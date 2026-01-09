Protestující v Íránu ovládli dvě města
9. 1. 2026
"Dnes se v západním Íránu odehrála důležitá událost, která se skutečně dostala pod kontrolu protestujících, a lidé slaví v ulicích," řekl Ali Safavi, člen zahraniční komise Národní rady odporu Íránu (SNRI), v rozhovoru pro Fox News. Upřesnil, že mluvíme o městech Abdanan a Malekšahi.
Prezidentka Íránské národní rady pro lidská práva, Marjam Radžaví, také vyjádřila vděčnost protestujícím v Abdananu a Malekšahi na sociálních sítích X za to, že "donutili režimní bezpečnostní složky ustoupit". Íránská agentura Tasnim naopak tvrdí, že protestní akce skončila rychle po zásahu bezpečnostních složek, které použily slzný plyn.
Protesty v Íránu, vyvolané (podle velmi povrchních západních analytiků - pozn. KD) 50 % inflací a znehodnocením měny v důsledku sankcí a následků války s Izraelem, zasáhly 27 z 31 provincií země. V důsledku střetů s vládními silami bylo podle výpočtu agentury Human Rights Activists News Agency (HRANA) zabito nejméně 35 lidí a zadrženo více než 1 200. Současně státní tisková agentura Fars informovala, že bylo zraněno asi 250 policistů a 45 bojovníků milice Basídž.
Na pozadí masových akcí íránské úřady oznámily balíček opatření jako ústupek protestujícím. Mezi ně patří zvýšení mezd o 43 % místo 20 % (oficiální inflace v prosinci byla 52,6 %), snížení DPH z 12 % na 10 % a také vyčlenění 8,8 miliardy dolarů na omezení růstu cen základních výrobků. Současně, podle západních zpravodajských služeb, íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí vypracoval evakuační plán z Teheránu pro případ, že úřady selžou při potlačení masových protestů v zemi. Podle bývalého izraelského zpravodajského důstojníka Bennyho Sabtiho může šestaosmdesátiletý Chameneí odjet do Moskvy, protože "pro něj není jiné místo".
Mezitím americký prezident Donald Trump oznámil připravenost použít vojenskou sílu v případě brutálního potlačení protestů v jiných zemích. Teherán toto prohlášení označil za "bezohledné". Íránské úřady obvinily Západ z pokusu destabilizovat ekonomiku země a pohrozily tvrdou reakcí na pokusy zasahovat do vnitřní situace.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse