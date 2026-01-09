Uganda: Zásahy proti opozici s blížícími se volbami sílí
9. 1. 2026
Kampaň před všeobecnými volbami tento měsíc začala poměrně klidně, podle Kristofa Titecy, odborníka na správu v Ugandě z Institutu rozvojové politiky na Univerzitě v Antverpách.
"Ale jakmile Bobi Wine a jeho politická strana NUP skutečně začali kampaň, represe eskalovala," řekl RFI.
NUP si na svých shromážděních stěžovala na svévolné zatýkání a uvedla, že bylo zadrženo asi 400 jejích příznivců. Zatímco analytici uvádějí číslo nížší, blíže k 200, je zřejmé, že došlo ke "skutečnému pokusu zabránit Bobi Wineovi a NUP v kampani, v organizování shromáždění", uvedl Titeca.
"Represe zůstává velmi zřejmá."
Slzný plyn, mučení
OSN a další organizace bijí na poplach před represemi, které se zdají být s blížícími se ugandskými volbami stále silnější.
Podle Amnesty International ugandské bezpečnostní složky nezákonně cíleně útočily na opoziční shromáždění nadměrnou silou i zatýkaly a některé účastníky podrobovaly mučení.
Organizace pro ochranu lidských práv tento týden uvedla, že zdokumentovala případy, kdy bezpečnostní složky použily slzný plyn a zbily lidi na dvou samostatných shromážděních NUP v listopadu, kde zemřela nejméně jedna osoba. Organizace hovořila s dalšími, kteří uvedli, že byli zasaženi obušky, postřikováni pepřovým sprejem do úst a taserováni.
Zatímco policie tvrdila, že účastníci násilí vyprovokovali, očití svědci řekli Amnesty, že davy byly pokojné.
Organizace uvádí, že obdržela také zprávy a ověřila digitální důkazy o podobných incidentech v jiných částech země.
"Úřady zahájily brutální kampaň represe proti opozici a jejím příznivcům, což jim velmi ztěžuje uplatňování práv na svobodu sdružování a pokojné shromažďování," uvedl Tigere Chagutah, regionální ředitel Amnesty pro východní a jižní Afriku.
Zatčená právnička
Po přezkoumání spisů obžaloby Amnesty uvádí, že v alespoň některých případech byli lidé zatčeni "výhradně za to, že vyjádřili podporu NUP".
Mezi zadrženými byla například Sarah Bireete, významná právnička a aktivistka za lidská práva, která byla zatčena doma v Kampale 30. prosince. Je obviněna z nezákonného získávání nebo zveřejňování údajů o voličích, což popírá.
Její zatčení představuje podle Titecy novou úroveň represe.
"To se v předchozích volbách nestalo," řekl. "Je to poprvé, co byla postava jako Sarah Bireete zatčena na základě poněkud vágních obvinění."
'Hybridní režim'
Od nástupu Museveniho k moci v lednu 1986 kráčí vládce po tenké hraně v čele "hybridního režimu", vysvětlil Titeca.
"Má autoritářské tendence, ale také demokratické. To znamená, že vláda a prezident Museveni stále potřebují podporu mezinárodního společenství, konkrétně Evropské unie a Spojených států, finanční a politickou podporu těchto mezinárodních aktérů."
Tyto protichůdné požadavky vysvětlují, proč bylo Winemu umožněno kandidovat, řekl Titeca, i když dlouholetý opoziční vůdce Kizza Besigye je ve vězení za velezradu.
V jeho 81 letech je Museveniho doba u moci omezená. Pro Uganďany je nyní nejdůležitější otázkou, co přijde po něm, tvrdí Titeca – zda bude prezident nahrazen jedním z oponentů, nebo jeho synem, Muhoozi Kainerugabou, velitelem armády, který je prezentován jako jeho nástupce.
Klan Museveniů udělá vše, co bude moci, aby zabránil změně strany moci, řekl Titeca, "a to je největší obtíž nebo nebezpečí pro zemi".
"Jak se tento přechod vyvine? Přijme armáda a lid, že někdo z klanu Museveniho zůstane opět u moci?" To se teprve uvidí, uzavírá analytik.
