byli zatčeni nebo jejich domy prohledány.
Podpora praktických opatření k zastavení genocidy, zaměřených na zbrojní továrny dodávající Izraeli zabijácké drony, je nyní klasifikována jako terorismus.
Vláda se chlubí svou lhostejností – opět za podpory médií – zatímco aktivisté proti genocidě riskují smrt, aby protestovali proti zákazu Palestine Action a týrání ze strany vězeňských orgánů, v největší britské hladovce od doby IRA před téměř půl stoletím.
Bezvýsledně skupina právních expertů OSN – tzv. zvláštních zpravodajů –vyjádřila minulý měsíc vážné znepokojení nad porušováním mezinárodního práva ze strany Velké Británie v zacházení s hladovkáři, kterým hrozí prodloužené vazební vězení v rozporu s britským právem.
Těsně před Vánocemi byla v Londýně metropolitní policií zatčena nejslavnější environmentální aktivistka světa, Greta Thunbergová, za to, že držela transparent upozorňující na utrpení těchto vězňů.
Jedná se o proces eskalace, zvyšování sázek. Nejprve bylo odpor proti izraelské apartheidové vládě nad Palestinci spojován s antisemitismem. Nyní je odpor proti izraelské genocidě Palestinců spojován s terorismem.
Zrušení soudů s porotou
Úkolem západních establishmentů – a jejich médií – bylo podpořit zjevně dvojí narativ, aby omluvily svou spoluúčast na genocidě v Gaze: čím hlasitější je kritika Izraele, tím zjevnější je antisemitismus.
Důsledek je jasný. Správnou reakcí na tuto genocidu je mlčení.
Nakonec je nepravděpodobné, že domácí soudy ve Velké Británii – vedené soudnictvím, které je velmi nereprezentativní pro širší britskou společnost – budou schopny odolat tomuto totálnímu útoku na právo, morálku a základní logiku.
Zkouškou bude rozhodnutí Vrchního soudu, které se očekává brzy, o zákonnosti rozhodnutí britské vlády zakázat Palestine Action jako teroristickou organizaci – poprvé v britské historii byla zakázána skupina přímé akce.
Znepokojivé je, že soudce projednávající tento případ – který při schvalování soudního přezkumu projevil určitou skepsi ohledně zákazu – byl na poslední chvíli a bez vysvětlení odvolán z jednání. Nahradila ho nová tříčlenná porota soudců, kteří v minulosti prokázali větší úctu k britskému státu.
Mezerou v této rostoucí domácí architektuře autoritářství je právo na soudní řízení před porotou. Není překvapením, že poroty mají tendenci zaujmout mnohem kritičtější postoj k chování britského establishmentu než samotný establishment.
Po staletí byly poroty ústřední součástí spravedlivých soudních řízení a byly považovány za základní prvek soudního systému schopného omezit státní moc a vládní zásahy.
Nyní vláda premiéra Keira Starmera oznámila plány na zrušení mnoha soudních řízení s porotou – s odkazem na nutnost vyřešit rekordní počet nevyřízených případů, který se jí nedaří vyřešit řádným financováním soudního systému.
Jakmile bude tento princip uznán, je jistě jen otázkou času, než budou všechny porotní procesy zrušeny.
Zmrazené bankovní účty
Již nyní soudci v politických procesech – zejména v případech klimatických protestů – na pokyn vlády odpírají obžalovaným možnost vysvětlit porotě své motivy a uvažování.
Důvodem je, že když jsou porotě předloženy informace, které jim média zatajila, příliš často obžalované zprošťují.
Starmerova vláda chápe, že úsilí o potlačení palestinského hnutí solidarity a umlčení kritiky britské spoluúčasti na genocidě závisí na zajištění odsouzení. Poroty jsou překážkou.
I tak má vláda v rukávu další tresty – mimo rámec soudní kontroly –, které lze použít k potrestání pro-palestinského aktivismu, ať už se jedná o snahy zastavit izraelskou genocidu, nebo prostě zmírnit utrpení jejích obětí.
