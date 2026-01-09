Channel 4 News: Absolutní konflikt v USA
9. 1. 2026
Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, čtvrtek 8. ledna 2025, 19 hodin: Zastřelena z bezprostřední blízkosti imigračním úředníkem. Tři smrtící výstřely, které roznítily Ameriku a podnítily její hořký konflikt.
Vance: Smrtelný incident, který se včera odehrál v Minnesotě, byl výsledkem většího, zlověstného levicového hnutí, které se rozšířilo po celé naší zemi.
Guvernér Minnesoty: Povstaňte, obejměte své sousedy, pokojně vyjádřete své právo na svobodu projevu a ústavní práva a začněme se uzdravovat, hledat odpovědi a posunout Minnesotu vpřed.
Moderátor: Dobrý večer z Washingtonu, DC. Tento týden plný trpkých amerických pravd začal ve Venezuele a skončil na zmrzlých ulicích Minneapolis smrtelnou střelbou z bezprostřední blízkosti ze strany imigračního úředníka ICE na 37letou matku tří dětí. Vyšetřování určí, zda Renee Good a její auto představovaly smrtelnou hrozbu. Nebezpečné a výmluvné je, že administrativa neztrácela čas a politizovala tuto záležitost, když popsala oběť jako domácí teroristku. To potenciálně staví federální moc ICE, protipřistěhovalecké síly s ročním rozpočtem 140 miliard liber, proti místní a státní policii. A dále to rozděluje Ameriku na soupeřící pravdy. Je to domácí verze myšlenky, že síla je právem?
Jen pár bloků od místa, kde policista v roce 2020 zavraždil George Floyda, což vyvolalo hnutí Black Lives Matter, byl zabit další americký občan, tentokrát bílá matka tří dětí za volantem svého auta. Vláda tvrdí, že Renee Goodová jednala jako domácí teroristka, která měla v úmyslu použít své vozidlo jako smrtící zbraň. Starosta Minneapolis to odmítl jako nesmysl a guvernér Minnesoty Tim Waltz, který loni kandidoval na viceprezidenta, řekl, že lidé v mocenských pozicích již vynesli rozsudek a říkají věci, které jsou prokazatelně nepravdivé. V reportáži Anushky Astany z Minneapolis jsou znepokojivé scény a silná slova:
"Ne!"
Reportérka: Na ulicích Minneapolis zachytily tři výstřely kulturní válku, která rozděluje Ameriku. Agent ICE zastřelil 37letou ženu v jejím autě. Renee Nicole Goodová. Byla to velmi milovaná matka tří dětí, údajně laskavá, soucitná, oddaná křesťanka, básnířka a spisovatelka. Po smrti se však stala nevinnou obětí pro tisíce lidí, kteří se přes noc vydali do ulic zasněženého Minneapolis a po celých Spojených státech. Ale pro Trumpovu administrativu, ještě než byly zjištěny skutečnosti...
"Jednalo se o akt domácího terorismu."
Zapracoval reflex. Prezident Trump čekal jen několik hodin, než se vrhl na obranu agenta ICE, a zveřejnil příspěvek na Truth Social.
"Žena za volantem se chovala velmi výtržnicky, bránil se a kladla odpor, a poté násilně, úmyslně a brutálně přejela agenta ICE. Je těžké uvěřit, že je naživu."
Republikáni se přidali k jeho názoru a sdíleli video z úhlu, který podle nich ospravedlňoval tuto extrémní reakci. Reakce demokratů, kteří proti ICE brojili, se pohybovaly od vzdorných:
"Nepotřebujeme žádnou další pomoc od federální vlády. Donalde Trumpe a Kristi Noemová, udělali jste dost."
Až po naprostou zuřivost
"Už se to snaží prezentovat jako akci v sebeobraně. Poté, co jsem viděl to video, chci všem přímo říct, že je to nesmysl. ICE, do prdele vypadněte z Minneapolis. Nechceme vás tady."
"ICE pryč z New Yorku! ICE pryč z New Yorku!"
Reportérka: Dramatické zásahy v den, který zasáhl jádro politického a sociálního rozdělení Ameriky. Stalo se to, že naši agenti ICE byli venku na policejní akci. Uvízli ve sněhu kvůli nepříznivému počasí v Minneapolis.
