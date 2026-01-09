Ruské údery zanechaly milion lidí na Ukrajině bez vody a tepla
9. 1. 2026
Stejně jako v předchozích válečných zimách Rusko zesílilo útoky na ukrajinské energetické provozy, což vedlo k výpadkům topení a vody. Kyjev a jeho spojenci to označují za záměrnou strategii k vyčerpání civilního obyvatelstva.
Rozsáhlý ruský útok dronem také vyřadil elektřinu v oblasti Záporoží, což zanechalo tisíce lidí bez elektřiny a topení, uvedl státní operátor sítě Ukrenergo pozdě ve středu.
"V Dněpropetrovské oblasti pokračují opravy s cílem obnovit dodávky tepla a vody pro více než milion odběratelů," napsal ministr obnovy Oleksij Kuleba na sociálních sítích.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko zaútočilo 97 drony, z nichž 70 bylo sestřeleno protiletadlovými systémy, ale 27 zasáhlo různá místa, aniž by je upřesnilo.
Podle vojenského velitele Vladyslava Gajvanenka byla při útoku poškozena kritická energetická infrastruktura Dněpropetrovsku.
"Situace je složitá. Jakmile to však bezpečnostní situace dovolí, energetičtí pracovníci začnou práce na obnově," napsal na Telegramu.
V Záporoží byla dodávka elektřiny obnovena do "klíčových zařízení", ale většina odběratelů byla stále bez elektřiny, uvedl guvernér Ivan Fjodorov.
Kyjev reagoval na dlouhodobé zacílení na svou energetickou síť útoky na ruská ropná skladiště a rafinerie, aby přerušil ruský energetický export a vyvolal nedostatek paliva.
