Žena v Minnesotě byla během razie zastřelena deportačním agentem ICE, jak ukazuje video
8. 1. 2026
Starosta zdůrazňuje, že tvrzení ICE o sebeobraně nejsou pravdivá, a vyzývá agenturu, aby „vypadla z Minneapolis“
Videa nelžou. Zde je zpomalený záznam, který ukazuje, jak agenti ICE nelegálně zadržují americkou občanku v Minneapolis… a střílejí na ni, když se pokouší odjet. Podívejte se pozorně: nikdy nejela směrem k agentovi. Agenti se ji agresivně pokoušeli nelegálně vytáhnout z auta, i když neblokovala provoz... ve skutečnosti nechávala auta projet. Když couvala, aby se jim vyhnula, otočila kola pryč od agenta před sebou. Jeden agent se pak naklonil přes přední část jejího auta s vytasenou zbraní... když se pokusila jet dopředu, začal klouzat na ledu, což bylo pravděpodobně příčinou prvního výstřelu. • První výstřel: vypálen, když měl nohy na boku jejího auta a klouzal na ledu. • Druhý výstřel: vypálen, když auto nebylo nikde v jeho blízkosti. • Poslední výstřel: vypálen, když už odjížděla. Nikdy se nepokusila nikoho srazit. Celou dobu se od nich odvracela. Zastřelili ji, protože se snažila odjet od nezákonného zadržení. A není to poprvé, co ICE použila smrtící sílu proti někomu, kdo prostě odjel. Je to jen poprvé, co máme videodokumentaci. Proto je natáčení ICE tak důležité... a proto to nechtějí. Toto týrání musí skončit, a to hned. Kolik lidí ještě musí zemřít, než vláda zastaví ICE v nezákonném zadržování, napadání a střílení amerických občanů?
🚨 Videos don’t lie.— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026
So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.
Watch closely: she never drove toward an agent.
The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb
Ilhan
Omar, demokratická kongresmanka z Minnesoty, uvedla, že oběť byla
„právní pozorovatelkou“ akce Imigračního a celního úřadu (ICE), který v
posledních dnech vyslal do města velké množství agentů v souvislosti s
obviněními z údajných podvodů somálských obyvatel.
Svědkyně incidentu, Emily Heller, řekla místním médiím, že oběť byla několikrát střelena do obličeje. Hellerová uvedla, že viděla auto blokující provoz, které zřejmě patřilo k protestu proti operaci ICE, a slyšela agenta, jak říká řidičce, aby „vypadla“.
„Snažila se otočit, ale agent ICE stál před jejím autem, vytáhl zbraň a namířil ji přímo na ni – jako by se opíral o její nárazník – a přes kapotu auta ji třikrát nebo čtyřikrát střelil do obličeje,“ řekla Hellerová stanici MPR News, veřejnoprávnímu rozhlasovému stanici v Minneapolis.
Žena byla identifikována jako 37letá Renee Nicole Good, informuje Minnesota Star Tribune.
Goodové matka Donna Ganger v rozhovoru pro tuto stanici řekla, že její dcera žila se svým partnerem v Twin Cities. Řekla, že její dcera „neměla s ničím takovým vůbec nic společného“, a narážela tím na protestující, kteří zpochybňovali přítomnost ICE v Minnesotě.
„Renee byla jedním z nejlaskavějších lidí, jaké jsem kdy znala... Byla nesmírně soucitná. Celý život se starala o lidi. Byla milující, odpouštějící a laskavá. Byla úžasný člověk,“ řekla Gangerová médiím.
Video zveřejněné online serverem Minnesota Reformer a další video zachycují okamžik střelby, kdy tmavě červené SUV odjíždí od agentů, kteří se k němu blíží, ačkoli přední část vozidla je zakryta.
V příspěvku na X ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) trvalo na tom, že tato osoba byla „domácí teroristka“, která „použila své vozidlo jako zbraň“ a pokusila se „přejet naše policisty s úmyslem je zabít“.
Ministerstvo tvrdilo, že několik agentů ICE bylo zraněno, ale uvedlo, že se očekává jejich „úplné uzdravení“.
„Policista ICE, který se bál o svůj život, životy svých kolegů a bezpečnost veřejnosti, vystřelil obranné výstřely. Využil svého výcviku a zachránil svůj život i životy svých kolegů,“ uvádí příspěvek DHS.
Výše zmíněná videa se zdají být v rozporu s tímto tvrzením, protože ukazují, jak SUV jasně couvá od policistů ICE, kteří se k němu blíží. Jeden důstojník ICE je částečně vidět před autem, když se auto pohybuje vpřed a pak od důstojníků odjíždí. Stejný důstojník ICE je vidět, jak střílí ze své zbraně, když auto projíždí kolem něj. Je slyšet tři výstřely.
Na videích nejsou vidět žádné známky zranění důstojníků ICE. Agent, který zřejmě vystřelil smrtící rány, se vrací ke stříbrnému SUV, které krátce poté odjelo z místa činu – přes červenou na semaforu.
Na tiskové konferenci Jacob Frey, starosta Minneapolis, zdůraznil, že prioritou místních bezpečnostních složek bylo dostat oběť do nemocnice a poté odstranit ICE z místa činu, protože „ztěžovali již tak složitou situaci“.
Rovněž poznamenal, že videozáznam podle všeho neukazuje, že by vozidlo bylo použito jako zbraň proti agentovi ICE.