"Snažili se vytlačit své vozidlo a ta žena je napadla.A ti, kteří je obklopovali, se pokusili je přejet a narazit do nich svým vozidlem."
Reportérka: Co se tedy přesně stalo? Analyzovali jsme několik videí z incidentu na Portland Avenue a zaměřili jsme se na tato tři. Jedno bylo natočeno odtud, druhé z druhé strany silnice a třetí z kamery CCTV. Na začátku incidentu Renee nechá projet auto, zatímco policista obchází její vozidlo a zdá se, že natáčí na svůj telefon. Její auto směřuje přes silnici, kolem ní jsou vozidla ICE a protestující křičí a pískají.
Když se policisté přiblíží, Renee couvá. Kola směřují doleva, zapnutá jsou couvací světla. Kamera CCTV ukazuje policistu, který ji natáčel, jak přechází před jejím autem. Kola se narovnají a trochu se protočí, když policista vytáhne zbraň v okamžiku, kdy auto začíná popojíždět dopředu.
Trump cituje toto zrnité video jako důkaz, že policista byl sražen jedoucím autem, které se zdá být otřeseno, jako by bylo sraženo zpět. Ale vše se odehrává jen během několika okamžiků.
A jiný úhel záběru ukazuje, kdy se kola Renee Good začnou otáčet doprava, ve skutečnosti objíždějí policistu právě v okamžiku, kdy střílí.
S tím, jak se šířily další podrobnosti a videa, vzrostl hněv. Toto video zdá se ukazuje lékaře, který žádá o pomoc s kontrolou pulsu, ale je odmítnut.
Toto město kdysi instinktivně reagovalo na zabití George Floyda policistou na jeho ulicích, přičemž zpočátku násilné protesty se proměnily v celosvětové hnutí proti rasismu. Ale šlo o další vnímanou nespravedlnost ze strany strážců zákona vůči obyčejným občanům.
A tak Amerika s napětím sleduje, jak Minneapolis zareaguje tentokrát. Zaplavení měst řízených demokraty agenty ICE se stalo ústředním bodem Donalda Trumpa. Mnozí by řekli, že chce dystopicky vypadající obrazy policistů, kteří se staví proti občanům a unášejí imigranty z ulic, aby definoval své druhé prezidentství. Pokud jde o lidské náklady, jsou tentokrát tak tragické, že celé komunity budou truchlit, ale jeho vláda plánuje pokračovat.
Stojím jen pár metrů od místa, kde byla zabita Renee Good. Za mnou můžete vidět, že byly postaveny barikády, vlastně na všech silnicích v okolí, proti ICE. Demonstranti se také vydali k federální budově ve městě, kde jsme předtím viděli ty střety. Situace je tedy poměrně napjatá, ale v tuto chvíli je počet demonstrantů nízký.
Jsme jen asi kilometr a půl od místa, kde byl před téměř šesti lety zabit George Floyd, a myslím, že reakce Donalda Trumpa na každou z těchto událostí nám něco říká o tom, jak moc se Amerika změnila a o tom, jak je Trump ve svém druhém funkčním období mnohem ideologičtější a odvážnější.
Dnes je to téměř k neuvěření, ale po smrti George Floyda řekl, že všichni Američané jsou touto brutální smrtí znechuceni a pobouřeni, a slíbil rodině pana Floyda, že se jí spravedlnosti dostane.
Ale hnutí Black Lives Matter, které z toho vzešlo, podle mě vedlo k protiútoku, který podpořil trumpismus, jaký vidíme dnes, trumpismus, v němž okamžitě a bez jakéhokoli čekání obvinili ženu, která byla zabita, místo kohokoli jiného. Někteří nyní říkají, že ho tehdy mírnili jeho poradci a že se to změnilo, a jistě jste slyšeli, co k tomu řekla Christy Noemová. Poslechněte si, co k tomu právě řekl viceprezident J.D. Vance.
"Nikdo nechce, aby byl zabit americký občan. Je to absolutní tragédie. Ale je to tragédie, kterou způsobila krajní levice. Radikalizovali velmi malou část populace a naučili je, že agenti ICE se dopouštějí rozsáhlého porušování lidských práv. Naši agenti ICE deportují miliony kriminálních cizinců, kteří byli vpuštěni během Bidenovy administrativy."