Minulý měsíc vyšlo najevo, že za snahami o ekonomické zastrašování a očerňování širšího palestinského hnutí solidarity pravděpodobně stojí Národní agentura pro boj proti kriminalitě, orgán podřízený ministrům.
Bankovní účty solidárních skupin v Manchesteru a Skotsku byly zmrazeny v rámci vyšetřování Palestine Action, přestože ani jedna z nich neměla žádnou spojitost s touto skupinou přímé akce.
Tyto podlé, mimosoudní kroky vlády brání snahám o získávání nebo darování peněz charitativním organizacím, které pomáhají krmit Palestince v Gaze, léčit zraněné a poskytovat přístřeší těm, kteří v zimě nemají kde bydlet.
Je těžké pochopit zvrácenost těchto rozhodnutí.
Prohlášen za neexistující osobu
Toto zdaleka není jen britský problém. Ostatní západní státy následují tento příklad ve snaze nejen rehabilitovat genocidní stát Izrael, ale také vymazat jakékoli vnímání své vlastní účasti na jeho zločinech.
A tento model se uplatňuje nejen na domácí, ale i na mezinárodní úrovni.
Zatímco západní státy nutí své občany mlčet o Gaze, mezinárodní humanitární organizace se snaží zachovat si nervy.
Zvláštní zpravodajové OSN – nezávislí právní experti – vydali řadu odsuzujících zpráv o genocidě Izraele a spoluvině Západu.
USA na to minulý týden reagovaly snížením o 15 miliard dolarů financování humanitárních agentur OSN.
Nejviditelnější mezi zpravodaji byla expertka OSN na okupovaná palestinská území Francesca Albanese. Reakce Washingtonu na ni byla poučná.
V červenci byla zařazena na sankční seznam amerického ministerstva financí, který je obvykle vyhrazen pro osoby obviněné z terorismu, obchodu s drogami nebo praní špinavých peněz. Její zařazení na seznam přišlo několik dní poté, co zveřejnila svou zprávu o tajné spolupráci západních korporací na izraelském genocidě.
Sankce USA porušují diplomatickou imunitu, kterou jako úřednice OSN požívá, a znemožňují jí účastnit se schůzek v sídle OSN v New Yorku.
Vzhledem k tomu, že USA účinně ovládají mezinárodní finanční systém, sankce také znamenají, že žádná banka ani kreditní karta jí neumožní využívat své služby. Nemůže dostávat výplatu od zaměstnavatelů. Nemůže si rezervovat letenku ani hotel.
Univerzity, lidskoprávní instituce a charitativní organizace se od ní distancovaly ze strachu, že pokud s ní budou nadále spolupracovat, budou čelit odvetným opatřením.
Její majetek v USA byl zmrazen, včetně bankovního účtu a bytu. Je nepravděpodobné, že její nová kniha o Palestině bude moci být distribuována v USA.
Albanese se tak fakticky stala neexistující osobou, a to s tichým souhlasem západních politiků a médií.
Sankce ICC
Ministerstvo zahraničí zdůvodnilo sankce tím, že Albanese doporučila Mezinárodnímu trestnímu soudu vydat zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta.
Ve skutečnosti soudci ICC schválili zatykače v listopadu 2024 poté, co žalobci soudu shromáždili důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných Netanjahuem a Gallantem, zejména v souvislosti s uvalením blokády pomoci, která měla za cíl vyhladovět obyvatelstvo Gazy.
Není proto překvapením, že Trumpova administrativa vydala podobné sankce proti osmi soudcům haagského soudu pro válečné zločiny, a to buď za schválení těchto zatykačů, nebo za povolení vyšetřování zločinů spáchaných americkými vojáky v Afghánistánu.
V únoru Trump v prezidentském dekretu oznamujícím sankce vyhlásil „národní stav nouze“ s tím, že soud představuje „neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států“.