Frey dokonce vydal důrazné prohlášení přímo adresované ICE: „Mám vzkaz pro naši komunitu, pro naše město, a mám vzkaz pro ICE. ICE, vypadněte z Minneapolis. Nechceme vás tady. Vaším uvedeným důvodem pro pobyt v tomto městě je zajistit určitou bezpečnost, ale děláte přesně opak.
„Lidé jsou zraněni. Rodiny jsou rozděleny. Dlouholetí obyvatelé Minneapolis, kteří tak významně přispěli k našemu městu, naší kultuře a naší ekonomice, jsou terorizováni a nyní je někdo mrtvý.
Frey pokračoval ve svém projevu k ICE: „Je to vaše vina. Je také na vás, abyste odešli. Je na vás, abyste zajistili, že nedojde k dalším škodám, dalším ztrátám na životech a zraněním.“
Starosta také řekl, že DHS se „snaží to prezentovat jako akci v sebeobraně. Viděl jsem to video na vlastní oči a chci všem přímo říct, že je to blbost.“
Šéf policie v Minneapolis, Brian O'Hara, na tiskové konferenci řekl: „Tato žena byla ve svém autě a zdá se, že blokovala ulici kvůli přítomnosti federálních bezpečnostních složek, což je zjevně něco, co se děje nejen v Minneapolis, ale po celé zemi.“
Žena již nebyla v autě, když dorazil na místo, řekl O'Hara a dodal, že „manžel“ mezitím dorazil do nemocnice. Šéf policie uvedl, že FBI bude vést společné vyšetřování s minnesotským úřadem pro stíhání trestných činů.
V návaznosti na Freye Tim Walz, demokratický guvernér Minnesoty, který tento týden oznámil, že nebude kandidovat na třetí funkční období, zveřejnil na X, že „viděl video. Nevěřte této propagandistické mašinérii. Stát zajistí úplné, spravedlivé a rychlé vyšetřování, aby byla zajištěna odpovědnost a spravedlnost.“
Na tiskové konferenci ve středu Walz uvedl, že aktivoval státní krizové centrum a „vydal varovný příkaz k přípravě národní gardy Minnesoty“.
„Už týdny varujeme, že nebezpečné, senzační operace Trumpovy administrativy ohrožují naši veřejnou bezpečnost a že někdo přijde k úrazu,“ řekl Walz.
Walz řekl obyvatelům Minnesoty: „ Cítím váš hněv, jsem rozzlobený,“ a vyzval obyvatele, kteří plánují protestovat, aby „tak činili pokojně“.
Walz také řekl, že stát „nepotřebuje žádnou další pomoc od federální vlády“, a dodal: „Donalde Trumpe a Kristi Noemová, udělali jste dost.“
Omarová také ve středu odpoledne ve svém příspěvku odmítla tvrzení DHS: „Lžete. Nedošlo k žádnému pokusu o přejetí policisty a žádný agent ICE se nezdá být zraněn. Vypadněte z našeho města.“
Peggy Flanaganová, demokratická viceguvernérka Minnesoty, vydala prohlášení, ve kterém uvedla: „ICE dnes spáchala nevýslovný akt násilí.
„Tito maskovaní agenti jsou mimo kontrolu a způsobují v našem státě skutečný chaos. ICE musí okamžitě opustit Minnesotu – než bude zraněno více lidí. Tváří v tvář jejich násilí zůstaňme mírumilovní, klidní a jednotní. Obyvatelé Minnesoty nedovolí Trumpovi a jeho násilníkům, aby proměnili naše komunity ve válečné zóny.“
Ve svém prohlášení na Truth Social ve středu odpoledne se Donald Trump vyjádřil k střelbě a bránil úředníky ICE s tím, že viděl videozáznam incidentu a označil jej za „hroznou podívanou“.
Trump označil jednoho ze svědků za „profesionálního agitátora“ a ženu za volantem popsal jako „velmi neukázněnou, bránící a kladoucí odpor“ a řekl, že „násilně, úmyslně a brutálně přejela důstojníka ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“.
„Na základě přiloženého videa je těžké uvěřit, že je naživu, ale nyní se zotavuje v nemocnici,“ řekl Trump. „Situace je celkově prošetřována, ale důvodem, proč k těmto incidentům dochází, je to, že radikální levice denně vyhrožuje, napadá a útočí na naše policisty a agenty ICE.“
Krátce po střelbě se v blízkosti místa činu na jihu města shromáždilo velké množství demonstrantů, které se policisté pokusili rozehnat pomocí chemických dráždivých látek.
Na různých videozáznamech je vidět a slyšet, jak kolemstojící lidé pískají a provokují federální agenty, aby šli domů. Jedna žena uvedla, že mluvila s očitým svědkem, který jí řekl, že zastřelená osoba byla žena, která „ujela“ federálním agentům.
„Střelili ji přes čelní sklo. Střelili ji do obličeje,“ řekla žena.
Jon Collins, reportér MPR News, zveřejnil na Bluesky, že demonstranti po střelbě zastavili agenty ICE a byli postříkáni pepřovým sprejem.
„ICE použilo slzný plyn proti mnoha lidem, když projížděli uličkou. Lidé uvízli v uličce a byli tvrdě zasaženi. Někteří lidé jsou stále v lékařské péči,“ napsal.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v úterý oznámilo, že zahájilo mimořádnou operaci zaměřenou na prosazování imigračních zákonů, při které se v oblasti Minneapolis a St. Paul očekává 2 000 agentů a policistů, kteří budou provádět razie související částečně s obviněními z podvodů, do nichž jsou zapleteni somálští obyvatelé.
Diskuse