Reportérka: Připadá mi to jako kulturní válka, kulturní válka, kterou můžete vidět všude, na sociálních médiích, v zpravodajských televizích, které všechny prosazují narativy, které chtějí sdělit. A Minnesota a Minneapolis, toto město, se cítí, jako by byly hromosvodem pro tuto válku. Donald Trump tento stát napadá, hlavně kvůli případu podvodu, jehož pachateli byli převážně Somálci, desítky z nich. Ale on v reakci na to napadl desítky tisíc Somálců žijících v tomto státě. Byla jsem tu před pár týdny a poslouchala reakce na to, co Donald Trump řekl. Stála jsem vedle paní Saidy, když jsem slyšela, jak její restaurace dostávají výhrůžky smrtí a lidé říkají, že Somálci by měli jít domů. Takže to teď vypadá jako hromosvod, ale v tuto chvíli nevidíme stejný počet protestujících jako před šesti lety.
Moderátor: Anushko, moc děkuji. Renee Nicole Macklin Good bylo 37 let, byla matkou tří dětí a nedávno se přestěhovala se svým partnerem do Minneapolis. Narodila se v Coloradu a byla americkou občankou bez kriminální minulosti, kromě pokuty za parkování. Na internetu se Renee popisovala jako básnířka, spisovatelka, manželka, matka a kytaristka-amatérka.
Studovala tvůrčí psaní na Old Dominion University ve Virginii a v roce 2020 získala cenu za poezii. Jako mladá se účastnila křesťanských misijních cest pro mládež, mimo jiné do Severního Irska.
Předpokládá se, že právě odvezla své nejmladší dítě do školy, když narazila na agenty ICE. Městští úředníci tvrdí, že v té době působila jako právní pozorovatelka.
Nyní se ke mně z Minneapolis připojuje Scott Dibble, demokratický politik, který je od roku 2003 členem senátu státu Minnesota a zastupuje okres, který se nachází jen pár bloků od místa, kde byla Renee Goode zabita. Jsem rád, že jste v našem pořadu, senátore. Co mě opravdu znepokojuje, a zajímalo by mě, co si o tom myslíte, je to, že Amerika se zdá být rozdělena mezi dvě protichůdné pravdy. Jedna strana věří, že byla domácí teroristkou, a to je linie, kterou prosazuje administrativa, a druhá strana věří, že byla zabita chladnokrevně.
Scott Dibble: Myslím, že analýza, která se provádí, vidíme poměrně podrobnou analýzu New York Times, ukazuje, že byla zabita chladnokrevně. Že se snažila opustit oblast, dostat se pryč od policisty v okamžiku, kdy ji zabil. Jediné, co můžeme udělat, je požadovat důkladné, spravedlivé a pravdivé vyšetřování a pokračovat v říkání pravdy. Bohužel FBI nyní vyloučila naše místní státní vyšetřovatele z tohoto vyšetřování. Je jasné, že směřují k utajení, jak to předurčila Kristi Noemová a prezident. A to je prostě šok pro svědomí a justiční omyl. Celá tato agentura a celá federální byrokracie, byrokracie trestního soudnictví, byla zpolitizována, aby sloužila politickým cílům autoritáře. A my budeme požadovat lepší řešení tady v Minnesotě.
Moderátor: Myslím, že jazyk, který použil starosta Minneapolis, když řekl ICE, aby do prdele vypadli z města, byl také docela provokativní. Ale myslíte si, že administrativa se snaží tuto tragédii využít pro své vlastní politické účely?
Scott Dibble: Oni využívají celou tuto operaci jako zbraň. Celá operace je politická. Je navržena tak, aby provokovala. Je navržena tak, aby trestala. V Minnesotě je ve srovnání s většinou ostatní země velmi malá komunita přistěhovalců. Nasazují 2 000 lidí, kteří si hrají na vojáky, tuto paramilitární organizaci, kterou nazýváme ICE. A je to jasně namířeno proti našemu guvernérovi, protože náš guvernér by byl v prezidentských volbách příští rok jeho protikandidátem. Takže všechno, co federální vláda dělá, neslouží ke zlepšení bezpečnosti, zlepšení života nebo k tomu, aby byl život lidí dostupnější. Slouží to mocenským, autoritářským a totalitním potřebám Donalda.
