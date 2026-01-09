Ruská nákladní letadla spatřená v Íránu, pravděpodobně se zbraněmi

9. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta
Britský poslanec Tom Tugendhat během projevu v parlamentu 6. ledna uvedl, že existují informace o exportu významného množství zlata z Íránu.

"Vidíme ruská nákladní letadla přistávat v Teheránu, zřejmě převážející zbraně a munici," řekl Tugendhat.

Podle něj se z Teheránu také vyvážejí velké objemy zlata.

Požádal o komentář, zda to znamená, že íránský režim se "připravuje na život po pádu".

Parlamentní náměstek ministra zahraničí pro Blízký východ, Afghánistán a Pákistán Hemish Falconer odpověděl, že nejsou k dispozici podrobné informace, ale svoboda shromažďování a právo protestovat zůstávají "nezcizitelnými právy íránského lidu".