Mohli byste si představit, že tento bezprávní krok proti některým z nejrenomovanějších právníků na světě vyvolá v Evropě značný odpor. Mýlili byste se. O tomto totálním útoku na jeden z hlavních pilířů mezinárodního práva se téměř nemluví.
Le Monde se v listopadu odlišil od ostatních a udělal rozhovor s francouzským soudcem Nicolasem Guillouem. Ten podrobně popsal dopady sankcí, které byly na něho uvaleny v srpnu: „Všechny moje účty u amerických společností, jako jsou Amazon, Airbnb, PayPal a další, byly zrušeny... Být pod sankcemi je jako být vrácen do 90. let.“
Evropské banky, které se obávají amerického ministerstva financí, také uzavřely jeho účty a evropské společnosti mu odmítají poskytovat služby.
Závěr zněl: „Uvalení sankcí na někoho vyvolává stav trvalé úzkosti a bezmocnosti s úmyslem odradit ho.“
Washington uvalil sankce také na hlavního žalobce ICC Karima Khana a dva jeho zástupce.
Britský právník Khan se ve skutečnosti od května 2024, kdy podal žádosti, ocitl v dlouhotrvajícím právním a reputačním boji.
Ten zahrnoval i výhrůžky, o nichž informoval Middle East Eye, ze strany tehdejšího britského ministra zahraničí Davida Camerona, že pokud Khan neustoupí, Británie přestane financovat soud a odstoupí od Římského statutu, na jehož základě byl ICC založen.
Politika „moc je právo“
Je zřejmé, že Izrael a USA se snaží soud zastrašit a jsou připraveny jej zničit, než aby byly souzeny podle mezinárodních právních norem a hnány k odpovědnosti za své zločiny.
Sankce však mají ještě další publikum: Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), někdy označovaný jako Světový soud.
Jeho panel 15 soudců vydal v uplynulých dvou letech řadu rozhodnutí proti Izraeli.
Nejvýbušnější bylo rozhodnutí ICJ z ledna 2024, že byl předložen věrohodný případ, že Izrael páchá genocidu v Gaze. V důsledku toho ICJ v současné době vyšetřuje Izrael za tento nejzávažnější zločin.
Kola spravedlnosti se ve Světovém soudu točí pomalu. Jeho soudci však nepochybně s obavami sledují zacházení s Albanese a ICC.
Izrael a USA jako gangsteři vysílají každému z soudců ICJ velmi přímou zprávu: pokud se odvážíte nás shledat vinnými, budete také potrestáni.
Soudce ICC Nicholas Gillou poznamenává, že Evropa by mohla projevit solidaritu s oběťmi těchto sankcí tím, že se odvolá na takzvaný „blokovací zákon“ – mechanismus, který chrání občany a společnosti EU před dopady sankcí uvalených třetími zeměmi.
Jakákoli naděje, že se Evropa odkloní od USA a Izraele v souvislosti s tímto otevřeným útokem na dva hlavní soudy hájící mezinárodní právo – opory proti návratu k globální politice „moc je právo“ – je však téměř jistě marná.
Minulý měsíc Evropská unie podle vzoru Donalda Trumpa uvalila ekonomické sankce na tucet svých kritiků.
Pozoruhodné bylo zařazení Jacquese Bauda, bývalého plukovníka švýcarské armády. Jeho významná vojenská kariéra zahrnuje vedení mírových misí OSN, mimo jiné v Rwandě a Súdánu, a působení jako vysokýu strategický analytik NATO.
Zničení reputace
Baud nebyl obviněn z žádného zločinu. Jeho proviněním je hluboká kritika evropských úředníků a strategické soudržnosti jejich podpory války na Ukrajině. Vzhledem k jeho vojenské odbornosti jsou jeho analýzy pro evropské establishmenty trapné.
