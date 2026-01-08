Zločinecká britská vláda nechává hladovkáře zemřít
8. 1. 2026
Britští hladovkáři na pokraji smrti „hodlají“ pokračovat v protestech
Vazební vězni trpící řadou nebezpečných příznaků budou i nadále odmítat jídlo, protože vláda odmítá vyhovět jejich požadavkům, říkají jejich blízcí.
Heba Muraisi a Kamran Ahmed odmítají jídlo již 67. a 60 den, což vyvolává vážné obavy o jejich zdraví
Londýn, Spojené království – Heba Muraisi a Kamran Ahmed, britští aktivisté spojení s organizací Palestine Action, kteří jsou na pokraji smrti, jsou odhodláni pokračovat ve své hladovce ve vězení, dokud nebudou jejich požadavky splněny, sdělili jejich přátelé a příbuzní.
Odmítají jídlo již 67. a 60. denv rámci protestu, který začal v listopadu. Pět z osmi osob, které se do protestu zapojily, hladovku ukončilo z obav o své zdraví. Lewie Chiaramello, který ve čtvrtek oslavil 23. narozeniny, je třetím vězněm, který také odmítá jíst.
Muraisi, členka skupiny, která drží hladovku nejdéle, „vypadá velmi bledá a hubená“, řekla její přítelkyně Amareen Afzal, která 31letou ženu navštívila ve středu. „Její lícní kosti jsou velmi výrazné. Vypadá dost vyhublá.“
Muraisi, londýnská rodačka, která pracovala jako květinářka a plavčík, údajně trpí svalovými křečemi, dušností, silnými bolestmi a nízkým počtem bílých krvinek. Za posledních devět týdnů byla třikrát hospitalizována. Afzal si také všimla zhoršení Muraisiiny paměti a uvedla, že je pro ni nyní „obtížnější udržet konverzaci“.
„Mluví o sobě jako o umírající, je si toho velmi vědoma a má obavy,“ řekla Afzal.
Muraisi je však „odhodlána pokračovat, dokud nebudou její požadavky splněny“, dodala.
Skupina vězňů je držena v různých věznicích kvůli údajné účasti na vloupání do britské pobočky izraelské obranné firmy Elbit Systems v Bristolu a do základny Royal Air Force (RAF) v Oxfordshire. Obvinění popírají.
Mezi jejich protestní požadavky patří propuštění na kauci, právo na spravedlivý proces a zrušení zákazu organizace Palestine Action, kterou Velká Británie v červenci označila za „teroristickou organizaci“ a postavila ji na roveň ISIL (ISIS) a al-Káidy. Požadují uzavření všech poboček Elbit ve Velké Británii a konec toho, co nazývají cenzurou ve vězení, a obviňují úřady z zadržování pošty, telefonátů a knih.
Všech osm osob tráví ve vězení více než rok před zahájením soudního řízení, což výrazně překračuje obvyklou délku vazby před soudem ve Velké Británii, která je šest měsíců.
V době zveřejnění tohoto článku britské ministerstvo obrany nereagovalo na žádost o komentář.
„Mám pocit, že pokaždé, když ho vidím, může to být naposledy.“
Ahmed, mechanik z Londýna, ztratil sluch v levém uchu, trpí bolestmi na hrudi, dušností a závratěmi a má nízkou srdeční frekvenci, která občas klesá pod 40 tepů za minutu, řekla Shahmina Alam, která v neděli navštívila svého 28letého bratra.
V úterý byl hospitalizován již pošesté od listopadu, kdy začal odmítat jídlo, řekla.
„Je hubený. Popisuji ho jako kus papíru,“ řekla. „Jeho tělo hodně zhublo, je trochu shrbený.
„Má vyčnívající tváře. ... Když vstal, aby odešel, bylo to opravdu jako pomalé kroky a bylo vidět, že zvedání nohou ho stojí hodně energie.
„Mám pocit, že pokaždé, když ho vidím, může to být naposledy.“
Cítí úzkost, protože „čím více času ubíhá, tím více je odhodlán pokračovat a zajistit, aby byly jeho požadavky splněny“.
Ahmed si „uvědomuje, že v této fázi by mohl náhle zemřít“, řekla, ale „stále je odhodlán“.
