Ruská nákladní letadla spatřená v Íránu, pravděpodobně se zbraněmi
9. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Příspěvek sdílený Tom Tugendhat (@tomtugendhat)
"Vidíme ruská nákladní letadla přistávat v Teheránu, zřejmě převážející zbraně a munici," řekl Tugendhat.
Podle něj se z Teheránu také vyvážejí velké objemy zlata.
Požádal o komentář, zda to znamená, že íránský režim se "připravuje na život po pádu".
Parlamentní náměstek ministra zahraničí pro Blízký východ, Afghánistán a Pákistán Hemish Falconer odpověděl, že nejsou k dispozici podrobné informace, ale svoboda shromažďování a právo protestovat zůstávají "nezcizitelnými právy íránského lidu".
473
Diskuse