Drakonické sankce znamenají, že je fakticky uvězněn v Belgii, kde žije. Nemůže odjet zpět do Švýcarska. Jeho majetek je zmrazen. Nemůže používat bankovní účet a nemůže mít žádné ekonomické vztahy s ostatními občany EU.
Baud se proti rozhodnutí nemůže odvolat ani ho podrobit soudnímu přezkumu. Stejně jako Albanese se z něj stala neosoba.
Tím byl vytvořen precedens, který znamená, že kdokoli, kdo zpochybňuje západní vůdce – ať už soudci, novináři, právníci nebo lidskoprávní skupiny – může skončit podobně bez prostředků.
USA a EU zavádějí mimosoudní likvidaci reputace a ekonomické uvěznění jako způsob, jak umlčet kritiky a hlídací psy, proti kterému se nelze odvolat.
Tento model již roky zkouší Izrael a jeho lobbisté na Západě.
Například americká webová stránka Canary Mission se snaží zničit kariéry a živobytí studentů a akademiků kritických vůči Izraeli.
Mezitím je skupina UK Lawyers for Israel, která se zabývá právními spory, vyšetřována za to, že vyhrožuje jednotlivcům a skupinám obtěžujícími soudními žalobami, aby je donutila odvolat svou solidaritu s Palestinci.
Zločinci u moci
Washington – gangster v čele, který se vydává za globálního policajta – odmítá přijmout jakékoli omezení svých akcí. Pokud se mu v tom snaží bránit právní orgány, ať už domácí nebo mezinárodní, jsou buď potrestány, nebo odsunuty stranou.
V tomto převráceném světě je Trumpovo nahé uplatňování koloniálního násilí oslavováno jako mírotvorné. Když minulý měsíc shromažďoval vojáky u pobřeží Venezuely, mezinárodní fotbalová federace FIFA mu udělila svou první mírovou cenu – čestné ocenění vytvořené speciálně pro pohlazení jeho ega.
Ačkoli Nobelův výbor se nedokázal přimět k tomu, aby mírovou cenu předal přímo Trumpovi, jeho porotci udělali to nejlepší, co mohli. Udělili ji Marii Corině Machado, vůdkyni venezuelské opozice, která veřejně vyzvala USA, aby napadly její zemi a zmocnily se jejích zdrojů.
Úplné opuštění dlouhodobých mezinárodních právních záruk ohrožuje všechny – tím spíše, že díky technologickému rozvoji mají státy téměř absolutní kontrolu nad životy svých občanů a supervelmoci mohou používat stále sofistikovanější zbraně k ničení zemí s minimálními náklady na vlastní krev a poklad.
Paradoxně však samotný akt rozebírání globálního systému mezinárodního práva je stále maskován jako prosazování práva.
Izraelská genocida v Gaze, podporovaná USA, je údajně nezbytná k porážce „nelegitimní“ vlády Hamásu. Únos Madura z Caracasu je prezentován jako prosazování zákonů proti obchodu s drogami.
Reakce evropských lídrů na Trumpův zločin agrese proti Venezuele naznačuje, kam se věci budou dále ubírat.
Brit Starmer v podstatě uvítal zločinnou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu a hrozbu okupace Venezuely za účelem kontroly nad její ropou. Řekl, že za Madura „nepláče“.
Podobně Kaja Kallasová, šéfka evropské zahraniční politiky, zdůraznila Madurovu „nelegitimitu“.
Mexiko, Kolumbie, Kuba, Dánsko, Grónsko, Kanada – všechny země, které jsou v hledáčku Washingtonu – by se měly obávat, že budou nalezeny podobné „legální“ záminky k ospravedlnění útoků na jejich vlastní suverenitu.
Trumpovým novým oblíbeným heslem je, že globální obchod může dělat „snadným nebo těžkým způsobem“.
Nyní, když roztrhal mezinárodní právo, vypadá „dobrý policajt“ připravený odhodit zastaralou masku a odhalit sériového padoucha, který se pod ní skrývá.
Diskuse