Právníci skupiny žádají o schůzku s Davidem Lammym, místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti, v naději, že budou moci diskutovat o situaci těchto vězňů. Navzdory kritice ze strany lékařů, expertů OSN, některých politiků a předních advokátů vláda odmítla s tím, že hladovky nejsou ve věznicích neobvyklé a že jsou dodržovány zásady týkající se odmítání jídla.
„Kdyby se vláda rozhodla vést smysluplný dialog s ... [Ahmedovými] právními zástupci nebo alespoň s mediátorem, nebyli bychom v této situaci,“ řekl Alam.
Lékař varuje před smrtí a nevratným poškozením zdraví
Chiaramello odmítá jídlo každý druhý den již několik týdnů, protože trpí cukrovkou 1. typu.
Je „téměř neustále velmi nemocný“, uvedla jeho partnerka Nneoma Joe-Ejim, advokátní koncipientka, která ho ve středu navštívila. Obává se, že je vystaven vyššímu riziku diabetického kómatu.
V dny, kdy drží půst, trpí dezorientací, závratěmi a malátností, řekla a dodala, že se obává jeho nových depresivních pocitů.
„Většinu času vypadá velmi vyčerpaně,“ řekla.
James Smith, lékař urgentní medicíny, který patří do skupiny lékařů radících hladovkářům, varoval před kritickou fází, ve které je stále pravděpodobnější smrt a nevratné poškození zdraví. Kritizoval také způsob a úroveň lékařské péče ve vězeňském systému.
Teuta Hoxha, která ukončila hladovku po 58 dnech, je podle informací v nemocnici, zatímco Amu Gib, který svůj protest přerušil po 50 dnech, zůstává „fyzicky slabý“, řekla Gibova přítelkyně Nida Jafri.
„Amu v současné době nemá žádné [lékařské] doporučení ohledně opětovného přijímání potravy,“ řekla Al Jazeera. „Jsou odkázáni na vlastní úsudek, aby zjistili, kolik a jaké jídlo by měli jíst. My, jako jejich blízcí, jsme z toho vyděšení. Jsme si vědomi, že opětovné zavedení jídla může být smrtelné, pokud se provede nesprávně.“
Lewie Chiaramello, zahradní architekt a trenér dětského fotbalu, který se údajně podílel na vloupání do základny RAF, odmítá jíst každý druhý den, protože má cukrovku 1. typu [s laskavým svolením Nneomy Joe-Ejim].
Muraisi „chřadne“, řekl Smith a dodal, že její svalové křeče a Ahmedova ztráta sluchu mohou signalizovat neurologické problémy. Chiaramellův diabetický stav se pravděpodobně zhoršuje a může způsobit dlouhodobé poškození, řekl.
„Trajektorie, na které se momentálně nacházejí, může skončit pouze jedním způsobem, a to postupným úpadkem a nakonec smrtí,“ řekl Al Jazeera. „Orgány mohou vydržet poměrně dlouhou dobu, zejména u mladých zdravých jedinců, a pak mohou velmi rychle selhat.“
Stovky lékařů vyzvaly britskou vládu, aby zvýšila frekvenci lékařských prohlídek hladovkářů.
Několik aktivistů bylo údajně v nemocnici spoutáno a omezeno na svobodě, což vedlo k obviněním z ponižujících a nelidských postupů, které překračují stanovené vězeňské předpisy.
„Je to opravdu nejnedůstojnější zacházení, s jakým jsem se ve své kariéře lékaře setkal,“ řekl Smith.
Alam souhlasila a řekla, že Ahmed se bojí hospitalizace, protože tuto zkušenost považuje za „psychicky náročnou“.
„V nemocnici je trvale spoután“, což vedlo k modřinám na zápěstích, a je obklopen větším počtem vězeňských strážců, řekla.
Ve středu příznivci protestujících přirovnali tuto akci k historickým hladovkám.
Současná akce je údajně největší koordinovanou hladovkou v britské historii od roku 1981, kdy irské republikánské vězně vedl Bobby Sands. Sands a dalších devět lidí zemřeli hlady.
Muraisiho 66. den odmítání jídla byl „významný, protože právě 66. den hladovky zemřel Bobby Sands rukou státu“, uvedla skupina Prisoners for Palestine.
Francesca Nadin, mluvčí skupiny, řekla, že obviňuje vládu z „naprostého pohrdání bezpečností a životy těchto nevinných mladých lidí, protože jsou nevinní, dokud není prokázána jejich vina.
„Vláda na to zřejmě zapomíná.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse